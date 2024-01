Links das frische Königspaar in Dänemark, rechts die amtierende Monarchin, welche über 52 Jahre auf dem Thron sass: Mary und Frederik werden am Sonntag, 14. Januar, den Thronwechsel mit Königin Margrethe durchführen. imago/PPE

Frederik wird in wenigen Tagen zum neuen König von Dänemark ernannt. Nun hat der Hof die Details zum Thronwechsel bekannt gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die dänische Königin Margrethe dankt ab und übergibt den Thron ihrem ältesten Sohn Frederik.

Nun hat der dänische Hof die Details zum Thronwechsel öffentlich gemacht.

Am Sonntag, 14. Januar, wird aus Kronprinz Frederik der neue dänische Monarch Frederik X. Mehr anzeigen

Die dänische Königin Margrethe tritt ihren Thron an den Nachwuchs ab. Nach 52 Jahren gab sie während ihrer Neujahrsrede 2024 bekannt, sie gebe die Monarchie an ihren Sohn Kronprinz Frederik ab.

Am Sonntag, 14. Januar, ist der offizielle Termin für den Thronwechsel in Dänemark. Nun hat das Königshaus die Details zum Ablauf öffentlich gemacht.

14 Uhr, Versammlung auf Schloss Christiansborg

Königin Margrethe, Kronprinz Frederik und Prinz Christian werden dabei zusammen mit der Regierung und dem Kabinettssekretär am Staatsrat teilnehmen.

Der Thronwechsel ist vollzogen, wenn die amtierende Königin während der Sitzung des Staatsrates die Abdankungserklärung unterzeichnet hat.

15 Uhr, Proklamation vom Balkon des Schlosses Christiansborg

König Frederik X. betritt zu diesem Zeitpunkt den Balkon von Christiansborg, die Premierministerin verkündet daraufhin den Thronwechsel. Der König beginnt und schliesst mit seinem Leitspruch.

Nach rund zehn Minuten wird ein Salut mit dreimal 27 Schüssen in Holmen, Kopenhagen, abgefeuert.

Zusätzlich wird die königliche Flagge abgenommen und am Palais von Frederik VIII. in Amalienborg erneut gehisst.

15.30 Uhr, Kutschenfahrt des neuen Königspaars

Nach der Proklamation fahren König Frederik und Königin Mary in der Kutsche, eskortiert von der Pferdestaffel des Gardehusar-Regiments, vom Schloss Christiansborg zum Palais Frederik VIII. in Amalienborg.

Gegen 17 Uhr werden die königlichen Banner ebenfalls nach Amalienborg überführt.

Am Montag, 15. Januar, nimmt die dänische Königsfamilie am Vormittag an der Feier des Thronwechsels teil. Diese findet im Parlament in Folketing statt.

Eine Woche später, am Sonntag, 21. Januar, wird zusätzlich noch ein Festgottesdienst veranstaltet – die ganze dänische Royal Family nimmt dafür in der Kathedrale von Aarhus Platz. Geleitet wird jener vom königlichen Beichtvater und Bischof der Diözese Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen.

Im Fernsehen übertragen wird der Thronwechsel in Dänemark von der ARD am Sonntag, 14. Januar, ab 14.15 Uhr, unter dem Titel «Frederik X. – Dänemarks neuer König».

