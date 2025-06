GNTM: Das Halbfinale mit Überraschungen Da fehlt doch was? Eliob hatte an der Kasse nicht mehr genug Geld für Schuhe und Hemd! Kostete ihn das den Einzug ins Finale? Bild: ProSieben/Max Montgomery Kerstin Schneider (links) überwachte wieder das grosse Cover-Shooting für die «Harper's Bazaar» und stand Heidi Klum als Gastjurorin zur Seite. Bild: ProSieben/Max Montgomery Ein «Naturtalent»: Küken Moritz war auch beim Cover-Shooting ganz cool. «Wir müssen gar nicht viel sagen. Er macht alles alleine», freute sich Kerstin Schneider. Bild: ProSieben/Max Montgomery Canel konnte beim Cover-Shooting nicht glänzen. «Es sieht so ungemütlich aus!» urteilte Heidi Klum. «Am Ende braucht man immer einen guten Shot. Aber der Weg dahin war nicht so einfach», fand Kerstin Schneider. Bild: ProSieben/Max Montgomery Sein erstes Outfit gefiel Heidi besser: «Mit der Fliege ohne Hemd, findest du nicht ein bisschen strippermässig?» Jannik war beim letzten Walk vor dem Finale «laut unterwegs». Bild: ProSieben/Max Montgomery GNTM: Das Halbfinale mit Überraschungen Da fehlt doch was? Eliob hatte an der Kasse nicht mehr genug Geld für Schuhe und Hemd! Kostete ihn das den Einzug ins Finale? Bild: ProSieben/Max Montgomery Kerstin Schneider (links) überwachte wieder das grosse Cover-Shooting für die «Harper's Bazaar» und stand Heidi Klum als Gastjurorin zur Seite. Bild: ProSieben/Max Montgomery Ein «Naturtalent»: Küken Moritz war auch beim Cover-Shooting ganz cool. «Wir müssen gar nicht viel sagen. Er macht alles alleine», freute sich Kerstin Schneider. Bild: ProSieben/Max Montgomery Canel konnte beim Cover-Shooting nicht glänzen. «Es sieht so ungemütlich aus!» urteilte Heidi Klum. «Am Ende braucht man immer einen guten Shot. Aber der Weg dahin war nicht so einfach», fand Kerstin Schneider. Bild: ProSieben/Max Montgomery Sein erstes Outfit gefiel Heidi besser: «Mit der Fliege ohne Hemd, findest du nicht ein bisschen strippermässig?» Jannik war beim letzten Walk vor dem Finale «laut unterwegs». Bild: ProSieben/Max Montgomery

Ein Hauch von «Shopping Queen» bei «Germany's Next Topmodel»: 1500 Dollar zum Shoppen reichten für manche Kandidaten nicht. Die Folge: Hemdlos, schuhlos und chancenlos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für den Halbfinal-Walk von«Germany's Next Topmodel» mussten die Kandidat*innen ihre Outfits mit 1500 Dollar selbst shoppen – Eliob scheiterte am US-Steuersystem und erschien barfuss und oberkörperfrei.

Heidi Klum kommentierte das Styling der Männer kritisch, lobte aber Jannik, der es ins Finale schaffte – Eliob und Canel mussten die Show kurz vor dem Ziel verlassen.

Im Final stehen unter anderem Moritz mit Cowboy-Look, Jannik als Überraschungskandidat und Pierre, der offenbar besonders Bill Kaulitz beeindruckte. Mehr anzeigen

Ein Hauch von «Shopping Queen»: Im Halbfinal von «Germany's Next Topmodel» (Live-Finale am Donnerstag, 12. Juni, um 20.15 Uhr, ProSieben) zeigte sich Heidi Klum spendabel.

Für den letzten Entscheidung-Walk der Jubiläums-Staffel sollten die acht verbliebenen Models ihre Outfits selbst einkaufen gehen. 1500 Dollar bekam jeder. Zwei Stunden Zeit gewährte ihnen die Klum.

Die Challenge erfreute die Mädels deutlich mehr als die Jungs: «Ich hatte noch nie 1500 Dollar in der Hand, nur zum Shoppen!» jubilierte Reinigungskraft Canel. «Da hat man sich schon wie eine Rich Bit... gefühlt!»

