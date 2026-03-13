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Erster Trailer der Fortsetzung der Kult-Serie «Malcom Mittendrin»-Star Bryan Cranston entblösst sich fürs Revival

Fabienne Kipfer

13.3.2026

Mehr als 20 Jahre nach dem Serienfinale kehrt eine der kultigsten Sitcoms der 2000er-Jahre zurück. Der erste Trailer zu «Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer» zeigt: Die chaotische Familie ist noch immer so laut, schräg und gnadenlos ehrlich wie früher.

Fabienne Kipfer

13.03.2026, 14:15

13.03.2026, 16:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Malcom Mittendrin» erreichte in den 2000-er Jahren Kult-Status.
  • Die TV-Serie erzählte die Geschichte eines hochbegabten Jungen, der sich in einer chaotischen Familie behaupten muss.
  • Fans dürfen sich auf den Original-Cast und auch auf neue Charakteren freuen.
  • Die vierteilige Mini-Serie läuft ab 10. April 2026 auf Disney+ (im Package von blue SuperMax).
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Mehr als zwei Jahrzehnte mussten Fans der Kultserie auf eine Fortsetzung warten. Anfangs April ist es nun endlich so weit. Eine vierteilige Revival Serie bringt die chaotische Kultfamilie «Wilkerson» zurück auf den Bildschirm.

Der frisch veröffentlichte Trailer zur Mini-Serie «Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer» verrät, dass die neuen Folgen inhaltlich an das Erfolgsrezept der Originalserie anknüpfen. Bereits die ersten Bilder zeigen die Richtung der Fortsetzung: Bryan Cranston, auch bekannt aus «Breaking Bad», entblösst sich.

Chaos pur ist auch in der Mini-Serie vorprogrammiert. So muss sich Malcom erneut im turbulenten Alltag der «Wilkerson» behaupten. Nur hat er mittlerweile selbst eine eigene Familie.

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Fans dürfen sich auf kultige Anspielungen und den Original-Cast freuen. So schlüpft Frankie Muniz wieder in die Rolle von Malcom. Der US-Amerikaner wurde dank der Rolle bereits im Kindesalter zum Star und verdiente mit der Hit-Serie rund 40 Millionen US-Dollar.

Original-Cast kehrt zurück

Auch die anderen Figuren des Original-Casts sind wieder dabei: Bryan Cranston spielt erneut Vater Hal, während Jane Kaczmarek als Mutter Lois zu sehen ist. Die beiden feiern in der Fortsetzung ihren 40. Hochzeitstag.

Natürlich dürfen auch die Geschwister nicht fehlen. Christopher Kennedy Masterson verdankt der Serie ebenfalls seinen Durchbruch und verkörpert Malcoms älteren Bruder Francis. Auch der andere ältere Bruder Reese ist wieder mit von der Partie, gespielt von Justin Berfield. 

Es stossen aber auch neue Charaktere dazu. So beispielsweise Keeley Karsten, bekannt aus «Die Fabelmanns», welche Malcoms Tochter spielt ...

Die vierteilige Revival Serie startet ab 10. April auf Disney+, welches im Package von blue SuperMax erhältlich ist.

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