So schlecht waren die Dschungelcamp-Kandidaten noch nie

Das Moderatoren-Duo Jan Köppen und Sonja Zietlow ahnten vorab nicht, wie schnell die Dusch-Prüfung am Tag 14 des Dschungelcamps zu Ende sein würde. Bild: RTL

Ausgerechnet eine Dusch-Prüfung bringt die verbliebenen Dschungelcamp-Kandidat*innen an ihrer Grenze. Sie sorgt an Tag 14 für diverse Schreianfälle, einen Lachkrampf und einen unrühmlichen Rekord.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es wird gestritten, geweint und gelacht: Das Dschungelcamp hält auch an Tag 14 viel Drama bereit: Die Spannungen zwischen den Camper*innen eskalieren erneut.

Lilly Becker und Maurice Dziwak mussten zur Dschungelprüfung. Doch das Wasser machte den beiden Promis gehörig zu schaffen.

«Damit ist dieser Jahrgang der erfolgloseste ever», schimpfte Moderator Jan Köppen. Mehr anzeigen

Wie gut, dass Fernsehgeräte, Laptops und Smartphones einen Lautstärke-Regler haben:

In der Ausnahmefolge, die zumindest Lilly Becker für die bislang beste der diesjährigen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Staffel und auf jeden Fall, aus ihrer Sicht, die witzigste hielt, geriet die Übertragungstechnik aus Australien bisweilen an ihre Belastungsgrenzen.

Grund dafür war jedenfalls nicht das permanente Zischen, Keifen und Hinter-dem-Rücken-Lästern rund um das Lagerfeuer, das zwar in diesem Fall den unschönen Generalbass liefert, aber meistens jedenfalls erträglich herunter gepegelt aufgezeichnet wird.

Es war ein Mann, den man vermutlich zum letzten Mal ernsthaft als «Löwe» bezeichnen möchte, der alle Grenzen überschritt: Maurice Dziwak, der lange selbsternannte Löwen-Herrscher des Dschungels, ist ein schreckhaftes Lamm – ein ganz jämmerliches.

«Schlechteste Mannschaftsleistung seit über 20 Jahren»

Vielleicht wäre der Zwischenfall, den Moderatorin Sonja Zietlow mit der ihr eigenen Deutlichkeit als «schlechteste Mannschaftsleistung seit über 20 Jahren» abkanzelte, nicht so peinlich abgelaufen, wenn der vor Selbstbewusstsein strotzende Maurice den Mund vorher nicht so voll genommen hätte.

«Wir wollen», brüllte der vermeintliche Löwe. «Wir geben nicht auf», sagte Maurice immer wieder. «Wir haben Bock – wir kommen heute nicht ohne Sterne nach Hause.»

Die Realität sah für ihn und die ebenfalls übermotivierte Lilly Becker dann allerdings anders aus – ganz anders! Ausgerechnet das im Vergleich relativ harmlos wirkende Mutproben-Arrangement «Stock-Schauer», eine Dschungel-Duschprüfung mit zwei übereinander gestapelten Feuchtkabinen, durch die erfrischendes Wasser sprudelte, erwies sich für Maurice als unlösbare Aufgabe.

Während Maurice in seiner Wasser-Kabine leidet, scheint sich Lilly zu amüsieren: «Ich habe wirklich wochenlang nicht so gelacht.» Bild: RTL

«Willkommen am Set von ‹Gute Seife, schlechte Seife›», witzelte anfangs Sonja Zietlow noch, bevor sich der Löwe in der Duschkabine wimmernd nass machte. «Vor dem Dschungel hattet ihr ein Leben in Saus und Braus, jetzt saust ihr unter die Brause», scherzte ihr Kollege Jan Köppen. Beide ahnte nicht, wie schlimm es werden würde.

Maurice: «Lilly, ich will nicht mehr»

Einmal in die Nasszelle eingesperrt, brachen bei Maurice sogleich alle Dämme. «Lilly, ich will nicht mehr», brüllte er in voller Lautstärke. «Lilly, bitte, ich hab Angst.» Immer wieder: «Lilly, Lilly, Lilly!».

Dumm nur, dass zumindest auf den ersten Blick so gar nicht ersichtlich war, was Maurice unter dem eher putzigen Wasserstrahl so sehr aus der Fassung brachte. Er klammerte sich wie mit letzter Kraft an eine Eisenleiter, blieb regungslos – und brüllte: «Lilly!»

Eine Etage höher wirkte die Ex-Gattin von Boris Becker fast so, als ob sie die Abkühlung geniessen würde. Warum Maurice unten um sein Leben schrie, schien auch ihr völlig unverständlich.

Mehr noch: Lilly verlor ebenfalls die Beherrschung – allerdings vor lauter Unernst. Sie schüttelte sich – in einem krampfartigen Lachanfall. «Es ist nur Wasser», versuchte Moderator Jan Köppen da noch mässigend zu wirken. Es half nichts. Maurice schrie wie am Spiess – und brach dann nach kürzester Zeit mit der magischen «Holt mich hier raus!»-Formel die Prüfung ab.

