Prinzessin Diana hatte grossen Spass an der Fake-Orgasmus-Szene in «Harry und Sally». Das erzählt Schauspieler Billy Crystal, der an der Premiere des Films neben Lady Di gesessen ist.

Das Publikum beobachtete Dianas Reaktion gespannt, woraufhin sie laut zu lachen begann – ein Moment, der Crystal als «spektakulär» in Erinnerung blieb.

Die Szene verfolgt Meg Ryan teils bis heute; der Tisch im Restaurant ist immer noch als Ort der berühmten Szene gekennzeichnet. Mehr anzeigen

Zu Ehren des 35. Jubiläums der Rom-Com «When Harry Met Sally» besuchte Billy Crystal das US-amerikanische Frühstücksfernsehen «The View». Dabei erzählte der Star des Films von der Premiere, der er mit Prinzessin Diana beigewohnt hatte.

Wie «Decider» schreibt, war der Schauspieler von der Prinzessin angetan – wie es viele Leute zu der Zeit gewesen sind. Die Prinzessin sass dabei zwischen Billy Crystal und Meg Ryan, die die Protagonisten im Klassiker spielen. «Diana war unglaublich», sagt er, «wir setzen uns im Balkon des Kinosaals. Trompeten sind zu hören, als wir reinlaufen.» Das sei normal bei Kinobesuchen, witzelt der 76-Jährige.

Als es auf der Leinwand zur berüchtigten Orgasmus-Szene kommt, ist es dem Saal hörbar peinlich. Meg Ryan täuscht dabei lauthals einen Orgasmus vor – mitten in einem Restaurant.

«Ich hätte sie nicht mehr sehen wollen»

«Das ganze Publikum unter uns hat sich umgedreht, um die Reaktion der Prinzessin zu sehen», erinnert sich Crystal. Glücklicherweise hatte Prinzessin Diana einen Sinn für Humor – es gebe ja einen Grund, wieso sie die «Prinzessin des Volkes» genannt worden sei.

«Sie hat angefangen zu lachen, ein herzhaftes Lachen. Wären wir auf einem Date gewesen, hätte ich sie nicht mehr sehen wollen», sagt Crystal, «sie ist wunderschön, aber dieses Lachen!»

Tisch ist noch immer gekennzeichnet

Es sei ein spektakulärer Abend gewesen, erzählt der Schauspieler. «Es war grossartig, sie zu treffen.»

Die ikonische Szene hat Meg Ryan allerdings nicht immer nur im Positiven verfolgt. Die Schauspielerin erzählte beispielsweise, dass ihr Sohn Jack – Nachwuchs von ihr und Dennis Quaid – die Szene stets als «einzigartige Peinlichkeit» beschrieben hat.

Ausserdem ist der Tisch im echten Restaurant bis heute gekennzeichnet: «Hier hat Meg Ryan einen Orgasmus vorgetäuscht.»

