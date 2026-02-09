  1. Privatkunden
Hollywood erobert den Super Bowl Die teuersten Werbeplätze für die grössten Film-Teaser

SDA

9.2.2026 - 18:56

James, Ed, Henry und Goomi in «Minions & Monsters»
James, Ed, Henry und Goomi in «Minions & Monsters»
© Universal Studios. All Rights Reserved.

Hollywood machte den Super Bowl einmal mehr zur grossen Bühne. In den teuersten Werbeminuten des Jahres präsentierten Filmstudios exklusive Einblicke in kommende Projekte – vor einem Millionenpublikum und mit maximaler Aufmerksamkeit.

Keystone-SDA

09.02.2026, 18:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Super Bowl als Werbebühne: Hollywood nutzt das NFL-Finale seit Jahren gezielt, um neue Filme und Projekte einem Millionenpublikum zu präsentieren.
  • In den teuersten Werbeminuten des Jahres feierten mehrere Filmtrailer ihre Premiere.
  • In den Werbespots waren unter anderem Emma Stone, die Backstreet Boys sowie Matt Damon, Ben Affleck und Jennifer Aniston zu sehen.
Mehr anzeigen

Der Super Bowl ist längst auch ein Schaufenster für Hollywood – und das nutzten die Studios erneut konsequent. In den Werbepausen des NFL-Finales feierten mehrere Filmprojekte ihre grosse Premiere vor einem Millionenpublikum.

Spielbergs Rückkehr zur Science-Fiction

Universal Pictures zeigte erstmals einen vollständigen Trailer zu «Disclosure Day» («Der Tag der Wahrheit»), dem neuen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der Regisseur kehrt darin zu einem Genre zurück, das ihn weltberühmt gemacht hat: Im Zentrum steht die Frage, wie die Menschheit reagieren würde, wenn der Beweis für ausserirdisches Leben erbracht wäre.

Der Kinostart ist für den 12. Juni angesetzt, in den Hauptrollen sind unter anderem Emily Blunt, Josh O’Connor und Colin Firth zu sehen.

Brad Pitt meldet sich in Hollywood zurück

Für Überraschung sorgte auch Netflix mit ersten bewegten Bildern zu einer Fortsetzung des Oscar-prämierten Films «Once Upon a Time in Hollywood». Brad Pitt schlüpft erneut in die Rolle von Cliff Booth.

Details zum Starttermin blieben offen, klar ist jedoch: Das Sequel knüpft an Quentin Tarantinos Hollywood-Hommage aus dem Jahr 2019 an.

Minions auf Monsterjagd im alten Hollywood

Auch Fans von Animationsfilmen kamen auf ihre Kosten. Der erste Trailer zu «Minions & Monsters» («Minions 3») zeigt die gelben Kultfiguren dieses Mal im Hollywood der 1920er-Jahre – auf Monsterjagd statt Schurkenmission.

Der Kinostart ist für den 1. Juli geplant.

Stars, Nostalgie und grosse Marken

Abseits der Filmtrailer setzten zahlreiche Unternehmen ebenfalls auf prominente Gesichter. In aufwendig produzierten Spots waren unter anderem Emma Stone, die Backstreet Boys sowie Matt Damon, Ben Affleck und Jennifer Aniston zu sehen.

Filmfans aufgepasst: Bong Joon-ho, der Regisseur von «Parasite», hat einen neuen Film vorgelegt. Unsere Filmreview zeigt, was das Werk auszeichnet – und für wen sich der Kinobesuch lohnt.

