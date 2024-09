So schön wohnt Kamala Harris

Kamala Harris steht davor, Geschichte zu schreiben. Die 56-Jährige wäre beim Wahlsieg die erste Frau im Oval Office in Washington. IMAGO/NurPhoto

Kamala Harris wohnt nun schon seit über drei Jahren im «Kleinen Weissen Haus». Das Anwesen ist stets für die US-Vizes reserviert – es liegt abgelegen im US-Staat Washington.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der offizielle Wohnsitz der US-Vizepräsident*innen ist das «Number One Observatory Circle» in Washington, D.C.

Kamala Harris, derzeitige Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin, lebt dort mit ihrem Ehemann Doug Emhoff seit April 2021.

Sollte Harris die Präsidentschaftswahl 2024 gewinnen, wäre sie die erste Frau im Oval Office und könnte entscheiden, ob sie im «Number One Observatory Circle» bleibt oder ins Weisse Haus zieht. Mehr anzeigen

Es ist gemeinhin bekannt, dass der amtierende US-Präsident im Weissen Haus residiert. Doch auch der oder die Vizepräsident*in haben einen reservierten Wohnsitz während der Amtszeit.

Das Anwesen heisst «Number One Observatory Circle», dort haust derzeit die Noch-Vize von Joe Biden und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Sie wurde von Biden ins Rennen geschickt, weil jener eine erneute Kandidatur während des Wahlkampfs aufgegeben hatte.

Die 59-Jährige wohnt also derzeit noch im Haus, das 1893 gebaut worden war. Ursprünglich sollte dort die Führungsperson des Observatoriums leben, doch nun ist das Anwesen als «kleines Weisses Haus» bekannt. Es liegt im Nordwesten von Washington.

Das Anwesen «Number One Observatory Circle» ist die offizielle Unterkunft der Vizepräsident*innen der USA. Getty

Das Gebäude hat zwei Stockwerke, eine grosse Terrasse, grüne Läden an den Fenstern. Insgesamt hat es sechs Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Büro, ein Esszimmer und noch kleinere Räume – im Garten befindet sich ein Pool. Und: Das Areal hat ein Landeplatz für Helikopter, nämlich für die Marine One und Marine Two, die für den Präsidenten und seine Stellvertretung verwendet werden.

Gelebt hatten dort schon George Bush Sr., Al Gore, Dick Cheney, Joe Biden, Mike Pence und nun eben Kamala Harris. Sie lebt dort mit ihrem Ehemann Doug Emhoff seit April 2021.

Harris befindet sich momentan im Wahlkampf gegen Donald Trump um die Präsidentschaft in den USA. Gewinnt sie im November, schreibt sie als erste Frau im Oval Office Geschichte.

