So schmusen sich Albert und Charlène durchs Thronjubiläum

Fürst Albert von II. Monaco feierte den 20. Jahrestag seiner Thronbesteigung – und zeigte sich ganz verschmust mit seiner Frau Charlène. Bild: IMAGO/Starface

Noch selten wurden Fürst Albert und Fürstin Charlène in der Öffentlichkeit so harmonisch vereint gesehen wie in diesen Wochen. An seinem 20. Thronjubiläum küsste der Fürst seiner Frau sogar in aller Öffentlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jahrelang wurde immer wieder gemunkelt, dass die Liebe von Fürst Albert und Fürstin Charlène in Schieflage geraten sei.

Zuletzt zeigte sich das monegassische Fürstenpaar in der Öffentlichkeit jedoch immer vertrauter.

Wer also je Zweifel an der royalen Liebe hegte, wird jetzt möglicherweise eines Besseren belehrt. Mehr anzeigen

In den vergangenen Jahren wurde regelmässig von den Boulevardmedien geschrieben, dass die Beziehung zwischen Fürst Albert und Fürstin Charlène auf wackeligen Beine stehe.

Es ging gar so weit, dass sich das monegassische Fürstenpaar in Interviews rechtfertigen musste.

«Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung», versicherte Fürstin Charlène 2023 in einem Interview mit dem südafrikanischen TV-Sender «News24». Und weiter: «Ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend.»

Bereits vor der Hochzeit im Sommer 2011 gab es immer wieder Gerüchte, dass die Liebe zwischen den Albert und Charlène nicht echt wäre.

Albert feiert den 20. Jahrestag seiner Thronbesteigung

Umso auffälliger scheint nun, dass sich das royale Paar in letzter Zeit viel harmonischer in der Öffentlichkeit bewegt als auch schon.

Am vergangenen Samstag feierte Fürst Albert von II. Monaco den 20. Jahrestag seiner Thronbesteigung – umgeben von seiner Familie, darunter Ehefrau Fürstin Charlène, die Zwillinge Prinzessin Gabriella.

Der Jubilar erschien in der Farbe Royalblau, Charlène in Fliederfarben, derweil die Zwillinge Jacques und Gabriella Lackschuhe, Krawatte und Spitzenkleidchen trugen.

«Ein Fürst in Schmuse-Laune»

Das Fürstenpaar wirkte, zumindest laut Insidern, an dem Tag vertraut und innig wie schon lange nicht mehr: «Er war nahbar, sentimental und liebesbedürftig. Ein Fürst in Schmuse-Laune – mit seiner Familie und seinem Volk», kommentiert die ARD.

Albert drückte Charlène sogar in aller Öffentlichkeit einen Kuss auf die Wange. Sie küsste ihn danach zurück und flüsterte ihm lächelnd etwas zu.

Wer also in der Vergangenheit Zweifel an der royalen Liebe hegte, wird dieser Tage möglicherweise eines Besseren belehrt. So verliebt hat sich das monegassische Fürstenpaar auf jeden Fall noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt.

Mehr Videos aus dem Ressort