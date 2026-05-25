Darum ist Victoria die fitteste Kronprinzessin der Welt Sie ist die Fitness-Queen unter Europas Adeligen: Victoria von Schweden beweist einmal mehr, wie topfit sie ist. Beim Training der gemeinnützigen Organisation «Löparakademin» absolviert die 48-Jährige ein intensives Fitnessprogramm. 20.05.2026

Sie ist die Fitness-Queen unter Europas Adeligen: Victoria von Schweden bewies wieder einmal, wie fit sie ist. Beim Training mit der Organisation Löparakademin absolviert sie ein intensives Fitnessprogramm.

Sie lief, sprang und hatte Spass dabei: Die schwedische Kronprinzessin Victoria zeigte sich vergangene Woche von ihrer sportlichen Seite.

Die 48-Jährige nahm an einem Outdoor-Training der gemeinnützigen Organisation Löparakademin im Järfälla teil. Diese schwedische Vereinigung setzt sich für Chancengleichheit im Gesundheitsbereich und soziale Integration ein.

Gemeinsam mit Jugendlichen absolvierte Victoria Kraft- und Ausdauerübungen – von einarmigen Planks über tiefe Squats bis hin zu intensiven Stabilitätsübungen.

Europas sportlichste Kronprinzessin

Ist Victoria damit Europas sportlichste Kronprinzessin? Es scheint so.

Während des Trainings wirkte Victoria auf alle Fälle hochmotiviert und verlor selbst bei anstrengenden Übungen nie ihr Lachen – und begegnete dabei den Jugendlichen auf Augenhöhe.

Dass Sport für die älteste Tochter König Carl Gustaf und Königin Silvia eine wichtige Rolle spielt, ist schon lange bekannt.

Ihren Ehemann Prinz Daniel lernte Victoria einst in einem Fitnessstudio kennen – damals arbeitete der heute 52-Jährige noch als Personal Trainer und Fitnessunternehmer.

Gemeinschaft, Motivation und mentale Gesundheit

Hinter dem sportlichen Termin von Victoria von Schweden steckt eine wichtige Botschaft:

Löparakademin kombiniert Lauftraining mit Mentoring für Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen. Im Fokus stehen dabei nicht nur Bewegung und Fitness, sondern auch Gemeinschaft, Motivation und mentale Gesundheit.

Ein Thema, für das sich Victoria und Daniel seit Jahren mit ihrer Kronprinzenpaares-Stiftung engagieren.

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