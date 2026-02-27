So schlimm war «America's Next Topmodel» wirklich

Tyra Banks ist der Kopf hinter «America’s Next Topmodel». IMAGO/AAP

In der neuen Netflix-Dokumentation wird deutlich, dass bei «America’s Next Topmodel» vieles schieflief: Ehemalige Teilnehmerinnen berichten von Bodyshaming, Rassismus und öffentlicher Demütigung. Doch weder die Jury noch Tyra Banks übernehmen Verantwortung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tyra Banks' Show America's Next Topmodel versprach Vielfalt, wurde aber von Bodyshaming, Rassismus und traumatischen Shootings geprägt.

Ehemalige Kandidatinnen offenbaren in der Netflix-Doku «Reality Check: Inside America's Next Top Model» Demütigungen, Übergriffe und fehlende Fürsorge.

Die Verantwortlichen schieben Schuld auf Branche und Publikum, ohne echte Reue. Mehr anzeigen

Dünner, schöner, berühmter – das ewige Mantra der Modelwelt. Tyra Banks wollte mit «America’s Next Topmodel» (ANTM) eigentlich beweisen, dass Schönheit viele Gesichter hat. Doch unterwegs ging dieser Anspruch verloren.

In der Netflix-Doku «Reality Check: Inside America's Next Top Model» erzählen ehemalige Kandidatinnen von Bodyshaming, Rassismus und Demütigungen. Was ist passiert?

Der Anfang

Als «America’s Next Topmodel» 2003 erstmals ausgestrahlt wurde, dominierte ein sehr enges Schönheitsideal: weiss, dünn, blond – der Look des sogenannten Heroine Chic. In dieser Welt war für Frauen wie Tyra Banks, deren Hautfarbe nicht in dieses Schema passte, kaum Platz. Mit ihrer Show wollte sie die Branche herausfordern und neu definieren, was es heisst, schön zu sein – und wie man eben ein wirkliches Topmodel wird.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2003 brachte es die Show auf 24 Staffeln, in denen Nachwuchsmodels um den begehrten Titel, ein stattliches Preisgeld und einen Vertrag mit einer renommierten Modelagentur wetteiferten.

Von Anfang an standen Laufstegcoach J. Alexander, Make-up-Artist Jay Manuel und Modefotograf Nigel Barker an Banks' Seite und waren Teil der Jury. Gemeinsam prägten sie über Jahre hinweg das Gesicht der Show. Nach nur wenigen Staffeln war die Sendung so berühmt, dass sie zwei Mal im Jahr durchgeführt wurde – mit Höhen und vielen Tiefen.

Bodyshaming und Rassimus

Wie im Modelbusiness fast schon selbstverständlich, gehörte auch Bodyshaming zum Alltag. Vor der Kamera wurden die Frauen gewogen, vermessen und ihre Körper immer wieder kommentiert. Ehemalige Teilnehmerinnen berichten immer wieder von Unterernährung, Abmagerung und chronischem Schlafmangel. Die Gesundheit der Models spielte dabei oft nur eine Nebenrolle. Hauptsache, das perfekte Bild stimmte.

Weil Kandidatin Keenyah zugenommen hatte, musste sie in einem Shooting zu den sieben Todsünden die Völlerei darstellen. In einem anderen Shootung wurde sie als Elefant gestylt. Niemand sagte was oder griff ein. Auch nicht, als Keenyah bei einem Shooting von einem männlichen Model, das als Statist hinzugeholt wurde, wiederholt begrapscht wurde. Von Banks bekam sie zu hören, sie solle sich «auf lustige Art wehren, ohne Spannung zu erzeugen.»

@dhee.tv Keenyah is so beautiful. It’s as if none of the cast especially the black cast, did not age. She was so pretty and yet they kept calling her fat and insisting she loses weight. Meanwhile Tyra was literally the ambassador for models to be comfortable with their bodies. #fyp #foryoupage #foryoupage #americasnexttopmodel #keenyahhillnexttopmodel ♬ original sound - Dhee👩‍💻🎥

Die Kandidatin Giselle war bei der ersten Staffel dabei und war zu diesem Zeitpunkt 18. In der Sendung wurde ihr Körper immer wieder kommentiert. Sie sei zu gross und deshalb kein Supermodel. In der Dokumentation erzählt sie, dass sie bis heute deswegen mit ihrem Körper Mühe hat.

