So bereiten sich Europas künftige Könige und Königinnen auf den Thron vor

Europas grösste Königshäuser: Das haben die jungen Royals gelernt Kronprinzessin Elisabeth feiert ihren Harvard-Abschluss gemeinsam mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde. Die belgische Thronfolgerin schloss ihr Masterstudium in Public Policy an der renommierten Universität erfolgreich ab. Bild: IMAGO/Photo News Kronprinzessin Elisabeths Bruder Prinz Gabriel (r.) schloss im Juni 2025 sein Bachelorstudium in Sozial- und Militärwissenschaften an der Königlichen Militärakademie in Brüssel ab. Nach seiner Vereidigung zum Offizier im September desselben Jahres setzt er seine Ausbildung mit einem Masterstudium fort. Das Foto entstand bei seiner Vereidigung zum Offizier im September 2025. Bild: Imago Prinz Emmanuel beim belgischen Nationalfeiertag 2025 in Brüssel. Der Sohn von König Philippe und Königin Mathilde studiert Business Development in der belgischen Hauptstadt. Bild: IMAGO/Photo News Prinzessin Eléonore besucht die International School of Brussels. Die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde absolviert ihre Schulausbildung auf Englisch und hat noch kein Studium begonnen. Bild: Instagram Der britische Thronfolger Prinz William studierte Geografie an der University of St. Andrews. Nach seinem Abschluss 2005 absolvierte der Sohn von König Charles III. die Offiziersausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst. (Archivbild) Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa Seine Frau Prinzessin Kate schloss ihr Kunstgeschichtsstudium an der University of St. Andrews mit der Note «2:1» (Upper Second-Class Honours) ab. Genau wie ihr Prinzengemahl. (Archivbild) Bild: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa Prinz Harry verzichtete auf ein Studium und absolvierte stattdessen die Offiziersausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst. Anschliessend diente er zehn Jahre in der britischen Armee. Bild: Andy Stenning/AP/dpa Die niederländische Kronprinzessin Amalia studierte den Bachelorstudiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft (PPLE) an der Universität Amsterdam. Nach ihrem Abschluss 2025 begann die Thronfolgerin ein Studium des niederländischen Rechts. (Archivbild) Bild: Remko De Waal/ANP/dpa Amalias Schwester Prinzessin Alexia studiert seit 2024 Bauingenieurwesen am University College London (UCL). Zuvor absolvierte die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima das International Baccalaureate am UWC Atlantic College in Wales. Das Foto entstand bei der traditionellen Frühlings-Fotosession des niederländischen Königshauses im Mai 2026 in Den Haag. Bild: IMAGO/NL Beeld Prinzessin Ariane, die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, absolvierte 2025 das Internationale Baccalaureate am United World College Adriatic in Italien. Nach einem Zwischenjahr plant sie ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Delft. Das Foto entstand bei der traditionellen Frühlings-Fotosession des niederländischen Königshauses im Mai 2026 in Den Haag. Bild: Imago Die spanische Kronprinzessin Leonor absolviert derzeit eine dreijährige Militärausbildung. Das Foto entstand bei ihrem ersten Auftritt am traditionellen Militär-Empfang in Madrid im Januar 2024. Danach will die Thronfolgerin Politikwissenschaften studieren. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Ihre jüngere Schwester Sofía besuchte das renommierte UWC Atlantic College in Wales und schloss dort 2025 das International Baccalaureate ab. Bild: IMAGO Die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra absolviert derzeit eine militärische Ausbildung im Norden des Landes. Die künftige Königin dient im Ingenieurbataillon der Brigade Nord. (Archivbild) Bild: sda Der norwegische Prinz Sverre Magnus (l.) hat bislang keine Studienpläne öffentlich bekannt gegeben. Der Sohn von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit schloss 2024 seine Schulausbildung