Lilly Becker: «Ich habe wirklich wochenlang nicht so gelacht»

«Ich habe wirklich wochenlang nicht so gelacht», sagt Lilly und musste noch lange um Fassung ringen. «Nicht mal Amadeus hat jemals so geschrien», sagte sie über ihren Sohn. Maurice wirkte noch immer ausser sich. «Ich hab's wirklich probiert.»

Dennoch: Null Sterne – mal wieder!

«Damit ist dieser Jahrgang der erfolgloseste ever», schimpfte Jan Köppen. Fast wirkte es so, als ob auch die Macher der Kultsendung, die ja wirklich oft so liebevolle Quäl-Ideen ausbrüten, mit ihrem Dschungel-Latein am Ende waren. Luschige Leistung!

Peinliches Versagen: Maurice gerät in Panik und bricht die Prüfung ab, derweil Lilly Becker einen Lachkrampf erleidet. Bild: RTL

Kein Wunder, dass das Versagen von Maurice und Lilly am Lagerfeuer nicht gut ankam. Dort registrierte man mit Verwunderung, wie gut gelaunt die erfolglosen Dschungelkämpfer zurückkehrten und immer wieder vom vermeintlich witzigsten Erlebnis aller Zeiten sprachen.

«Aber ich habe keinen Spass», ätzte die ohnehin meistens mies gelaunte Edith. «Ich habe Hunger.» Timur drückte sich vorsichtiger aus, sah aber ähnlich genervt aus der Wäsche: «Irgendwie ist da Spannung.» So kann man es auch sagen ...

Meine geliebte Königin, meine Regenbogenbraut ...

Tatsächlich hätte der 14. Tag im Busch eigentlich ein heiterer, zumindest ein positiv rührseliger werden können. Immerhin trudelten überraschend Briefe der Liebsten aus der Heimat ein, was rasch zu Tränen-Ergüssen führte.

«Meine geliebte Königin, meine Regenbogenbraut, du bist eine stolze, unangepasste Frau», schrieb etwa der zweimalige Dschungel-Teilnehmer Eric Stehfest an seine oft so kratzbürstig wirkende Gattin Edith.

«Du bist mit deiner Andersartigkeit genau richtig! Wir alle lieben dich so, wie du bist.» Es ist ein schöner Brief – mit einer Gesamtaussage, die dann allerdings doch eher eine Stehfest-Privatangelenheit blieb. Dass die Mit-Camper die Aussage alle überschreiben würden, kann man wohl nicht behaupten.

Handfester war dagegen die Botschaft, die dem Schauspieler Pierre von seinem Schwager Paul übermittelt wurde: «Hunderte haben dir auf Insta zum erfolgreichen Kacken gratuliert.» Da glaubt man doch Pierre, wenn er sagt: «Es hat mir wahrlich ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert.»

Anna-Carina verlässt das Dschungelcamp

Vermutlich für den restlichen Verlauf des Dschungeltreibens eher verhängnisvoll las sich dann noch der Brief, der an Timur ging: «Zeig noch mehr von dir. Deine Geschichten, deine Erlebnisse sind deine Besonderheit», schrieb ihm seine Verlobte. «Bleib stark und mutig!»

Tatsächlich wirkte das wie eine Regie-Anweisung, die der zuvor oft blass und eher teilnahmslos wirkende Timur wörtlich nahm. Er fing plötzlich an zu quasseln – und erwähnte aus dem Nichts etwa Erinnerungen an seine Bundeswehr-Zeit in Afghanistan. «Wie aus der Luft gegriffen», meinte dazu Anna-Carina verwundert.

Oder ist Timur tatsächlich so naiv, wie er sich plötzlich gab? Er appellierte an ein kuscheliges Wir-Gefühl. «Wir sind kein Team – wir sind Konkurrenten», belehrte ihn Pierre ziemlich schroff. Und auch Anna-Carina rückte Timur die Perspektive zurecht. «Wir sind ja nicht im Pfadfinder-Freunde-Camp, wir sind im Dschungelcamp.»

Es war ein Moment der Klarheit, der zumindest für die 32-jährige Sängerin, die einst mit Stefan Mross liiert war, und die, die Dschungelkrone nach eigenem Bekunden eigentlich erhobenen Hauptes in die Schlagerwelt holen wollte, zu spät kam.

Bei der Schluss-Verkündung eröffneten Sonja und Jan der gemeinsam mit Alessia «zitternden» Camperin den Rauswurf. Anna-Carina verlässt das Dschungelcamp – und spielte natürlich Erleichterung. «Ich bin so froh», sagte sie.

Das muss man einfach mal so als ihr letztes Wort hinnehmen. Aus die Maus.

