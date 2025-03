So gut ist der meist erwartete Film des Jahres 2019 landete der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho mit «Parasite» einen Überraschungs-Coup. Nun kommt sein neustes Werk «Mickey 17» in den Kinos. blue News-Redaktor und Sci-Fi-Fan Roman Müller hat den Film auf Herz und Nieren geprüft. 06.03.2025

2019 landete der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho mit «Parasite» einen Überraschungs-Coup. Nun kommt sein neustes Werk «Mickey 17» in den Kinos. blue News-Redaktor und Sci-Fi-Fan Roman Müller hat den Film auf Herz und Nieren geprüft.

«Mickey 17» spielt in der 30 Jahre entfernten Zukunft und erzählt die Geschichte von Mickey Barnes, der mit einer politischen Bewegung auf einen anderen Planeten reist und sich für wissenschaftliche Experimente klonen lässt.

Regisseur Bong Joon-ho macht in seinem raffinierten neuen Film zahlreiche politische Seitenhiebe gegen Donald Trump und stellt die Methoden der Wissenschaft kritisch in Frage und setzt sich für den Erhalt der Artenvielfalt ein.

Der Film vereint ein fabelhaftes Schauspielensemble, wobei insbesondere Robert Pattinson in einer Doppelrolle und Mark Ruffalo als Karikatur von Trump zu begeistern wissen.

Spätestens, wenn Mark Ruffalo sich mit der Zunge über die hervorgepressten Lippen schleckt, bevor er eine grössenwahnsinnige politische Parole von sich gibt, offenbart sich eindeutig: Hier wird der umstrittenste US-Präsident der Geschichte ordentlich aufs Korn genommen und an den Pranger gestellt!

Der hochbegabte südkoreanische Filmemacher Bong Joon-ho schreckt in seinem neusten Werk «Mickey 17» vor nichts und niemanden zurück, um seine Gedanken zur Weltpolitik offen darzulegen. Seiner Fantasie lässt er in der dystopischen Erzählung freien Lauf und regt dabei in zahlreichen Momenten zum Lachen an.

Ruffalos Trump-Verschnitt namens Kenneth Marshall bildet das zentrale Feindbild mit seiner faschistischen Ideologie, ist aber nur eines von vielen Elementen, gegenüber denen sich Bong Joon-ho kritisch äussert. Ob religiöse Bewegungen wie Freikirchen, Missbrauch von wissenschaftlichem Fortschritt, ökologische Bedrohungen oder sexistisches Gedankengut: In «Mickey 17» rechnet Bong Joon-ho schonungslos mit Weltpolitik und Gesellschaft ab und regt sein Publikum zum Nachdenken an.

Was passiert, wenn sich zwei Klone gegenüberstehen?

Protagonist der Geschichte, die auf dem gleichnamigen Roman namens «Mickey 17 – Der letzte Klon» von Edward Ashton basiert, ist Mickey Barnes. Auf der Flucht vor einem Kredithai, meldet er sich freiwillig für ein gewagtes wissenschaftliches Experiment, welches dem Gedankengut des eingangs erwähnten Politikers Kenneth Marshall entspringt. In einem Raumschiff fliegt Mickey gemeinsam mit weiteren Auserwählten und Marshall auf einen fremden Planeten, um diesen neu zu besiedeln. Auf der 4-jährigen Reise wird Mickey zu einem sogenannten «Expendable» umgebildet. Dies ermöglicht die Klonung seines Körpers und seine Verwendung für risikoreiche wissenschaftliche Experimente.

16 Mal stirbt Mickey und jedes Mal wird eine neue Version von ihm aus einer Art 3D-Printer ausgespuckt. Bei einer gefährlichen Mission auf dem eisigen Planeten geht der 17. Mickey verloren und wird erneut totgeglaubt. Die Begegnung mit kauzigen ausserirdischen Wesen rettet ihn jedoch und bei seiner Rückkehr muss er feststellen, dass unterdessen bereits seine 18. Version kreiert wurde. Dies stellt die beiden Mickeys vor einen riesigen Konflikt, denn «Multiples» sind in der neuen Ordnung von Marshalls System nicht erlaubt.

Kritik an globaler Politik und Spass mit Trump-Karikatur

In der anspruchsvollen Hauptrolle des Mickeys, oder besser gesagt der beiden Mickeys, zeigt Robert Pattinson eine fabelhafte schauspielerische Leistung. Aufgrund der längeren Lebensdauer von Mickey 17 weist dieser komplett unterschiedliche charakterliche Eigenschaften auf als seine Folgeversion. Während 17 eine eher sensiblere, feinfühligere Variante darstellt, ist 18 ein furchtloser Draufgänger mit Macho-Allüren. Insbesondere in den Szenen mit Mickeys Liebhaberin Nasha (Naomie Ackie) sorgt dies für herrlich komische Momente.

Mark Ruffalo hat sichtlich Spass daran, seine Trump-Karikatur auf möglichst eklige Weise auf die Leinwand zu bringen. Es ist wahrhaftig ein Genuss, ihm dabei zuzuschauen!

Nach dem oscarprämierten «Parasite» gelingt Bong Joon-ho erneut ein Geniestreich. Anders als sein Vorgänger, ist «Mickey 17» jedoch weniger gesellschaftskritisch, sondern rückt den Fokus seiner Kritik mehr auf die globale Politik. Damit erinnert er eher an seine früheren Werke «Okja» und «Snowpiercer». Letzterem ähnelt er auch visuell mit seiner eisigen dystopischen Welt.

Für seine provokanten, humorvollen Aussagen, seine messerscharfen kritischen Beobachtungen und seinen grenzenlosen Einfallsreichtum erntete «Mickey 17» bei der Pressevorführung an der Berlinale gar Szenenapplaus und wurde zum Schluss frenetisch bejubelt.

Spannend bleibt die Frage, ob der US-Präsident Donald Trump nach «The Apprentice» diesen Film ebenfalls verbieten lassen will.