ab. Das Foto entstand am norwegischen Nationalfeiertag im Mai 2026 auf dem Balkon des Königspalasts in Oslo gemeinsam mit seinen Eltern. Bild: IMAGO/PPE Die schwedische Kronprinzessin Victoria studierte Politikwissenschaften, Geschichte und Konfliktlösung an verschiedenen Hochschulen in Schweden und Frankreich. Zudem absolvierte die Thronfolgerin Programme an den Universitäten Yale und Uppsala sowie eine diplomatische Ausbildung im schwedischen Aussenministerium. (Archivbild) Bild: KEYSTONE Ihre Schwester Prinzessin Madeleine von Schweden schloss ihr Studium an der Universität Stockholm mit einem Bachelor in Kunstgeschichte, Ethnologie und moderner Geschichte ab. Zudem belegte sie Kurse in Kinderpsychologie. Das Foto entstand im März 2025 bei einem Beauty-Event. Bild: IMAGO/Eventflash Ihr Bruder Prinz Carl Philip absolvierte eine militärische Ausbildung bei der schwedischen Marine, bevor er Grafikdesign in Stockholm und den USA studierte. Heute ist er auch als Designer tätig. (Archivbild) Bild: Imago Der dänische Thronfolger Prinz Christian absolviert derzeit eine militärische Grundausbildung bei den Gardehusaren in Slagelse. Der Sohn von König Frederik X. trat im Februar 2025 in die Armee ein und folgt damit einer langjährigen Tradition des Königshauses. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa Prinzessin Isabella, die Schwester von Thronfolger Prinz Christian, besucht derzeit die Schule. Die Tochter von König Frederik X. und Königin Mary feierte im April 2025 ihren 18. Geburtstag und soll in den kommenden Jahren ebenfalls eine militärische Ausbildung absolvieren. (Archivbild) Bild: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Prinz Vincent und Prinzessin Josephine besuchen derzeit die Schule. Die Zwillinge von König Frederik X. und Königin Mary (r.) gehören zur jüngsten Generation des dänischen Königshauses und stehen auf den Plätzen drei und vier der Thronfolge. Das Foto entstand im April 2026 bei ihrer Konfirmation in der Schlosskirche von Fredensborg. Bild: IMAGO/PPE Europas grösste Königshäuser: Das haben die jungen Royals gelernt Kronprinzessin Elisabeth feiert ihren Harvard-Abschluss gemeinsam mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde. Die belgische Thronfolgerin schloss ihr Masterstudium in Public Policy an der renommierten Universität erfolgreich ab. Bild: IMAGO/Photo News Kronprinzessin Elisabeths Bruder Prinz Gabriel (r.) schloss im Juni 2025 sein Bachelorstudium in Sozial- und Militärwissenschaften an der Königlichen Militärakademie in Brüssel ab. Nach seiner Vereidigung zum Offizier im September desselben Jahres setzt er seine Ausbildung mit einem Masterstudium fort. Das Foto entstand bei seiner Vereidigung zum Offizier im September 2025. Bild: Imago Prinz Emmanuel beim belgischen Nationalfeiertag 2025 in Brüssel. Der Sohn von König Philippe und Königin Mathilde studiert Business Development in der belgischen Hauptstadt. Bild: IMAGO/Photo News Prinzessin Eléonore besucht die International School of Brussels. Die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde absolviert ihre Schulausbildung auf Englisch und hat noch kein Studium begonnen. Bild: Instagram Der britische Thronfolger Prinz William studierte Geografie an der University of St. Andrews. Nach seinem Abschluss 2005 absolvierte der Sohn von König Charles III. die Offiziersausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst. (Archivbild) Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa Seine Frau Prinzessin Kate schloss ihr Kunstgeschichtsstudium an der University of St. Andrews mit der Note «2:1» (Upper Second-Class Honours) ab. Genau wie ihr Prinzengemahl. (Archivbild) Bild: Jordan Pettitt/PA Pool/AP/dpa Prinz Harry verzichtete auf ein Studium und absolvierte stattdessen die Offiziersausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst. Anschliessend diente er zehn Jahre in der britischen Armee. Bild: Andy Stenning/AP/dpa Die niederländische Kronprinzessin