Obwohl Banks sagte, in ihrer Sendung keinen Raum für Rassismus zu lassen, war dieser bei America’s Next Top Model dennoch deutlich spürbar. Schwarze Kandidatinnen berichteten immer wieder davon, dass für ihre Stylings ungeeignete Haarprodukte und Geräte verwendet wurden, die ihre Haare komplett zerstörten.

Die ehemalige Kandidatin Ebony wurde in der Show zunehmend als aggressiv inszeniert, nachdem die Produktion offenbar beschlossen hatte, sie nicht länger dabeihaben zu wollen. «Nach der Show kamen viele junge Mädchen zu mir und meinten, sie könnten nun kein Model werden, weil sie eine Hautfarbe wie ich hatten», sagte sie zu Netflix. «Das brach mir das Herz.»

Die Shootings

Im Verlauf der Staffel wurden die Shootings von Episode zu Episode immer provokanter. So mussten die Models etwa Unterwäsche tragen, die aus Tierkadavern gefertigt war. An einem anderen Tag sollten sie sich als Obdachlose verkleiden, im Hintergrund standen dabei echte Menschen ohne Wohnung als Statisten.

In der achten Staffel trieb die Show das Prinzip «Schlimmer geht immer» auf die Spitze: Die Models mussten Szenen nachstellen, in denen sie Mordopfer spielten. Besonders makaber wurde es, als eine Kandidatin beim Shooting so tun sollte, als würde ihr in den Kopf geschossen, obwohl bekannt war, dass ihre Mutter durch eine Schussverletzung ums Leben gekommen war. Zufall? In der Dokumentation meint die Kandidatin wohl kaum. «Aus den tiefsten Ängsten der Mädchen machten sie Fotoshootings», sagte eine Journalistin zu Netflix über die Shootings.

Für besonders viel Aufregung sorgte ein Shooting im Jahr 2009, bei dem die Kandidatinnen ihre Hautfarbe verändern und in die Rolle einer anderen Ethnie schlüpfen mussten. Auch bekannt als das «Race-Swap»-Shooting. Doch damit noch nicht genug: Für das Foto mussten sie zudem ein Kind aus dem entsprechenden Land welches sie abbildeten auf den Arm tragen und damit posieren. Und obwohl das Shooting heftige Kritik ausgelöst hatte, wiederholten sie es dennoch in einer späteren Staffel.

Die Zahnarztpraxis

In jeder Staffel gibt es zudem ein sogenanntes «Umstyling». Dabei werden den Models ihre Haare oftmals gefärbt und geschnitten. Doch in der 6. Staffel war das plötzlich nicht mehr genug, zwei Mädchen wurden zum Zahnarzt geschickt.

Bei der Kandidatin Joanie wurden letztlich vier Zähne gezogen, die übrigen wurden abgeschliffen, um ihr Lächeln «schöner» erscheinen zu lassen. Der gesamte Eingriff wurde gefilmt und später ausgestrahlt. Stundenlang sass sie dafür beim Zahnarzt. In der Netflix-Dokumentation erzählt sie, dass sie nicht einmal mit ihrer Mutter darüber sprechen konnte, ob sie diesen Eingriff überhaupt machen sollte.

@bracesbysable #greenscreenvideo this is so bad. The best option for her would have been orthodontic treatment. They were in a time crunch and so they pulled out her teeth and gave her veneers. Ethically this wasn’t right because the dentist knew the patient was pressured to do this to stay in the competition and this was not the terchnically best option for the patient… Head over to part 2 where i break it down #antm #veneers #teethwhitening #toothout ♬ original sound - Dr. Sable | Orthodontist

Auch Kandidatin und spätere Gewinnerin Danielle musste wegen ihrer Zahnlücke zum Zahnarzt. In der Sendung wehrte sich die damals 21‑Jährige heftig dagegen und durfte die Praxis schliesslich wieder verlassen. Doch als es um das Weiterkommen ging, stellte Banks ihr ein Ultimatum: Sie könne nur bleiben, wenn sie ihre Zahnlücke schliessen lasse. Danielle willigte ein – und erreichte die nächste Runde. Ironischerweise wurde in einer späteren Staffel die Zahnlücke einer anderen Kandidatin sogar vergrössert.

Der Shandi Sullivan Fall

In der Doku wird der Fall der damals 22-jährigen Shandi Sullivan beleuchtet, die 2004 in der zweiten Staffel von America's Next Top Model teilnahm. Unzufrieden mit ihrem Job bei Walmart suchte sie nach einer neuen Perspektive – und wurde tatsächlich für die Show ausgewählt.

