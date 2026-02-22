So komplex war Stefanie Reinspergers Abschied als Ermittlerin

So komplex war Stefanie Reinspergers Abschied vom Dortmunder «Tatort» Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Peter Faber (Jörg Hartmann) müssen im «Tatort: Schmerz» aus Dortmund Abschied voneinander nehmen. Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger, verlässt den Dortmunder «Tatort». Die 38-jährige Österreicherin geht auf eigenen Wunsch. Bild: WDR/Thomas Kost Peter Faber (Jörg Hartmann) bemerkt, dass Ira Klasnić (Alessija Lause) der neue Fall alles andere als kaltlässt. Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), Peter Faber (Jörg Hartmann, Mitte) und ein Bordell-Mitarbeiter (Kristian Pandža) finden die verstörte Zeugin des Mordes – eine Prostituierte. Bild: WDR/Thomas Kost Maria Novak (Lorena Jurić) hat den Mord gesehen – und wirkt traumatisiert. Bild: WDR/Thomas Kost Was verbindet Polizist Otto Pösken (Malick Bauer, rechts) und LKA-Mann Daniel Kossik (Stefan Konarske)? Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) muss in dieser Folge ziemlich viel verkraften. Bild: WDR/Thomas Kost Daniel Kossik (Stefan Konarske, links) und Peter Faber (Jörg Hartmann) haben sich zum Sprechen verabredet. Bild: WDR/Thomas Kost So komplex war Stefanie Reinspergers Abschied vom Dortmunder «Tatort» Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Peter Faber (Jörg Hartmann) müssen im «Tatort: Schmerz» aus Dortmund Abschied voneinander nehmen. Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger, verlässt den Dortmunder «Tatort». Die 38-jährige Österreicherin geht auf eigenen Wunsch. Bild: WDR/Thomas Kost Peter Faber (Jörg Hartmann) bemerkt, dass Ira Klasnić (Alessija Lause) der neue Fall alles andere als kaltlässt. Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), Peter Faber (Jörg Hartmann, Mitte) und ein Bordell-Mitarbeiter (Kristian Pandža) finden die verstörte Zeugin des Mordes – eine Prostituierte. Bild: WDR/Thomas Kost Maria Novak (Lorena Jurić) hat den Mord gesehen – und wirkt traumatisiert. Bild: WDR/Thomas Kost Was verbindet Polizist Otto Pösken (Malick Bauer, rechts) und LKA-Mann Daniel Kossik (Stefan Konarske)? Bild: WDR/Thomas Kost Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) muss in dieser Folge ziemlich viel verkraften. Bild: WDR/Thomas Kost Daniel Kossik (Stefan Konarske, links) und Peter Faber (Jörg Hartmann) haben sich zum Sprechen verabredet. Bild: WDR/Thomas Kost

Der Dortmunder «Tatort: Schmerz» ist eine Denksportaufgabe. Ohne den vorletzten Fall «Abstellgleis» zu kennen, war der Film kaum zu kapieren. Was passierte im Bosnien-Krieg? Und warum geht Stefanie Reinsperger?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Abschied im Dortmunder «Tatort»: Mit Stefanie Reinsperger stieg einmal mehr eine Ermittlerin aus dem Krimi aus.

Im letzten Fall wurde es kompliziert: Neben Geschichtswissen über den Jugoslawienkrieg musste das TV-Publikum auch den vorherigen Dortmunder Fall parat haben.

Mit Daniel Kossik (Stefan Konarske) war erneut ein alter Bekannter dabei – und ein bisschen Liebesdrama gab es auch. Mehr anzeigen

Mein Gott, dieser Krimi war kompliziert. Eigentlich musste man den vorletzten Dortmunder Fall, den «Tatort: Abstellgleis» vom Mai 2025 kennen, um Handlung und Auflösung folgen zu können. Zudem war der neue «Tatort»-Fall ziemlich verworren.

Man musste diverse prägnante Köpfe des Jugoslawienkrieges auseinanderhalten sowie den abscheulichen Krieg und Völkermord vor 30 Jahren auch noch in Sachen Geschichtswissen auf der Pfanne haben.

Dazu verabschiedete sich Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Wie geht es nun in Dortmund weiter?

Worum ging es?

