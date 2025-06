«On The Rocks» mit SRF-Moderator Michel Birri

Michel Birri zwischen SRF-Glanz und ESC-Glamour: In «On the Rocks» spricht der Moderator mit Vania Spescha über das Ende von G&G, Glitzerchaos in Basel und darüber, wie man im Medienzirkus die Haltung – und den Haarspray – bewahrt.

26.05.2025