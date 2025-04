So liess Prinz William seinen Bruder Harry auflaufen

Im Jahr 2018, als dieses Bild gemacht wurde, herrscht scheinbar noch Friede und Freude zwischen Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate. Bild: imago images/Parsons Media

Das Verhältnis zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry gilt als zerrüttet. Nun soll der jüngere Sohn von König Charles einen weiteren Anlauf für Friedensverhandlungen gemacht haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen Prinzessin Kate, Prinz William und dessen Bruder Harry und seiner Frau Meghan herrscht seit längerem Eiszeit.

Nun plaudert ein royaler Insider neue Details über den innerfamiliären Zwist aus.

«Prinz Harry ist wirklich daran interessiert, die Beziehung zu seinem Bruder zu retten und den Dialog wieder aufzunehmen», so der Mann in der englischen Zeitung «Express». Mehr anzeigen

Während ihrer Kindheit schienen sie als unzertrennlich, heute sollen sie sich spinnefeind sein: Prinz William und Prinz Harry.

Das Verhältnis der beiden Brüder galt bereits vor dem Mexit im Jahr 2020, also dem Rückzug der Sussexes von ihren offiziellen royalen Pflichten, als zerrüttet.

Immer wieder heisst es, die Windsors können und wollen Harry nicht verzeihen, dass er nach der Hochzeit mit Meghan Markle so übel über seine Familie hergezogen sei und sie in seine Biografie «Spare» öffentlich an den Pranger gestellt habe.

Kein innerfamiliäres Tauwetter in Sicht

Auch ein kürzlicher London-Besuch von Prinz Harry hat scheinbar nicht für das Einsetzen von Tauwetter gesorgt.

Und das, obwohl der jüngste Sohn von König Charles extra im Coworth Park Hotel in Ascot, Berkshire, abgestiegen sein soll. Das Hotel ist nur wenige Autominuten von Adelaide Cottage, dem Wohnsitz von Prinz Williams und Prinzessin Kate, entfernt.

Warum Harrys Hotelwahl keine zufällige gewesen sei, offenbart nun ein royaler Insider der britischen Zeitung «Express».

William soll Anrufe von Harry ignorieren

Harry soll scheinbar zum wiederholten Mal die Hoffnung geäussert haben, seinen Bruder und dessen Frau zu treffen, damit der familiäre Zoff besprochen und begraben werden könne.

Und dies, obwohl William und Kate bisher alle seine Nachrichten und Telefonanrufe zu diesem Thema ignoriert haben sollen.

«Harrys Hotelwahl, die William und Kate über den Sicherheitsdienst mitgeteilt worden ist, wird als potenzieller Angebot angesehen, um nach so vielen Jahren der Entfremdung wieder Frieden zu schliessen», sagt der Insider gegenüber dem «Express».

Und weiter: «Prinz Harry ist wirklich daran interessiert, die Beziehung zu seinem Bruder zu retten und den Dialog wieder aufzunehmen.»

Doch daran scheinen Prinz William und Prinzessin Kate kein Interesse zu haben – also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

