So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SRF-Auswanderin stirbt mit 38 Jahren So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz

Carlotta Henggeler

11.12.2025

Alexandra Taetz mit ihrem Mann Remo Müller in der 7. Staffel von «Auf und davon».
Alexandra Taetz mit ihrem Mann Remo Müller in der 7. Staffel von «Auf und davon».
SRF

Mona Vetsch besuchte TV-Auswanderin Alexandra Taetz für den SRF-Quotenhit «Auf und davon». Die 38-Jährige ist kürzlich an Krebs gestorben. Mit einem feinfühligen Post verabschiedet sich Vetsch von ihr.

Carlotta Henggeler

11.12.2025, 10:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TV-Auswanderin Alexandra Taetz, bekannt aus «Auf und davon», ist mit nur 38 Jahren an Krebs gestorben.
  • Gemeinsam mit ihrem Partner baute sie in Deutschland den Tier-Erlebnispark Bell auf – ihr Herzensprojekt.
  • Moderatorin Mona Vetsch und Taetz' Ehemann Remo Müller verabschiedeten sich emotional; der Park soll in Alexandras Sinne weitergeführt werden.
Mehr anzeigen

Es war eine der spektakulärsten Auswanderer-Geschichten der letzten Jahre: 2016 machten sich Remo Müller und seine Partnerin Alexandra Taetz mit vier Tigern auf den Weg nach Deutschland – und starteten ihre ganz eigene Mission Impossible: Aus einer verfallenen Ruine den Tier-Erlebnispark Bell aufzubauen. Zusammen stellten sie erfolgreich den Erlebnispark in Rheinland-Pfalz auf die Beine. 

Am Mittwoch erreichte eine traurige Nachricht die Schweiz: Alexandra Taetz ist im jungen Alter von 38 Jahren an Krebs gestorben. 

Nun hat sich «Auf und davon»-Aushängeschild Mona Vetsch via Instagram von der TV-Auswanderin mit der grossen Abenteuerlust verabschiedet. 

«Es ist unfassbar traurig» schreibt Vetsch dazu und weiter: «Meine Gedanken sind bei Remo und ihren Kindern. Von ganzem Herzen wünsche ich Euch Kraft und Momente des Trostes. Alexandra hinterlässt viele Spuren. Die Erinnerungen an die glücklichen Tage mit Ihr und Ihrer Familie werde ich immer bei mir tragen.»

Erlebnispark soll weitergeführt werden

«Der Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum», schreibt ihr Mann in einem bewegenden Statement auf Facebook. Und es sei ihr Wunsch gewesen, dass die Familie ihr Erbe weiterpflegt und betreibt.

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alexandra habe sich gewünscht, dass es zu ihren Ehren an ihrem Geburtstag eine Feier im Park mit allen Freunden und Bekannten geben wird.

Mehr Videos aus dem Ressort

blue News entführt Mona Vetsch: «Das berührt mich extrem»

blue News entführt Mona Vetsch: «Das berührt mich extrem»

50-mal tauchte Mona Vetsch für ihren SRF-Hit «Mona mittendrin» in fremde Welten ein. blue News hat sie zum Jubiläum in ein unbekanntes Territorium entführt – und wollte wissen, hast du eine stachlige Seite?

30.01.2024

Meistgelesen

So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz
Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte
300 Drohnen legen Moskaus Flughäfen lahm +++ US-Truppen sollen in Europa bleiben
Der «Protector» soll Putins Truppen das Fürchten lehren
«Miss Jamaica» stürzt von der Bühne – jetzt kämpft sie um ihr Leben

Mehr zur Person

Tigerzoo in Deutschland aufgebaut. SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren

Tigerzoo in Deutschland aufgebautSRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren

Mehr zum Thema

Auf und davon. Hierhin verschlägt es die meisten Schweizer Auswanderer

Auf und davonHierhin verschlägt es die meisten Schweizer Auswanderer

Schweizer Auswanderer. «Wir wussten zuerst nicht mal, wo Montenegro ist»

Schweizer Auswanderer«Wir wussten zuerst nicht mal, wo Montenegro ist»

TV-Auswanderer Tobias und Michael. «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

TV-Auswanderer Tobias und Michael«Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

Mehr aus dem Ressort

28-Jährige ist nun Pflegefall. «Miss Jamaica» stürzt von der Bühne – jetzt kämpft sie um ihr Leben

28-Jährige ist nun Pflegefall«Miss Jamaica» stürzt von der Bühne – jetzt kämpft sie um ihr Leben

Wegen Israel. Jetzt boykottiert auch Island den ESC in Wien

Wegen IsraelJetzt boykottiert auch Island den ESC in Wien

Michelle Hunziker. «Die Angst vor Einsamkeit lässt uns falsche Entscheidungen treffen»

Michelle Hunziker«Die Angst vor Einsamkeit lässt uns falsche Entscheidungen treffen»