Ein Dortmunder Bordell-Besitzer wurde zu Hause erschossen und die Prostituierte Maria Novak (Lorena Jurić) als Zeugin enttarnt. Wie sie hat auch Kommissariats-Chefin Ira Klasnić (Alessija Lause) einen bosnischen Hintergrund.

Gerührt von der gemeinsamen Vergangenheit mit der jüngeren Frau, nahm die Beamtin die Zeugin bei sich zu Hause auf. Bald wurde klar, dass im «Tatort: Schmerz» nicht nur das Rotlichtmilieu, sondern auch Verbindungen in den Jugoslawienkrieg eine Rolle spielen.

Dabei traten einige Figuren und Erzählstränge auf, die bereits im «Tatort: Abstellgleis» vom Mai 2025 eine Rolle spielten: LKA-Ermittler Daniel Kossik (Stefan Konarske), der nach wie vor den Mord an Fabers Rivalen Sebastian Haller untersuchte, der dubiose Kunsthändler und Clan-Chef Lorik Duka (Kasem Hoxha) sowie der sanftmütige Polizist Otto Pösken (Malick Bauer), mit dem Rosa mittlerweile eine geheime Beziehung führte.

Worum ging es wirklich?

Natürlich um die Auflösung des nicht vollständig geklärten Mordes an Sebastian Haller im «Tatort: Abstellgleis» und die Frage, warum Rosa Herzog damals den vermeintlichen Mörder – scheinbar ohne Not – erschossen hat.

Darüber hinaus wollte Jürgen Werner, Erfinder und Stammautor des Dortmunder Reviers, natürlich seine Dortmund-Saga rund um Rache, Schuld und Traumata weitererzählen, die in dieser Folge sowohl das Stammpersonal als auch die Gast-Charaktere beschäftigt: die Täter, Angehörigen und Opfer des Jugoslawienkrieges.

Was ist im Bosnienkrieg passiert?

Der Bosnienkrieg zwischen 1992 bis 1995 war der blutigste Teil der Jugoslawienkriege und entstand aus dem Zerfall des multiethnischen Staates Jugoslawien. Nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien‑Herzegowinas kämpften vor allem drei Gruppen: bosnische Serben, muslimische Bosniaken und bosnische Kroaten, jeweils unterstützt von den Nachbarstaaten Serbien und Kroatien.

Ziel war meist die Schaffung ethnisch homogener Gebiete. Daraus resultierten systematische «ethnische Säuberungen», Vertreibungen, Lager und Massaker an der Zivilbevölkerung. Höhepunkt der Gewalt war 1995 der Völkermord von Srebrenica, bei dem bosnisch‑serbische Truppen tausende bosniakische Männer und Jungen ermordeten.

Warum ist Stefanie Reinsperger beim «Tatort» ausgestiegen?

Stefanie Reinsperger, die als Rosa Herzog in den letzten fünf Jahren elf Filme des Dortmunder Teams bereicherte, geht auf eigenen Wunsch. Die 38-Jährige ist Ensemble-Mitglied des renommierten Wiener Burgtheaters und möchte sich wieder mehr auf die Bühne konzentrieren.

Dazu ist sie auch in anderen TV-Formaten und Filmen gut im Geschäft. Zuletzt sah man sie in «Von uns wird es keiner sein», «Liebesbrief an Jenny» und der Serie «Die Affäre Cum-Ex».

Wie geht es nun in Dortmund weiter?

Vor Reinsperger verabschiedeten sich aus Dortmund bereits die Ermittler Jan Pawlak (Rick Okon), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske).

Letzerer kehrte jedoch in seiner Gastrolle als LKA-Ermittler zurück und ist auch im bereits abgedrehten nächsten Fall, dem «Tatort: Heilung», dabei. Der Sendetermin steht noch nicht fest.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für einen weiteren Fall mit dem Arbeitstitel «Tatort: Blut und Wasser». Faber soll laut zuständigem WDR-Redakteur Frank Tönsmann kein Solo-Ermittler bleiben: «Er wird auch in Zukunft Teil eines Teams sein, mit Ira Klasnic (Alessija Lause) als Chefin.»

Diese Aussage lässt vermuten, dass demnächst ein oder mehrere neue Partner für Faber-Darsteller Jörg Hartmann vorgestellt werden. Noch bittet der WDR in dieser Angelegenheit jedoch um Geduld.

