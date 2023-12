Schlagerstar Helene Fischer feiert das Comeback ihrer berühmten Weihnachtsshow am 25. Dezember im ZDF. Nach der Sendung hagelt es böse Kommentare auf Social Media. Rolf Vennenbernd/dpa

«Die Helene Fischer Show» an Weihnachten hat schon fast Tradition. Die Quoten waren auch dieses Mal top, doch im Internet sorgt die TV-Sendung für hitzige Diskussionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Die Helene Fischer Show» an Weihnachten war ein Triumph: Im Schnitt schalteten 5,02 Millionen Zuschauer*innen ein und bescherten dem ZDF den Quoten-Tagessieg, schreibt «Dwdl.de»

Doch in den sozialen Medien bekommt die Schlagerkönigin ihr Fett weg. Die Sendung wird auf X heftig kritisiert. Mehr anzeigen

Nach vier Jahren feierte Schlagersängerin Helene Fischer am 1. Weihnachtstag mit ihrer ZDF-Show ein Comeback. Eines, das dem deutschen Sender zwar schöne Quoten bescherte, aber das bei den Zuschauer*innen gemischte Reaktionen auslöste.

Viele Kommentare auf X (ehemals Twitter) sind gehässig.

So schreibt X-User Dan zum Beispiel: «Helene Fischer Show läuft. Aber so langweilig war es doch nie, oder?»

Helene Fischer Show läuft. Aber so langweilig war es doch noch nie, oder? 😑 — _Dan_ (@TheLiberalDan) December 25, 2023

Auch User Laktosh ist nicht überzeugt und kommentiert: «Lieber einen alten #Tatort als eine neue Helene-Fischer-Show.»

Lieber einen alten #Tatort als eine neue Helene-Fischer-Show — laktosh 🤹‍♀️ (@Laktosh) December 25, 2023

Helene Fischer versucht im Lederminikleidchen als Rockerin durchzugehen

Ein weiterer X-User kritisiert Helene Fischers Auftritt mit dem Bon-Jovi-Hit «Livin' On A Prayer» von 1986.

Fischer singt den Rock-Knaller zusammen mit Sänger Ben Zucker. «Da beendest Du das Netflix-Streaming, landest aus Versehen bei Die Helene Fischer Show und dann covert sie da gerade ‹Living on a Prayer› und versucht im geschlitzten Lederminikleidchen als Rockerin durchzugehen … auch das bezahlen sie mit ihren Gebühren.»

Da beendest Du das Netflix Streaming, landest aus Versehen bei der Helene Fischer Show und dann covert sie da gerade "Living on a Prayer" und versucht im geschlitzten Lederminikleidchen als Rockerin durchzugehen.



... auch das bezahlen sie mit ihren Gebühren. 😱🫣🤮 — Einfach kann ja jeder (@1fachkannjeder) December 25, 2023

jedes mal bei der ausstrahlung sind menschen empört und schockiert darüber, dass helene fischer.. in der helene fischer show.. singt — Marieke (@mariekenkaeferr) December 26, 2023

Auch von Userin GenaumeinRTL muss Fischer Kritik einstecken. Sie findet gar, dass Jungtalent Emma Kok besser singe als die Schlagerkönigin. Kok hat bei «Voice Kids of Holland» gewonnen.

Und schon wieder besiegt ein Kind stimmlich Helene Fischer in ihrer eigenen Show #helenefischershow pic.twitter.com/kO2OtzvIs8 — GenaumeinRTL (@trashtvqueen) December 25, 2023

«Die Frau ist einfach eine Granate»

Es gibt auf X aber auch Lob für die Schlagerkönigin. So schreibt ein User: «Die Helene Fischer Show: Die Frau ist einfach eine Granate. Was für eine Show in Düsseldorf mit weiteren Superstars.»

Die Helene Fischer Show -> Die Frau ist einfach eine Granate.

Was für eine Show in Düsseldorf mit weiteren Superstars — Rainer Dederichs🐕🐈🐓🦔 (@RainerDederichs) December 25, 2023

Ebenfalls angetan ist ein weiterer User, er schreibt: «Die beste Helene Fischer Show ever, ever, ever. Beste Show im Fernsehen 2023.»

Wer mit Replay nochmals reinschauen will: «Die Helene Fischer Show» lief am Montag, 25. Dezember, um 20.15 Uhr auf ZDF.

