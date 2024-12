Ein bislang unveröffentlichtes Foto der spanischen Königsfamilie ziert in diesem Jahr die royale Weihnachtskarte. Casa de S.M. el Rey

Europas Königshäuser haben sich für ihre diesjährigen Weihnachtsgrüsse herausgeputzt. So festlich schauen die Karten der Royals aus. König Felipe VI. und Königin Letizia verschicken zu den Festtagen emotionale Worte.

Die Königshäuser Europas haben ihre Weihnachtskarten veröffentlicht.

König Felipe VI. und Königin Letizia wählen für die diesjährigen Festtage ein bislang unveröffentlichtes Foto und vermitteln eine bewegende Botschaft.

Das monegassische Fürstenhaus zeigt sich ungewohnt locker.

Belgiens Royals setzen auf nachhaltige Looks.

Auch König Charles und Königin Camilla verschicken Weihnachtsgrüsse.

Prinz Harry und Herzogin Meghan teilen auf der Karte einen intimen Moment mit ihren Kindern. Mehr anzeigen

Es weihnachtet sehr. So auch in den Königshäusern Europas. Bei den Royals ist es üblich, dass sie alle Jahre wieder mit einer Karte Weihnachtsgrüsse verschicken.

König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (52) nutzen nach einem nicht ganz so einfachen Jahr für Spanien die Gelegenheit, Zuversicht zu vermitteln. Ende Oktober kam es in der Provinz Valencia zu starken Niederschlägen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Naturkatastrophe forderte mehr als 200 Tote und hinterliess eine Schneise Zerstörung. Bei Besuchen in den Krisengebieten wurde das Königspaar mit Schlamm beworfen, dies aus Wut, dass die Hilfe nur schleppend anlief.

In der Weihnachtskarte, die das Königshaus auf ihrer Website veröffentlichte, steht ein Gedicht des spanischen Dichters Francisco Brines (1932–2021), das übersetzt in etwa bedeutet: «Und ich suche nach einem Gesicht, das Licht reflektiert, nach jemandem, der wie ich nur den Tod hat, aber wie ich ihn hatte, auch das Leben hat.»

Spaniens Königshaus veröffentlichte auf seiner Website die diesjährige Weihnachtskarte. Auf der linken Seite wird ein spanischer Dichter zitiert. Vorne prangt ein Familienfoto von Felipe VI. und Königin Letizia mit ihren zwei Töchtern. Das Gedicht des spanischen Dichters Francisco Brines bedeutet übersetzt in etwa: «Und ich suche nach einem Gesicht, das Licht reflektiert, nach jemandem, der wie ich nur den Tod hat, aber wie ich ihn hatte, auch das Leben hat.» Auf der anderen Seite wünscht die Königsfamilie: «Frohe Weihnachten; gemeinsam werden wir zuversichtlich in das neue Jahr 2025 starten.»

Wie das «Hello»-Magazin schreibt, sollen sich diese Worte an die Opfer der Fluten in Valencia richten. Auf der anderen Seite wünscht die Königsfamilie: «Frohe Weihnachten; gemeinsam werden wir zuversichtlich in das neue Jahr 2025 starten.»

Das gewählte Bild ist demnach ein bisher unveröffentlichtes Familienfoto. Darauf sind König Felipe VI. und Königin Letizia mit ihren beiden Töchtern, Prinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofía (17), zu sehen. Vor allem Prinzessin Leonor und ihre Mutter stechen in knalligem Blau und Rot ins Auge. Aufgenommen wurde das Foto bereits am 19. Juni zum 10. Jahrestag der Proklamation von Felipe VI. zum König.

Fürst Albert und Fürstin Charlène im ungewohnt lockeren Look

Auch Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) wollen mit ihrer Weihnachtskarte eine starke Botschaft vermitteln.

Das Bild, das das monegassische Fürstenhaus am 2. Dezember auf Instagram postet, zeigt das Paar und ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 9) als Einheit. Eng beieinander. Eine klare Botschaft, nachdem es in letzter Zeit immer wieder Spekulationen über Unstimmigkeiten innerhalb der Familie gegeben hat.

Mit ihrem Weihnachtsfoto wollen die Grimaldis klar zeigen: Wir halten zusammen. Die Körpersprache der Familie spricht von einer Einheit. Während die Fürstin eng an ihre Zwillinge geschmiegt auf einer kuscheligen Decke sitzt, steht ihr Mann dahinter. Fürst Albert beugt sich mit ausgebreiteten Armen schützend über seine Frau und die beiden Kinder.

