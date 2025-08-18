«Deathstalker» feiert Premiere am Locarno Film Festival Schauspieler Daniel Bernhardt als «Deathstalker» mit Exekutiv Produzent Slash und Regisseur und Drehbuchautor Steven Kostanski («Psycho Goreman»). Bild: Imdb Der Schweizer Schauspieler Daniel Bernhardt spielt die Hauptrolle in «Deathstalker». Ein Reboot des Kultklassikers aus dem Jahr 1983. Bild: Locarno Film Festival Für die Premiere von «Deathstalker» zeigte sich der Berner Bernhardt – der sonst in Los Angeles lebt – in Locarno am Film Festival. Bild: Locarno Film Festival Daniel Bernhardt («Matrix Reloaded») mit den Ko-Darstellerinnen von «Deathstalker«: hristina Orjalo als Brisbayne (links) und Nina Bergman als Grendel. Bild: Locarno Film Festival Gitarristen-Gott Slash ist ein grosser Horrorfilm-Fan und ist der Exekutiv Produzent des Abenteur-Fantasy-Films «Deathstalker». Bild: sda Der Berner Daniel Bernhardt hat Exekutiv Produzent Slash mit seiner Interpretation von «Deahtstalker» überzeugt. Bild: Imdb «Deathstalker» feierte am Locarno Film Festival 2025 Premiere. Bild: Imdb «Deathstalker» feiert Premiere am Locarno Film Festival Schauspieler Daniel Bernhardt als «Deathstalker» mit Exekutiv Produzent Slash und Regisseur und Drehbuchautor Steven Kostanski («Psycho Goreman»). Bild: Imdb Der Schweizer Schauspieler Daniel Bernhardt spielt die Hauptrolle in «Deathstalker». Ein Reboot des Kultklassikers aus dem Jahr 1983. Bild: Locarno Film Festival Für die Premiere von «Deathstalker» zeigte sich der Berner Bernhardt – der sonst in Los Angeles lebt – in Locarno am Film Festival. Bild: Locarno Film Festival Daniel Bernhardt («Matrix Reloaded») mit den Ko-Darstellerinnen von «Deathstalker«: hristina Orjalo als Brisbayne (links) und Nina Bergman als Grendel. Bild: Locarno Film Festival Gitarristen-Gott Slash ist ein grosser Horrorfilm-Fan und ist der Exekutiv Produzent des Abenteur-Fantasy-Films «Deathstalker». Bild: sda Der Berner Daniel Bernhardt hat Exekutiv Produzent Slash mit seiner Interpretation von «Deahtstalker» überzeugt. Bild: Imdb «Deathstalker» feierte am Locarno Film Festival 2025 Premiere. Bild: Imdb

Slash liebt Horrorfilme, verachtet billige Slasher – und produziert jetzt selber: Mit «Deathstalker» bringt er einen Kultfilm zurück, der am Locarno Film Festival Weltpremiere feierte. blue News hat mit dem Gitarrengott über grottenschlechte Filme gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gitarrist Slash ist der ausführende Produzent des Abenteuer-Fantasy-Films «Deathstalker», ein Reboot des Klassikers aus dem Jahr 1983.

«Deathstalker» feierte am Locarno Film Festival Weltpremiere. Die Hauptrolle spielt der Schweizer Schauspieler Daniel Bernhardt.

blue News hat mit Slash über seine Rolle als Executive Producer und seine Leidenschaft für Horrorfilme geredet: Er verrät, welchen Horrorfilm er für den schlechtesten hält. Mehr anzeigen

Slash bezeichnet sich als grosser Film Buff. Besonders Horrorstreifen haben es dem Guns'n'Roses-Gitarrengott angetan. Deshalb hat der 61-Jährige 2023 an einer Produktionsfirma beteiligt.

Seine Mission? Mit BerserkerGang will er coole Schocker produzieren – umd dabei Qualität vor Quantität anbieten. Sein neustes Baby feierte am Locarno Film Festival 2025 Premiere: «Deathstalker» mit dem Berner Schauspieler Daniel Bernhardt ist ein Reboot des gleichnamigen 1980er-Jahre Klassikers.

Warum hast du dich entschieden, «Deathstalker» neues Leben einzuhauchen?

Das Drehbuch landete bei unserer Produktionsfirma auf dem Schreibtisch. Als grosser Fan des Originalfilms habe ich einen Bezug zum Original. Ich erinnere mich noch genau an meine Zeit, als ich in 1980er Jahren bei Tower Video am Sunset arbeitete. Solche Filme haben mich begeistert. Im Gegensatz zu einem ernsten «Conan der Barbar» hatten sie Charme und Ironie (lacht). Zudem produzierte das Filmbusiness lange Schrott, das frustrierte mich.

Wie meinst du das?

Zu dieser Zeit gab es eine echte Flaute – erst ab zirka 2014 hatten wir eine Art positive Wende, aber in den Jahren davor war ich wirklich frustriert, weil es einfach nur langweilige Geschichten gab, die sich komplett auf Blut und Gewalt konzentrierten. Und es gab keine interessanten Blickwinkel darauf. Es kam nichts Originelles heraus. Es waren einfach nur Leute, die Filme mit geringem Budget herausbrachten. Es fühlte sich an, als würden nur billige Lückenfüller produziert.