Amalia studierte den Bachelorstudiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft (PPLE) an der Universität Amsterdam. Nach ihrem Abschluss 2025 begann die Thronfolgerin ein Studium des niederländischen Rechts. (Archivbild) Bild: Remko De Waal/ANP/dpa Amalias Schwester Prinzessin Alexia studiert seit 2024 Bauingenieurwesen am University College London (UCL). Zuvor absolvierte die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima das International Baccalaureate am UWC Atlantic College in Wales. Das Foto entstand bei der traditionellen Frühlings-Fotosession des niederländischen Königshauses im Mai 2026 in Den Haag. Bild: IMAGO/NL Beeld Prinzessin Ariane, die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, absolvierte 2025 das Internationale Baccalaureate am United World College Adriatic in Italien. Nach einem Zwischenjahr plant sie ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Delft. Das Foto entstand bei der traditionellen Frühlings-Fotosession des niederländischen Königshauses im Mai 2026 in Den Haag. Bild: Imago Die spanische Kronprinzessin Leonor absolviert derzeit eine dreijährige Militärausbildung. Das Foto entstand bei ihrem ersten Auftritt am traditionellen Militär-Empfang in Madrid im Januar 2024. Danach will die Thronfolgerin Politikwissenschaften studieren. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Ihre jüngere Schwester Sofía besuchte das renommierte UWC Atlantic College in Wales und schloss dort 2025 das International Baccalaureate ab. Bild: IMAGO Die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra absolviert derzeit eine militärische Ausbildung im Norden des Landes. Die künftige Königin dient im Ingenieurbataillon der Brigade Nord. (Archivbild) Bild: sda Der norwegische Prinz Sverre Magnus (l.) hat bislang keine Studienpläne öffentlich bekannt gegeben. Der Sohn von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit schloss 2024 seine Schulausbildung ab. Das Foto entstand am norwegischen Nationalfeiertag im Mai 2026 auf dem Balkon des Königspalasts in Oslo gemeinsam mit seinen Eltern. Bild: IMAGO/PPE Die schwedische Kronprinzessin Victoria studierte Politikwissenschaften, Geschichte und Konfliktlösung an verschiedenen Hochschulen in Schweden und Frankreich. Zudem absolvierte die Thronfolgerin Programme an den Universitäten Yale und Uppsala sowie eine diplomatische Ausbildung im schwedischen Aussenministerium. (Archivbild) Bild: KEYSTONE Ihre Schwester Prinzessin Madeleine von Schweden schloss ihr Studium an der Universität Stockholm mit einem Bachelor in Kunstgeschichte, Ethnologie und moderner Geschichte ab. Zudem belegte sie Kurse in Kinderpsychologie. Das Foto entstand im März 2025 bei einem Beauty-Event. Bild: IMAGO/Eventflash Ihr Bruder Prinz Carl Philip absolvierte eine militärische Ausbildung bei der schwedischen Marine, bevor er Grafikdesign in Stockholm und den USA studierte. Heute ist er auch als Designer tätig. (Archivbild) Bild: Imago Der dänische Thronfolger Prinz Christian absolviert derzeit eine militärische Grundausbildung bei den Gardehusaren in Slagelse. Der Sohn von König Frederik X. trat im Februar 2025 in die Armee ein und folgt damit einer langjährigen Tradition des Königshauses. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa Prinzessin Isabella, die Schwester von Thronfolger Prinz Christian, besucht derzeit die Schule. Die Tochter von König Frederik X. und Königin Mary feierte im April 2025 ihren 18. Geburtstag und soll in den kommenden Jahren ebenfalls eine militärische Ausbildung absolvieren. (Archivbild) Bild: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Prinz Vincent und Prinzessin Josephine besuchen derzeit die Schule. Die Zwillinge von König Frederik X. und Königin Mary (r.) gehören zur jüngsten Generation des dänischen Königshauses und stehen auf den Plätzen drei und vier der Thronfolge. Das Foto entstand im April 2026 bei ihrer Konfirmation in der Schlosskirche von Fredensborg. Bild: IMAGO/PPE

