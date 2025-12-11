So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz

SRF-Auswanderin stirbt mit 38 JahrenSo emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz
Carlotta Henggeler
11.12.2025
Mona Vetsch besuchte TV-Auswanderin Alexandra Taetz für den SRF-Quotenhit «Auf und davon». Die 38-Jährige ist kürzlich an Krebs gestorben. Mit einem feinfühligen Post verabschiedet sich Vetsch von ihr.
Es war eine der spektakulärsten Auswanderer-Geschichten der letzten Jahre: 2016 machten sich Remo Müller und seine Partnerin Alexandra Taetz mit vier Tigern auf den Weg nach Deutschland – und starteten ihre ganz eigene Mission Impossible: Aus einer verfallenen Ruine den Tier-Erlebnispark Bell aufzubauen. Zusammen stellten sie erfolgreich den Erlebnispark in Rheinland-Pfalz auf die Beine.
Am Mittwoch erreichte eine traurige Nachricht die Schweiz: Alexandra Taetz ist im jungen Alter von 38 Jahren an Krebs gestorben.
Nun hat sich «Auf und davon»-Aushängeschild Mona Vetsch via Instagram von der TV-Auswanderin mit der grossen Abenteuerlust verabschiedet.
«Es ist unfassbar traurig» schreibt Vetsch dazu und weiter: «Meine Gedanken sind bei Remo und ihren Kindern. Von ganzem Herzen wünsche ich Euch Kraft und Momente des Trostes. Alexandra hinterlässt viele Spuren. Die Erinnerungen an die glücklichen Tage mit Ihr und Ihrer Familie werde ich immer bei mir tragen.»
«Der Erlebnispark Bell war ihr Lebenstraum», schreibt ihr Mann in einem bewegenden Statement auf Facebook. Und es sei ihr Wunsch gewesen, dass die Familie ihr Erbe weiterpflegt und betreibt.
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Alexandra habe sich gewünscht, dass es zu ihren Ehren an ihrem Geburtstag eine Feier im Park mit allen Freunden und Bekannten geben wird.
Mehr Videos aus dem Ressort
blue News entführt Mona Vetsch: «Das berührt mich extrem»
50-mal tauchte Mona Vetsch für ihren SRF-Hit «Mona mittendrin» in fremde Welten ein. blue News hat sie zum Jubiläum in ein unbekanntes Territorium entführt – und wollte wissen, hast du eine stachlige Seite?