Was aber vor allem auch auffällt: Tragen die monegassischen Royals für gewöhnlich glamouröse Abendgarderobe, sind es dieses Mal bequeme Outfits bestehend aus Hosen und Strickpullover. Alles harmonisch aufeinander abgestimmt.

Belgiens Royals setzen bei Outfitwahl auf Nachhaltigkeit

Neben den spanischen und monegassischen Royals teilte auch das belgische Königshaus seine offizielle Weihnachtskarte, mit der sie «frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr» wünschen.

Für das Familienporträt hat sich die fünfköpfige Familie herausgeputzt. Beim genaueren Hinschauen wird klar: Belgiens Royals liegt Nachhaltigkeit am Herzen, denn sie tragen Outfits, die wir schon einmal gesehen haben.

So leuchtet Königin Mathilde (51) im eleganten royalblauen Kleid. Sie hält die Hand von ihrem Mann, König Philippe (64). Ihre Robe trug sie bereits im Januar 2024 beim Neujahrsempfang für die Leiter der europäischen Institutionen.

Auch Prinzessin Elisabeth (23) und Prinzessin Eléonore (16) tragen ein Outfit, das sie schon einmal ausgeführt haben. Erstere wählte für das Foto ihren Hosenanzug aus Samt, in den sie schon im Jahr 2019 für das traditionelle Weihnachtskonzert schlüpfte, und letztere setzte auf ein Kleid, das sie bereits zum dritten Mal trug. Auch Prinz Gabriel (21) und Prinz Emmanuel (19) haben sich in Schale geworfen.

König Charles III. und Königin Camilla eng beieinander

Das Foto auf der Weihnachtskarte von König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) entstand bereits im April in den Gärten des Buckingham-Palasts. Aufgenommen wurde es von Fotografin Millie Pilkington. Auf dem Bild zeigt sich das Paar eng beieinander, als gegenseitige Stütze.

Laut BBC sagte der Palast, die Karte spiegele den Moment wider, in dem das Leben zur Normalität zurückzukehren begann. Eine Anspielung auf die Krebserkrankung von Charles III.? Denn im April nahm der König nach der Diagnose seine Arbeit in der Öffentlichkeit wieder auf.

Das Foto war ausserdem Teil einer Reihe, die für das einjährige Jubiläum von Charles' Krönung im Mai am 10. April aufgenommen wurde. Zudem markierte der 9. April den 19. Hochzeitstag der beiden.

«Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr», heisst es in den Karten des britischen Königspaars. Verschickt werden sollen die Karten an Familienangehörige, Freund*innen, Politiker*innen und Organisationen.

Intimer Moment auf Harrys und Meghans Weihnachtskarte

Noch mehr Weihnachtsgrüsse von Grossbritanniens Royals: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) gewähren ebenfalls einen Einblick in ihre Karte für die Festtage.

Darauf prangen Fotos von Momenten in diesem Jahr, die dem Paar besonders in Erinnerung geblieben sind. Bei den Sussexes war einiges los. Doch zwischen all den Bildern sticht besonders ein Schnappschuss heraus – ein intimes Foto mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3).

Das herzige Foto zeigt, wie Archie und Lilibet auf Harry und Meghan zuspringen, die sie mit ausgebreiteten Armen empfangen.

Neben den herzigen Fotos wünschen die beiden: «Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, Archewell Productions und Archewell Foundations wünschen wir frohe Feiertage und ein fröhliches neues Jahr.»

Festlich geschmückte Christbäume bei Norwegens und Niederlands Royals

Wie festlich geschmückt es im Palast der norwegischen Royals ausschaut, hat das Königshaus auf Instagram geteilt. Der Christbaum steht – und dem Fest damit nichts mehr im Wege. Auch wenn die Schlagzeilen um Mette-Marits (51) Sohn Marius Borg Høiby (27) einfach nicht verebben wollen.

Auch Niederlands Königsfamilie liegt die festliche Dekoration am Herzen. Die Royals haben bereits am ersten Adventssonntag gezeigt, wie der grosse Christbaum vor dem Schloss Huis ten Bosch in Den Haag aufgestellt wurde.

«Mehr als vierhundert LED-Lichter schmücken den Weihnachtsbaum im Innenhof», heisst es unter dem Post. Direkt am 1. Dezember wurden die Lichtlein angezündet.

