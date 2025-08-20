So äussern sich die norwegischen Royals zur Anklage von Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby hat Ärger mit dem Gesetz. Archivbil. IMAGO/NTB ROY

Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, steht in Norwegen wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht: Gegen ihn wurde Anklage in 32 Fällen erhoben, darunter vier Vergewaltigungen – der Prozess soll Anfang 2026 beginnen.

Das norwegische Königshaus und Kronprinz Haakon betonen, dass nun die Gerichte über den Fall entscheiden, während die Familie die Situation als sehr belastend empfindet.

Der Prozess soll Anfang 2026 beginnen: Høiby drohen bis zu zehn Jahre Haft. Mehr anzeigen

Am Montag, den 18. August, wurde bekannt: Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wird angeklagt. Das gab der zuständige Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo bekannt. Es geht um 32 Delikte, unter anderem vier Vergewaltigungen.

Am Abend reagierte das Königshaus mit einem kurzen Statement auf die Anklage: «Es ist Sache der Gerichte, sich mit diesem Fall zu befassen und zu einer Entscheidung zu kommen», zitiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK daraus.

Am Dienstag hat sich Kronzprinz Haakon (52) erstmals öffentlich zur Anklage gegen seinen Stiefsohn geäussert: Er eröffnete um 11:30 Uhr die Fachmasse «Aqua Nor 2025» in Trondheim und absolvierte seinen ersten Auftritt vor der Presse nach Bekanntwerden der Klage am Vortag.

Er sagte: «Jetzt haben wir geklärt, wie die Anklage lautet, und nun geht das Verfahren im Rechtsprozess weiter. Jetzt wird das Gericht entscheiden», zitiert ihn «Se og Hør».

«Wir setzen unsere Aufgaben so gut wie möglich fort, auf bestmögliche Weise. Alle, die an dieser Sache beteiligt sind, finden es herausfordernd und schwierig», antwortete er auf die Frage, wie die Familie mit der Situation umgeht.

«Was den eigentlichen Fall betrifft, gibt es andere, die darauf besser antworten können», sagte er zum Schluss.

Gutes Verhältnis

Marius und Haakon haben immer ein enges Verhältnis gehabt. Marius war erst drei Jahre alt, als seine Mutter mit dem norwegischen Kronprinzen in die Ullevålsveien zog. Seitdem ist er Teil der Kronprinzen-Familie.

Der Kronprinz hat nie gezögert, seinen Stiefsohn in ein positives Licht zu rücken. Selbst in seiner Hochzeitsrede sprach er über Marius: «Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit Marius zusammenzuleben. Das ist für mich ein Geschenk», sagte ein frisch verheirateter und sichtlich dankbarer Haakon damals zu Mette-Marit.

Als der «Fall Marius» im August des vergangenen Jahres publik wurde, äusserte Haakon sich im Namen der Königsfamilie. «Wir stehen uns sehr nahe. Deshalb wussten wir von dem, was Marius uns erzählt hat, und auch von einigen dieser Schwierigkeiten. Auf die Details möchte ich jedoch nicht eingehen», erklärte Haakon gegenüber NRK.

Prozess soll Anfangs 2026 beginnen

Einen Tag nach der Bekanntgabe der Anklage gegen Marius hatte Mette-Marit Geburtstag. Auf dem offiziellen Instagram-Account des norwegischen Königshauses erschien dazu lediglich ein kurzer Glückwunsch: «Herzlichen Glückwunsch an Kronprinzessin Mette-Marit, die heute ihren Geburtstag feiert!»

Der Prozess gegen Marius Borg Høiby soll Anfangs 2026 beginnen. Die Höchststrafe liegt bei zehn Jahren Haft.