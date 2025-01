Viele Hollywoodstars haben in den Bränden in Los Angeles ihr Zuhause verloren. Auch Meryl Streep musste von ihrem Anwesen evakuiert werden. KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Meryl Streep gehört zu den vielen Betroffenen, die während den verheerenden Bränden in Los Angeles ihr Zuhause verlassen mussten. Ihre Flucht vor den Flammen gestaltete sich besonders dramatisch.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Menschen in Los Angeles haben während den verheerenden Bränden ihr Zuhause verloren.

Unzählige Menschen mussten ihr Daheim verlassen, um vor den Flammen zu fliehen.

So erging es auch Hollywoodschauspielerin Meryl Streep, deren Flucht sich ziemlich dramatisch gestaltete.

Ihr Neffe Abe Streep beschreibt im «New York Magazine», wie die «Der Teufel trägt Prada»-Darstellerin entkommen konnte. Mehr anzeigen

Die Brände in Los Angeles forderten mindestens 29 Menschenleben, mehr als 16'200 Gebäude wurden laut CNN zerstört – die Feuer in Palisades und Eaton gelten als die verheerendsten Brände in der Geschichte der Stadt.

Auch viele Hollywoodstars mussten vor den Flammen fliehen, so etwa Schauspielerin Meryl Streep (75). Ihre Evakuierung gestaltete sich als rechte Herausforderung, wie ihr Neffe, der Schriftsteller Abe Streep, in einem Artikel im «New York Magazine» nun schildert.

Demnach habe die Oscarpreisträgerin selber Hand anlegen müssen, um ihr Anwesen verlassen zu können, da ihre Ausfahrt blockiert war.

«Sie schnitt ein autogrosses Loch in den Zaun (…), um zu entkommen»

«In der ganzen Stadt wurden Evakuierungsanordnungen verschickt. Meine Tante Meryl Streep erhielt am 8. Januar den Befehl zur Evakuierung», schreibt Abe Streep in seinem Beitrag.

Doch als die 75-Jährige ihr Haus verlassen wollte, habe sie feststellen müssen, dass «ein grosser Baum in ihre Einfahrt gestürzt war und ihre einzige Ausfahrt versperrte».

Weiter beschreibt der Essayist die dramatische Flucht seiner berühmten Tante: «Entschlossen, es zu schaffen, lieh sie sich von einem Nachbarn eine Drahtschere, schnitt ein autogrosses Loch in den Zaun, den sie mit den Nachbarn auf der anderen Seite teilte, und fuhr durch deren Garten, um zu entkommen.»

In dem Artikel von Abe Streep finden diverse Schicksale Platz. Es geht darum, was diese Menschen in den Bränden verloren haben, und auch um das Thema des Wiederaufbaus der betroffenen Gebiete.

Mehr Videos zum Thema