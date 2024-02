Sonntag, 4. Februar, 22.45 Uhr

«Trotz Schlangen, will ich heute die Diva weglassen»

«Uns ist bewusst, dass die letzten Prüfungen die schlimmsten sein werden», sagt Leyla Lahouar. «Horror und Hölle.» Derweil Twenty4Tim auf gute Laune macht und sagt: «Mein Ziel ist heute alle Sterne zu holen.»

Doch dann der Schock für ihn: Der Youtuber wird bei seiner letzten Dschungelprüfung in eine sargähnliche Grube heruntergelassen und mit Hirse übergossen.

«Trotz Schlagen, will ich Diva heute weglassen»: Twenty4Tim. Bild: RTL

Tönt nach nichts? Stimmt, aber nun werden noch zwölf Würgeschlangen zu Tim hinunter gelassen. Der gibt trotzdem nicht auf: «Trotz Schlangen, will ich heute die Diva weglassen.»

Tim spielt um die Vorspeisen beim «Gala-Dinner». Die fünf Minuten Spielzeit sind gestartet und der 23-Jährige sucht verzweifelt nach den Sternen. Trotz vieler Tränen stellt sich der Youtuber gar nicht so blöd an und findet am Ende alle fünf Sterne: «I dit it»