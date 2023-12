Die Social-Media-Plattform TikTok ist eine Fundgrube für Kuriositäten – oder grossartigen Content. blue News stellt dir drei aussergewöhnliche Kanäle vor. Zum Beispiel, wie du gratis an ein Haus in Japan kommst.

Auf der kostenlosen Videoplattform TikTok kann jeder kurze Videos hochladen. Als ich mich zum ersten Mal einloggte, war mir das alles irgendwie zu schnell, zu verwirrend – und auch ein bisschen zu doof.

Aber: TikTok ist inzwischen so gross, dass für jede Zielgruppe etwas dabei ist. Mein Algorithmus ist so trainiert, dass er mir einen schönen bunten Mix meiner Interessen anzeigt. Mein TikTok ist mein Wohlfühlort, voller Kreativität.

Damit du nicht selbst suchen musst, hat dir blue News ein paar Accounts zusammengestellt, bei denen sich ein Klick lohnt – unabhängig von ihrer Follower-Zahl.

Wenn du ein Gratis-Haus in Japan haben willst

Account: @antoninjapan

Die Videos: Anton Wormann ist ein schwedisches Model. Seit 2018 lebt er in Tokio. Er begann billige, vernachlässigte Häuser in seiner Nachbarschaft günstig (oder gar gratis) zu kaufen und zu renovieren und zu vermieten. In Japan gibt es viele leer stehende Häuser, besonders in ländlichen Regionen. Die Einheimischen verschenken die Behausungen.

Anton Worman zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen, wie man an kostenlose Häuser in Japan kommt. Instagram

Antons Social-Media-Plattform zeigt einen Mix aus seinem Leben in Japan, seinen Model-Jobs und seinen Umbau-Projekten. Kürzlich veröffentlichte er ein Buch darüber, wie man die kostenlosen Häuser in Japan bekommt.

Wenn du über Musik staunen willst

Account: @euniketanzil

Die Videos: Eunike Tanzil beschreibt sich selbst als Komponistin und Pianistin. In ihren Clips bittet sie Menschen auf der Strasse, ihr irgendeine Melodie vorzusummen, die ihnen gerade in den Sinn kommt. Daraus kreiert die Künstlerin epische Meisterwerke. Ein Besuch auf ihrem Account tönt wie eine Reise quer durch die Filmmusik-Geschichte.

Wenn du Aussagen hinterfragen willst

Account: @dr_inna

Die Videos: Ich liebe die trockene Art, wie Psychologie-Professorin Inna Kanevsky die Videos verschiedener Influencer kommentiert und Fakenews entlarvt – in ihrem Fachgebiet natürlich. Super informativ, lehrreich und gleichzeitig unterhaltsam. Ihr Akzent bereitet mir manchmal ein wenig Mühe, alles zu verstehen – doch die Clips sind alle untertitelt.