Shandi überzeugte bei jedem Shooting und galt als Favoritin, bis die Models nach Mailand reisten. An einem Abend luden sie Männermodels zu sich in die Villa ein. Sie feierten und tranken reichlich Wein.

Shandi erzählt Netflix, sie habe zwei Flaschen Wein alleine getrunken und sei sturzbetrunken gewesen. Schliesslich landet sie im Whirlpool mit ein paar anderen Models und beginnt mit einem der Männermodels rumzuknutschen.

Es wird gefilmt, wie die beiden unter der Dusche Sex haben und anschliessend gemeinsam ins Bett gehen. Auf den Aufnahmen wirkt Shandi deutlich betrunken. Sie schwankt, kann sich kaum auf den Beinen halten. Weder das Kamerateam noch jemand aus der Produktion greift ein. «Ich erinnere mich nur noch daran, dass er auf mir lag», sagte Shandi zu Netflix.

Die Aufnahmen vom nächsten Tag sind herzzereissend. Man sieht wie Shandi kaum aufrecht sitzen kann und unerbitterlich weint. «Ich will sterben», sagt sie völlig niedergeschmettert. Eine andere Kandidatin hält sie dabei im Arm. «Es ist vorbei. Es ist vorbei», sagt diese zu Shandi.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Shandi einen Freund in der Heimat. Vor laufender Kamera musste sie ihn anrufen und ihm vom Vorfall erzählen. Er bezeichnete sie daraufhin als «dumme Schlampe». Shandi bricht zusammen und liegt weinend auf dem Boden. Zu Netflix sagt sie, dass der Tonmann und der Kameramann zu ihr nur noch gesagt hätten: «Es tut uns leid, dass wir das filmen mussten».

Auch heute fällt es ihr sichtlich schwer, über das Thema zu sprechen. In der Netflix-Dokumentation weint sie, als sie über den Vorfall spricht. «Als ich aus dem Whirpool raus bin, hätten sie die Reissleine ziehen sollen», sagt sie zu Netflix.

Das Ende

In der Netflix-Doku geben sich die Juror*innen zwar selbstkritisch, doch wirkliche Verantwortung übernehmen sie kaum. Tyra Banks sagt, sie sei mit manchen Inszenierungen «zu weit gegangen» und die Show sei «extrem intensiv» gewesen, verweist dann aber darauf, dass die Branche hart sei und das Publikum immer mehr Drama gefordert habe.

Beim berüchtigten «Race-Swap»-Shooting erklärt sie rückblickend, sie habe zeigen wollen, wie schön dunkle Haut sei, statt klar einzugestehen, dass das Konzept rassistisch und demütigend war. Generell hat sich Banks dazu entschieden, nicht wirklich viel zu sagen. Sie streitet vieles ab, der Fehler liegt nie bei ihr. Auch über den Vorfall mit Shandi Sullivan schweigt sie.

Juror Nigel Barker spricht allgemein von «unangemessenen» Momenten. Doch auch er übernimmt keine Verantwortung. Jay Manuel gibt zu, dass Kandidatinnen aus Quotengründen gehalten und Szenen manipulativ geschnitten wurden. Er stellt sich selbst aber eher als mitlaufenden Teil des Systems dar.

Über allem schwebt ein Entlastungsnarrativ: Die Fehler werden auf Zeitgeist, Branchenlogik und Publikumswünsche verteilt, sodass Schuld und Verantwortung sich im Kollektiv auflösen.

Im Jahr 2012 wurden J. Alexander, Jay Manuel und Nigel Barker wegen tiefen Einschaltsquoten entlassen. Die Freundschaft zu Banks zerbrach daraufhin. Bis heute hat beispielsweise Jay Manuel nie mehr mit ihr gesprochen. Banks machte mit der Sendung bis 2018 weiter, bis sie schliesslich eingestellt wurde.

Model wurde übrigens keine der Kandidatinnen von damals. Wer es versuchte, hatte mit dem Reality-TV-Stempel zu kämpfen. «Als die Kameras aus waren, warfen sie mich den Wölfen zum Frass vor», sagt Gewinnerin Danielle. «Vielleicht hätten wir es besser machen können, ihnen klarzumachen, dass nicht jeder ein Star wird», meint Banks lapidar – und verkündet zum Schluss prompt, dass ihre Arbeit noch nicht getan sei: «Ihr habt keine Ahnung, was wir für Staffel 25 planen!»