Berufsmodel Eliob aus Tokio hatte mit dem Budget mehr Probleme: Der 29-Jährige stand am Ende ohne Hemd und ohne Schuhe da. Denn er hatte nicht einkalkuliert, dass in den US-Preisen keine Steuern enthalten sind, und musste an der Kasse umdisponieren.

Fairerweise sei erwähnt, dass die Kandidaten gleich zwei Outfits mit dem Geld besorgen sollten: einen Tages- und einen Abend-Look.

Eliob zeigte sich dennoch siegesgewiss: «Ich werde barfuss gehen und im Finale stehen.» Oder musste er ohne Schuhe direkt in den Flieger nach Hause steigen? Zwei Models jedenfalls bekamen so kurz vor dem Finale noch den berühmten Satz zu hören: «Ich habe heute leider kein Foto für dich!»

Heidi Klum: «Er hat schöne Füsse»

Bei den Outfits der Damen hatte Model-Chefin Klum nicht sonderlich viel zu meckern, sie berichtete Kerstin Schneider, «Harper's Bazaar»-Chefin und Gastjurorin, lieber ein paar Fun-Facts aus dem Klumschen Haushalt:

«So ist meine Tochter heute Morgen zur Schule gegangen», entfuhr es Heidi Klum, als Magda mit einem extrem kurzen Rock und lässigem Hoodie über den Catwalk stolzierte.

«Ich hoffe, der von meiner Tochter ist nicht ganz so kurz», Kerstin Schneider sah interessiert zu, als Klum schliesslich noch die Schulregeln zur Rocklänge erläuterte: «Der Rock darf nicht kürzer sein, als die Fingerspitzen», demonstrierte sie mit herunterhängenden Armen.

Die Herren der Schöpfung sorgten bei den modebewussten Jurorinnen für etwas mehr Stirnrunzeln. Schon Eliobs Look Nummer eins konnte wenig punkten: «Zu normal. Man kann auch beim Day-Outfit ein bisschen mehr Gas geben. Normal ist nicht so mein Ding!» urteilte Heidi.

Als er schliesslich nach dem Quick-Change hinter der Bühne barfuss und ohne Hemd auftauchte, fiel den Damen die Kinnlade runter: «Wahrscheinlich hat er keine Kohle mehr gehabt! Für Schuhe oder ein Hemd. Aber er hat sehr schöne Füsse, der Eliob!» fand Klum.

Auch der Bankangestellte Pierre aus Österreich war ohne «Fahrschein»: «Der hatte auch kein Geld mehr für'n Hemd», entfuhr es der Model-Chefin. Der Dritte im Oben-ohne-Bunde: Jannik! Doch: «Den finde ich am besten!» gab Kerstin Schneider zu.

Da musste Heidi Klum direkt nachhaken: «Mit der Fliege ohne Hemd, findest du nicht ein bisschen strippermässig?» Aber auch Heidi lobte: «Jannik ist meine grösste Überraschung heute!»

Diese Models sind im GNTM-Final

Dementsprechend kam Jannik weiter: «Ich hab letztens noch eine Fritteuse sauber gemacht – und jetzt bin ich im GNTM-Finale! Ich bin sprachlos.» Ebenso in der Live-Show in Köln dabei: Jungspund Moritz, der im Cowboy-Look überzeugte: «Hat was von Crocodile Dundee!»

Und Pierre profitierte vom Kaulitz-Bonus: «Meinen Mann Tom und natürlich auch Bill hast du in deinen Bann gezogen. Bill vielleicht ein kleines bisschen mehr als Tom», freute sich Heidi.

Eliob hatte das Nachsehen. Das lag vielleicht nicht nur an den nicht vorhandenen Schuhen: «Du bist der einzige Halbfinalist ohne Job.»

Zum Abschied gab es dann noch eine Umarmung und warme Worte von der Chefin: «Der Mann mit dem schönsten Lächeln. Du hast auch einen ganz tollen Boyfriend. I love him.»

Tränen gab es keine, auch nicht bei Canel, die bei den weiblichen Models den Kürzeren zog: «Ich bin dankbar für alles. Ich werde meinen Traum jetzt leben und die Laufstege der Welt erobern!»