Was für eine Art Reboot hast du dir als Executive Producer vorgestellt?

Die Idee, etwas im Geiste des Originals zu schaffen, ohne ein reines Remake zu drehen. Natürlich war entscheidend, wer Regie führt und wer vor der Kamera steht. Der Fakt, dass Steven Kostanski mit im Boot war, war für mich ausschlaggebend. Und Schauspieler Daniel Bernhardt ist grossartig!

Was war die grösste Challenge für dich?

Das Budget, das ist immer ein steiler Berg, den es zu besteigen gilt. Aber abgesehen davon lief vieles erstaunlich rund. Als Produzent bin ich nicht auf der Suche nach Fantasy-Sachen wie Wikingern mit Schwertern, denn ich bin eher ein Horror- und Thriller-Fan. Das Drehbuch hat es mir – hingegen – leicht gemacht: Es hat grossartige Charaktere, Monster und einen tollen Humor.

Spürst du einen Erfolgsdruck?

Nicht wirklich. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon Karriere in der Musikbranche gemacht habe. Ausführender Produzent zu sein ist eine Leidenschaft. Ich liebe Filme – und genau deshalb bin ich zum Produzieren gekommen. Es geht darum, mit dem Endprodukt zufrieden zu sein und das Gefühl zu haben, wirklich das erreicht zu haben, was man sich vorgenommen hat.

Der Schweizer Schauspieler Daniel Bernhardt spielt die Hauptrolle. Wieso er?

Ich kannte ihn aus «John Wick». Als sein Name fiel, wusste ich sofort: Das passt. Er hat eine tolle Ausstrahlung, viel Enthusiasmus – und er nimmt sich nicht zu ernst. Genau die richtige Mischung für «Deathstalker».

Welche Filme haben dich in Bezug auf «Deathstalker» inspiriert?

Einen direkten Einfluss anderer Fantasy-Filme gab es nicht. Das Original «Deathstalker» war zwar kultig, aber billig gemacht. Die Figuren waren teils mit Klebeband und Kaugummi zusammengehalten, aber das war Teil seines Charmes. Uns ging es darum, handwerklich gute Qualität zu liefern – mit praktischen Effekten statt CGI.

Slash, du bist ein Horrorfilm-Fan: Welcher Streifen hat deine Passion für dieses Genre geweckt?

Ich bin in England geboren und mit den Filmen dieser Zeit gross geworden. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir Streifen wie «The House That Dripped Blood», «Trog »mit Joan Crawford oder die billige «King Kong»-Kopie«Konga». Auch die vielen Hammer-Filme gehörten dazu.

Als ich später in die USA zog, war meine Mutter Ola der grösste Einfluss: Sie liebte Horror und zeigte mir die Klassiker, von «Attack of the 50 Foot Woman» über« The Fly» bis «The Blob.» Dazu kamen Meisterwerke wie «Frankenstein», «Dracula» und natürlich «King Kong». Für mich waren die 70er-Jahre die beste Dekade des Horrors – ich habe alles gesehen und bin bis heute Fan geblieben.

«Deathstalker»: Der Film Das Königreich Abraxeon wird von Dreadites belagert. Sie sind Vorboten des toten Magiers Nekromemnon. Als Deathstalker ein verfluchtes Amulett findet, belegt ihn dunkle Magie und monströse Mörder jagen ihn. Um zu überleben, muss er den Fluch brechen – oder dabei sterben.

Welcher Horrorfilm ist der grottenschlechteste ever?

Welchen Horrorfilm ich am meisten gehasst habe? Das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Ehrlich gesagt kann ich mich an keinen einzelnen Titel erinnern – vieles verblasst.

Aber in den späten 80ern, nach dem Hype um «Freitag, der 13.», «Halloween» und «Freddy Krueger,» wurde das Genre von endlosen Slasher-Kopien überschwemmt. Es war eine trostlose Zeit mit seelenlosen Charakteren, null Handlungstiefe und purem Fokus auf Gewalt. Filme wie «Happy Birthday to Me» wirkten für mich schlicht langweilig und überflüssig.

Bist du deshalb ins Filmbusiness eingestiegen?

Eigentlich wollte ich nie ins Filmgeschäft, Musik war lange meine Richtung. Doch als ich begann zu produzieren, merkte ich, wie sehr es mich erfüllt, verschiedene Elemente zusammenzuführen und etwas Eigenes zu schaffen. Diese Leidenschaft treibt mich bis heute an – auch wenn man damit nicht reich wird, sondern vor allem das Glück hat, Werke zu erschaffen, die einem selbst gefallen.

Welche Cineasten werden «Deathstalker» am meisten mögen?

Sicher Fantasy- und Comic-Fans. Aber ich glaube, der Humor, die Figuren und die Optik machen den Film auch für ein breiteres Publikum spannend.

Arbeitest du bereits an neuen Filmprojekten?

Mit meinen kanadischen Partnern von Berserker Gang entwickeln wir ein halbes Dutzen Filme. Dazu arbeite ich auch an Projekten in den USA. Einer davon ist «Night House», eine Horrorproduktion, die voraussichtlich nächstes Jahr erscheint.

*Der Release von «Deathstalker» in der Schweiz ist noch nicht bekannt.