Wer denkt, Royals verbringen ihre Zeit nur auf Empfängen und Staatsbesuchen, liegt daneben. Belgiens Kronprinzessin Elisabeth hat soeben ihren Master an der Harvard University abgeschlossen. Die Thronfolgerin reiht sich damit in eine lange Liste europäischer Royals mit Elite-Ausbildung ein. Ein Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belgiens Kronprinzessin Elisabeth hat ihren Master in Public Policy an der Harvard Universität erfolgreich abgeschlossen.

Die 24-Jährige genoss in den USA ein möglichst normales Studentenleben und schätzte es, nicht ständig erkannt zu werden.

Wie es beruflich weitergeht, ist noch offen – zunächst freut sich die Thronfolgerin auf ihre Familie, Freunde und die Rückkehr nach Belgien. Mehr anzeigen

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth hat nach zwei Jahren an der renommierten Harvard-Universität ihren Master in Public Policy abgeschlossen. Der Studiengang beschäftigt sich mit politischen Entscheidungsprozessen, Staatsführung und der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Er gilt als Ausbildung für künftige Führungspersönlichkeiten in Politik und Verwaltung.

Die 24-Jährige feierte den Meilenstein gemeinsam mit ihren Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, die für die Diplomfeier nach Boston gereist waren.

In einem seltenen Interview blickte die Thronfolgerin auf ihre Zeit in den USA zurück. «Ich habe versucht, ein möglichst normales Studentenleben zu führen», sagte sie.

Sie habe in einer Wohngemeinschaft gelebt, Sport getrieben und viel Zeit ausserhalb des Hörsaals verbracht. «Meine Absicht war es, hier einfach Elisabeth sein zu können», sagte sie dem belgischen Portal «Le Soir». Besonders genoss sie es, im Alltag nicht ständig erkannt zu werden.

Voller Stolz präsentierte die belgische Kronprinzessin ihren Uni-Abschluss den Medien. IMAGO/Photo News

Die Kronprinzessin gilt als ehrgeizig und diszipliniert. Doch auch ihr fiel das Studentenleben nicht immer leicht: In Harvard habe sie oft darum gerungen, die richtige Balance zwischen Lernen, Freunden und Freizeit zu finden. Elisabeth beschreibt sich selbst als fleissig und perfektionistisch. Geprägt werde sie dabei bis heute von einem Rat ihrer Eltern: Demut bewahren und hart arbeiten.

Auch von ihren internationalen Freundschaften schwärmt die künftige Königin: «Ich hoffe, Freunde fürs Leben gefunden zu haben.»

Wie es nach Harvard weitergeht, lässt Elisabeth offen. «Ich brauche noch ein wenig Zeit», erklärte sie. Worauf freut sie sich jetzt? «Auf meine Familie und Freunde. Ausserdem auf die belgische Spontaneität, Wärme und den Humor – und natürlich auf die gute belgische Schokolade», sagt sie gegenüber «brisant.de».

Europas grösste Königshäuser: Das haben die Royals gelernt

Kronprinzessin Elisabeth ist längst nicht die einzige Royal mit Uni-Abschluss. Ob Harvard, St. Andrews oder Militärakademie: Viele europäische Thronfolgerinnen und Thronfolger bereiten sich mit einer akademischen oder militärischen Ausbildung auf ihre künftigen Aufgaben vor. Wer was studiert hat, erfährst du in der Bildergalerie.

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