So gratulieren die Beckhams Sohn Brooklyn zum Geburi. Instagram

Zuletzt sorgte der Familienzoff zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern für Schlagzeilen. Nun senden David und Victoria Beckham ihrem Sohn zum Geburtstag herzige Grüsse auf Social Media. Ist das ein erster Schritt zur Versöhnung?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In letzter Zeit flogen die Fetzen zwischen Brooklyn und seinen Eltern Victoria und David Beckham.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Manipulation, Kontrolle und Sabotage seiner Beziehung zu Nicola Peltz.

Jetzt senden die Beckhams via Social Media Sohn Brooklyn herzige Geburtstagsgrüsse. Folgt die Versöhnung? Mehr anzeigen

David und Victoria Beckham haben ihrem Sohn Brooklyn zum 27. Geburtstag gratuliert – und sorgen damit für eine Überraschung. Denn zwischen dem ältesten Beckham-Spross und seinen Eltern herrscht seit Wochen Eiszeit.

In ihren Instagram-Storys posten Victoria und David ein Kinderfoto von Brooklyn und schreiben dazu: «Alles Gute zum 27. Geburtstag, Brooklyn. Wir lieben dich so sehr.»

Brooklyn Beckham feiert heute, Mittwoch, 4. März 2026 seinen 27. Geburtstag. Instagram

Die liebevollen Worte kommen überraschend. Seit einiger Zeit sorgt ein öffentlicher Familienkonflikt der Beckhams für Schlagzeilen.

Brooklyn Beckham hatte zuletzt offen erklärt, dass er derzeit keine Versöhnung mit seiner Familie anstrebt. «Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein», schrieb er in einem Statement.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) blieb er zuletzt mehreren wichtigen Familienanlässen fern.

Auch gegen den Vorwurf, seine Frau würde ihn beeinflussen, wehrt sich Brooklyn. «Es ist genau andersherum», erklärte er. «Ich wurde den grössten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert.»

Gibt es nach den herzigen Grüssen von Mami und Papi Beckham an Brooklyn wieder eine Annäherung? Gar wieder Frieden? Das steht allerdings noch in den Sternen.

