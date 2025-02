blue News testet // So anstrengend ist eine Probe als Musical-Tänzer Die Anforderungen sind hoch: Singen, Tanzen, Schauspielern und das praktisch täglich. blue News wurde zu einer Tanzprobe beim Musical «The Book of Mormon» eingeladen und mit einer Stepptanz-Aufgabe überrascht. 16.02.2025

Kann eine Show, die Religion sowie auch traditionelle Musicals auf Schippe nimmt erfolgreich sein? Das fragten sich wahrscheinlich auch die Macher von «The Book of Mormon», die zuvor bereits mit der Fernsehserie «South Park» für Schlagzeilen gesorgt haben. Doch die Zuschauerzahlen beweisen, es geht.

In der Geschichte geht es um die Mormonen, während die Zuschauer eintauchen und mehr über sie erfahren, werden sie auch mit vielen Klischees rund um Religion, Musicals und Afrika konfrontiert. Mit viel Humor begleiten wir die beiden Hauptdarsteller, Elder Price und Elder Cunningham auf ihre Reise vom gewohnten Salt Lake City zu einem Ort in Uganda, welcher mit Armut, Hunger und AIDS zu kämpfen hat.

Musical-Darsteller sind praktisch täglich auf der Bühne

Wer bei einem Musical auf der Bühne stehen will, muss nebst schauspielerischem Talent auch Gesang und Tanz beherrschen. Um die ganzen Abläufe perfekt einstudiert zu haben, werden dazu hunderte Stunden Training nötig. Bereits Monate bevor ein Musical seine Premiere feiert, steht der Cast tagtäglich auf der Bühne und übt die einzelnen Szenen. Wie die drei Darsteller uns verraten, wird aber auch während einer solcher Tour noch täglich geprobt, bewertet und verbessert.

Bei unserem Besuch war der Choreograf Ben anwesend, welcher den Cast seit Monaten auf die Show vorbereitet hat. Er hat uns auch sogleich auf die Bühne geholt und uns Schritt für Schritt die Tanzstücke beigebracht. Dass wir als Aussenstehende bei einer Probe mitmachen durften, gab es bei «The Book of Mormon» vorher übrigens noch nie - eine Weltpremiere sozusagen.

Unser Fazit nach etwa 40 Minuten Unterricht: Es ist extrem anstrengend, die ganzen Tanzschritte im grellen Licht der Scheinwerfer zu merken. Wenn man bedenkt, dass man gleichzeitig auch noch Singen müsste, ist der Respekt umso grösser.

Die echten Mormonen warten vor dem Theater

Jeden Tag, direkt nach der Vorstellung, trifft man vor dem Theater 11 in Zürich die echten Mormonen an. Während sich Mormonen, als das Musical 2011 erschien, gegen das Musical wehrten, nutzen sie heutzutage die Chance für Aufklärung. So verteilen sie das echte Buch der Mormonen ganz nach dem Motto: Ihr habt die Show gesehen, nun könnt ihr auch unser Buch lesen. Und das mit Erfolg, gemäss ihrer Medienmitteilung haben sie bereits 2020, als das Musical hier gastierte, über 900 Bücher verteilt.

Wer nun die Musical-Komödie über die Mormonen und ihre Reise miterleben will, hat noch bis am Sonntag Zeit. Danach geht die Tour zurück und reist durch Grossbritannien und Irland.

