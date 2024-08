Yaël Meier, Unternehmerin und Sprachrohr der Gen Z, erzieht ihre zwei Söhne vorerst bildschirmfrei. www.zeam.xyz

Yaël Meier gilt als Sprachrohr der Gen Z und setzt bei der Erziehung ihrer Söhne konsequent auf digitale Abstinenz. Sie vertraut auf Bücher statt Screens und will ihre Kids erst als Teenager an soziale Medien heranführen.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unternehmerin Yaël Meier verzichtet auf digitale Medien in der Erziehung ihrer Kinder und setzt stattdessen auf Hörspiele und Bücher.

Tägliches Vorlesen soll die Begeisterung für das geschriebene Wort wecken und fördern.

Kinderfilme sind tabu.

Ab dem Jugendalter sollen ihre Kinder lernen, verantwortungsvoll mit Social Media umzugehen und dabei kreativ zu sein. Mehr anzeigen

Yaël Meier, bekannt als Unternehmerin und «Stimme der Generation Z», erzieht ihre beiden Kinder zusammen mit ihrem Partner Jo Dietrich bewusst ohne digitalen Medienkonsum, wie «Nau» berichtet. Die 24-Jährige legt grossen Wert darauf, dass ihre Kinder (1 und 3) keine Zeit vor Bildschirmen verbringen.

Kinderfilme seien in ihrem Haushalt verboten: «Dafür dürfen sie Hörspiele hören.» Auch Bücher spielen eine zentrale Rolle in ihrer Erziehung. So liest die junge Mutter ihnen vor, um die Freude am geschriebenen Wort zu vermitteln.

Jo Dietrich und Yaël Meier führen zusammen das Unternehmen «Zeam» und ziehen zwei Söhne gross. Instagram @yaelmeier (Screenshot)

«Der beste Weg dazu – auch wissenschaftlich bewiesen – ist, dass man seinen Kindern vorliest.»

«Posten fördert die Kreativität»

Wenn ihre Kinder das Jugendalter erreichen, soll sich ihr Zugang zu digitalen Medien jedoch ändern. Meier ist sich der Risiken, die Smartphones und soziale Medien mit sich bringen, bewusst, erkennt aber auch die Notwendigkeit, den Umgang damit zu erlernen.

«Denn es ist ein wichtiger Teil der heutigen Jugend,» erklärt sie. Yaël Meier möchte ihre Kinder dazu ermutigen, selbst aktiv zu posten, sobald sie alt genug sind, Social Media zu nutzen.

Dabei ist es ihr wichtig, sie bei den ersten Schritten zu begleiten: «Selber zu posten, fördert die Kreativität und öffnet viele Möglichkeiten. Darum werden wir unsere Kinder – sobald sie Social Media nutzen dürfen – dazu ermutigen und sie begleiten, selber aktiv zu posten.»