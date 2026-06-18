Blutiger denn je: So hast du Robin Hood noch nie gesehen Wer bei Robin Hood an einen Helden in grünen Strumpfhosen denkt, der für Gerechtigkeit kämpft, sollte jetzt aufpassen. «The Death of Robin Hood» erzählt die Legende neu: düster, brutal und erstaunlich nachdenklich – mit Hollywoodstar Hugh Jackman in der Hauptrolle. 18.06.2026

Wer bei Robin Hood an einen Helden in grünen Strumpfhosen denkt, der für Gerechtigkeit kämpft, sollte jetzt aufpassen. «The Death of Robin Hood» erzählt die Legende neu: düster, brutal und erstaunlich nachdenklich – mit Hollywoodstar Hugh Jackman in der Hauptrolle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit «The Death of Robin Hood» von Michael Sarnoski startet eine düstere Neuinterpretation der mittelalterlichen Legende im Kino.

Abgedreht wurde der Streifen in nur 30 Tagen, hauptsächlich in der malerischen Kulisse von Nordirland.

Der Film überzeugt mit seinen atmosphärischen Bildern und starken schauspielerischen Leistungen.

An der Seite von Hugh Jackman als Robin Hood brilliert die erst 11-jährige Newcomerin Faith Delaney als Little Margaret. Mehr anzeigen

Robin Hood kennt fast jede*r – als edlen Bogenschützen, der den Armen hilft und gegen Ungerechtigkeit kämpft. Nun kommt eine überraschende Neuinterpretation der Legende ins Kino.

«The Death of Robin Hood» erzählt die letzten Kapitel im Leben des berühmten Outlaws – düster, rau und weit entfernt von klassischen Abenteuerverfilmungen. Nach einem blutigen Kampf wird Robin Hood, gespielt von Hugh Jackman, von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt. Was bleibt von einer Legende übrig, wenn der Mythos zu bröckeln beginnt?

Neben Jackman sind Jodie Comer («The Bikeriders») als Priorin Bridgid und Bill Skarsgård («Nosferatu») als Little John zu sehen. Produziert wurde der Film vom renommierten Studio A24, das unter anderem für Filme wie «Everything Everywhere All at Once», «The Whale» oder «Civil War» bekannt ist.

In den USA erhielt «The Death of Robin Hood» ein R-Rating wegen teils expliziter Gewaltszenen. In der Schweiz ist der Film ab 16 Jahren freigegeben. Wie düster und gleichzeitig überraschend nachdenklich diese Neuinterpretation ist und weshalb sich der Kinobesuch definitiv lohnt, erfährst du in der Video-Review.

«The Death of Robin Hood» läuft ab 18. Juni bei blue Cinema.

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