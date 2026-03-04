Familienzoff vorbei?So herzig feiern die Beckhams Sohn Brooklyns Geburtstag
Carlotta Henggeler
4.3.2026
Zuletzt sorgte der Familienzoff zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern für Schlagzeilen. Nun senden David und Victoria Beckham ihrem Sohn zum Geburtstag herzige Grüsse auf Social Media. Ist das ein erster Schritt zur Versöhnung?
David und Victoria Beckham haben ihrem Sohn Brooklyn zum 27. Geburtstag gratuliert – und sorgen damit für eine Überraschung. Denn zwischen dem ältesten Beckham-Spross und seinen Eltern herrscht seit Wochen Eiszeit.
In ihren Instagram-Storys posten Victoria und David ein Kinderfoto von Brooklyn und schreiben dazu: «Alles Gute zum 27. Geburtstag, Brooklyn. Wir lieben dich so sehr.»
Die liebevollen Worte kommen überraschend. Seit einiger Zeit sorgt ein öffentlicher Familienkonflikt der Beckhams für Schlagzeilen.
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) blieb er zuletzt mehreren wichtigen Familienanlässen fern.
Auch gegen den Vorwurf, seine Frau würde ihn beeinflussen, wehrt sich Brooklyn. «Es ist genau andersherum», erklärte er. «Ich wurde den grössten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert.»
Gibt es nach den herzigen Grüssen von Mami und Papi Beckham an Brooklyn wieder eine Annäherung? Gar wieder Frieden? Das steht allerdings noch in den Sternen.
