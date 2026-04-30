«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder (47) schildert, wie seine Frau Nikki Reed (37) ihm vor Jahren aus hohen Schulden herausgeholfen hat. (Archivbild) dpa

«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder geriet vor Jahren in massive Schuldenprobleme. Mit seiner Frau musste er damals etliche Kostbarkeiten verkaufen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspiel-Star Ian Somerhalder («Vampire Diaries») ist mit der Hilfe seiner Ehefrau von einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe heruntergekommen.

Nach eigenen Angaben habe er ein vor Jahren gestartetes Unternehmen «nicht richtig aufgebaut» und sei betrogen worden.

Um von den Schulden wegzukommen, verkauften die Beiden «Häuser, Gemälde, Autos, Uhren – einfach alles».

Somerhalder ist seit 2015 mit der «Twilight»-Schauspielerin Nikki Reed verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Mehr anzeigen

«Vampire Diaries»-Star Ian Somerhalder (47) ist nur dank der Hilfe seiner Frau Nikki Reed (37) von einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe heruntergekommen. Er habe vor Jahren ein Unternehmen gestartet, dieses «nicht richtig aufgebaut», sei betrogen worden und deshalb «in eine achtstellige Schuldenfalle» geraten, erzählte der Schauspieler dem Branchenportal «E! News».

Somerhalder führt aus: «Ein achtstelliger Betrag ist schwer wegzuarbeiten. Aber Nikki und ich haben es geschafft. Sie hat uns wirklich aus diesem Deal herausverhandelt.» Sie hätten «Häuser, Gemälde, Autos, Uhren – einfach alles» verkauft.

«Aus Schlamassel herausgeholt»

Der Schauspieler, der in der Fernsehserie «Lost» und der Fantasy-Serie «Vampire Diaries» mitspielte, hatte bereits 2021 seiner Frau für ihre Hilfe in seiner finanziellen Notlage gedankt. Er habe das Unternehmen gestartet, bevor er mit Reed zusammengekommen war, und sie habe ihn hinterher «aus diesem Schlamassel herausgeholt», schrieb er auf Instagram. Er erwähnt in dem Post auch ein neues Unternehmen – das läuft offenbar besser.

Somerhalder ist seit 2015 mit der «Twilight»-Schauspielerin verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.