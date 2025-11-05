So lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark 27 Jahre lang lebte der Berner Andre Koller in Los Angeles, bevor er in den Yosemite-Nationalpark zog. Simone Bargetze zeigt er nun sein neues Zuhause. 04.11.2025

Nach 27 Jahren in Los Angeles hat der Berner Andre Koller einen Neuanfang im Yosemite-Nationalpark gewagt, wo er ein günstiges Haus gekauft und zu seinem Refugium «Andrestan» umgebaut hat.

Ein Wochenende lang besucht ihn seine alte Freundin Simone Bargetze, mit der er die umliegende Natur erkundet.

Koller erzählt ihr von seinem bewegten Leben zwischen Hotelfachschule, Auswanderung und zahlreichen Jobs, bevor er im Yosemite seine Ruhe fand. Mehr anzeigen

27 Jahre lang lebte der Berner Andre Koller in Los Angeles, bevor er einen radikalen Neuanfang wagte. Heute wohnt er mitten im Yosemite-Nationalpark, wo er sich ein Haus gekauft hat – für 50'000 US-Dollar. Es war das einzige, das er sich in Kalifornien leisten konnte. «Andrestan» nennt er sein Refugium, das er nun nach und nach umbaut.

Ein Wochenende lang besucht ihn seine alte Freundin Simone Bargetze. Früher sammelten die beiden in der Schweiz gemeinsam Pilze, heute erkunden sie zusammen die wilde Natur rund um Kollers neues Zuhause. Beim grössten Mammutbaum der Region, rund 2700 Jahre alt, erzählt Koller von seinem Leben: von seiner Ausbildung an der Hotelfachschule, seiner Auswanderung in jungen Jahren – er war gerade 21 – und den vielen Jobs, die er in den USA annahm, um sich über Wasser zu halten.

Ob als Möbelschreiner, Kleidermacher oder Gelegenheitsarbeiter – Koller probierte vieles aus, bevor er seine Ruhe und seinen Platz im Yosemite fand. Dort hat er inzwischen seine eigene Welt erschaffen.

