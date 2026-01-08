Kinostart «Rental Family»: So gut macht sich Brendan Fraser als Ersatzvater Ob Fake-Bräutigam, Gamer-Kollege oder gar Ersatzvater: In Japan kann man alles mieten. Oscar-Preisträger Brendan Fraser liefert in der neuen Tragikomödie «Rental Family» eine starke, ruhige Performance. Ein Film, der zum Nachdenken anregt. 08.01.2026

Ob Fake-Bräutigam, Gamer-Kollege oder gar Ersatzvater: In Japan kann man alles mieten. Oscar-Preisträger Brendan Fraser liefert in der neuen Tragikomödie «Rental Family» eine starke, ruhige Performance. Ein Film, der zum Nachdenken anregt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Rental Family» jobbt ein erfolgloser US-Schauspieler in einer «Mietfamilien»-Agentur in Tokio. Mit der Zeit beginnt die Grenze zwischen Rolle und Realität zu verschwimmen.

Teils etwas kitschig erkundet der Film japanische Gesellschaftsstrukturen der Gegenwart mit Humor und Feinfühligkeit.

Drei Jahre nach seinem Comback mit «The Whale» überzeugt Brendan Fraser erneut in einer sanften, kraftvollen Rolle. Mehr anzeigen

Du brauchst spontan einen Verlobten für die nächste Familienfeier oder seriöse Businesspartner für eine wichtige Präsentation? In Tokio ist das kein Problem, man kann sie einfach mieten.

In «Rental Family» sucht ein erfolgloser amerikanischer Schauspieler (Oscar-Preisträger Brendan Fraser) nach neuem Sinn im Leben. Für eine japanische «Mietfamilien»-Agentur schlüpft er in die Rollen fremder Menschen – als Freund, Partner oder Teil einer inszenierten Familie.

Doch je länger er mitspielt, desto echter werden die Beziehungen, und die Grenze zwischen Schauspiel und Realität beginnt zu verschwimmen.

Brendan Fraser, der 2022 mit «The Whale» sein viel beachtetes Comeback feierte, zeigt sich auch in «Rental Family» von seiner ruhigen, berührenden Seite. Mehr über den Film erfährst du im Video von blue News.

«Rental Family» läuft ab 8. Januar in allen blue Cinemas.

