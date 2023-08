So lädt dich Gwyneth Paltrow zum Abendessen ein Schauspielerin Gwyneth Paltrow bietet das Gästehaus ihrer Villa im kalifornischen Montecito über Airbnb an. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Bild: IMAGO/NurPhoto Was die Sache für Paltrow-Fans jedoch spannend machen dürfte: Ein Essen mit der Schauspielerin und ihrem Mann, dem TV-Produzenten Brad Falchuk, gehört zum Angebot dazu. Bild: imago images/ZUMA Press Und so sieht das Gästehaus von Frau Paltrow von aussen aus. Hübsch, nicht? Bild: Screenshot Instagram So lädt dich Gwyneth Paltrow zum Abendessen ein Schauspielerin Gwyneth Paltrow bietet das Gästehaus ihrer Villa im kalifornischen Montecito über Airbnb an. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Bild: IMAGO/NurPhoto Was die Sache für Paltrow-Fans jedoch spannend machen dürfte: Ein Essen mit der Schauspielerin und ihrem Mann, dem TV-Produzenten Brad Falchuk, gehört zum Angebot dazu. Bild: imago images/ZUMA Press Und so sieht das Gästehaus von Frau Paltrow von aussen aus. Hübsch, nicht? Bild: Screenshot Instagram

Du liebst die Filme von Gwyneth Paltrow? Und du möchtest gerne einmal mit der Schauspielerin Znacht essen? Kein Ding der Unmöglichkeit. Hier verraten wir dir, wie du es schaffen könntest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gwyneth Paltrow geht unter die Vermieterinnen: Die 50-jährige Schauspielerin und Lifestyle-Unternehmerin bietet das Gästehaus ihrer Villa im kalifornischen Montecito über Airbnb an.

Ganz so attraktiv wie das Angebot zunächst klingt, ist es aber nicht.

Aber immerhin: Wer eine Nacht bei Paltrow ergattert, darf sogar mit ihr und ihrem Mann Znacht essen. Mehr anzeigen

«Wer wird mein erster Gast?», fragt Gwyneth Paltrow in ihrem Instagram-Video.

Wer schon immer davon geträumt hat, zu wohnen wie ein Hollywood-Star, dürfte bei diesem Angebot hellhörig werden.

Die 50-jährige Schauspielerin wird Vermieterin: Sie bietet das Gästehaus ihrer Villa im kalifornischen Montecito – ja, das ist dort, wo auch Harry und Meghan wohnen – über Airbnb an.

Interessierte dürfen sich auf ordentlich viel Luxus freuen. Und was die Sache für Paltrow-Fans noch spannender macht: Ein Essen mit der Schauspielerin und ihrem Mann, dem TV-Produzenten Brad Falchuk, gehört zum Angebot dazu.

Gwyneth Paltrow: «Die Welt weniger einsam machen»

Im Video preist Gwyneth Paltrow ihr Gästehaus in blumigen Worten an, derweil sie durch die Räume spaziert.

«Einsamkeit ist ein menschlicher Zustand, aber in den letzten Jahren haben die zunehmende Isolation und der Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch mehr zersplittert», kommentiert die Schauspielerin ihren Beitrag.

Gemeinsam mit Airbnb wolle sie «die Welt etwas weniger einsam machen» und deshalb ihr Gästehaus an zwei Personen vermieten, erklärt die Schauspielerin.

Dazu muss Mensch wissen: Paltrow betätigt sich heute vor allem als Queen der Selbstoptimierung.

Als solche fiel sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit speziellen Angeboten auf. So war die Nachricht über Paltrows Vagina-Duftkerze vor drei Jahren einer der meistgelesenen Artikel weltweit.

Und so wundert es nicht weiter, dass die Lifestyle-Unternehmerin auch in ihrem Gästehaus-Video fröhlich Werbung für ihren Lifestyle-Blog goop.com macht, der längst zum Onlineshop geworden ist.

Das Angebot von Gwyneth Paltrow hat einen Haken

Na dann, nichts wie los, die Airbnb-Webseite starten und sofort bei Frau Paltrow ein paar Nächte buchen ...

Sorry, geht leider nicht.

Ganz so attraktiv wie das Angebot klingt, ist es in Wahrheit nicht. Anders als bei den meisten Airbnb-Unterkünften legte Gwyneth Paltrow bereits im Voraus, wann sie Gäste bei sich zu Hause empfangen will.

Konkret heisst dies: Es ist lediglich eine einzige Übernachtung in ihrem Gästehaus für zwei Personen (!) vom 9. auf den 10. September 2023 buchbar.

Ob das höchste Angebot oder der Zufall entscheiden werden oder ob das Ehepaar Paltrow-Falchuk gezielt aussuchen wird, wen sie auf ihr Grundstück lassen, ist bisher noch nicht bekannt.

Wer Gwyneth Paltrow kennt, weiss jedoch: Günstig wird die Nacht in ihrem Gästehaus wohl nicht werden.

Wer trotzdem Lust auf eine Nacht bei ihr hat, der kann sich ab dem 15. August, 10 Uhr (Montecito-Zeit), auf ihrer Instagram-Seite registrieren lassen.

