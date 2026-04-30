  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Vampire Diaries»-Star So half Ian Somerhalders Frau ihm aus Millionenschulden

dpa

30.4.2026 - 22:06

«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder (47) schildert, wie seine Frau Nikki Reed (37) ihm vor Jahren aus hohen Schulden herausgeholfen hat. (Archivbild)
«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder (47) schildert, wie seine Frau Nikki Reed (37) ihm vor Jahren aus hohen Schulden herausgeholfen hat. (Archivbild)
dpa

«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder geriet vor Jahren in massive Schuldenprobleme. Mit seiner Frau musste er damals etliche Kostbarkeiten verkaufen.

DPA

30.04.2026, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Schauspiel-Star Ian Somerhalder («Vampire Diaries») ist mit der Hilfe seiner Ehefrau von einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe heruntergekommen.
  • Nach eigenen Angaben habe er ein vor Jahren gestartetes Unternehmen «nicht richtig aufgebaut» und sei betrogen worden. 
  • Um von den Schulden wegzukommen, verkauften die Beiden «Häuser, Gemälde, Autos, Uhren – einfach alles».
  • Somerhalder ist seit 2015 mit der «Twilight»-Schauspielerin Nikki Reed verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.
Mehr anzeigen

«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder (47) ist nur dank der Hilfe seiner Frau Nikki Reed (37) von einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe heruntergekommen. Er habe vor Jahren ein Unternehmen gestartet, dieses «nicht richtig aufgebaut», sei betrogen worden und deshalb «in eine achtstellige Schuldenfalle» geraten, erzählte der Schauspieler dem Branchenportal «E! News».

Somerhalder führt aus: «Ein achtstelliger Betrag ist schwer wegzuarbeiten. Aber Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Deal herausverhandelt.» Sie hätten «Häuser, Gemälde, Autos, Uhren – einfach alles» verkauft.

«Aus Schlamassel herausgeholt»

Der Schauspieler, der in der Fernsehserie «Lost» und der Fantasy-Serie «Vampire Diaries» mitspielte, hatte bereits 2021 seiner Frau für ihre Hilfe in seiner finanziellen Notlage gedankt. Er habe das Unternehmen gestartet, bevor er mit Reed zusammengekommen war, und sie habe ihn hinterher «aus diesem Schlamassel herausgeholt», schrieb er auf Instagram. Er erwähnt in dem Post auch ein neues Unternehmen – das läuft offenbar besser.

Somerhalder ist seit 2015 mit der «Twilight»-Schauspielerin verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Meistgelesen

Zahlen wir bald 10 Franken für einen Liter Benzin?
Fribourg führt, aber Davos macht mächtig Dampf – das letzte Drittel läuft
Marco Odermatt droht klarer Nachteil im Weltcup-Kalender
Melania Trump muss beim Besuch der Royals einiges über sich ergehen lassen
Hegseth: 60-Tage-Frist für Krieg gilt nicht bei Waffenruhe