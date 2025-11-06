Die ersten vielversprechenden Bilder des Michael-Jackson-Biopics sind da. Nach mehrmaligen Verschiebungen des Kinostarts und Nachdrehs gilt es endlich ernst. Im April 2026 soll der Film in die Kinos kommen.

Von Gianluca Izzo Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Biopic wurde bereits zweimal verschoben. Ursprünglich sollte der Film diesen Herbst in die Kinos kommen.

Jaafar Jackson, Sohn von Jackson-Five-Mitglied Jermaine, wurde für die Hauptrolle besetzt. Er spielt den verstorbenen Onkel im Streifen.

Kinostart von «Michael» ist für April 2026 geplant. Mehr anzeigen

Biopics über legendäre Musiker haben in den vergangenen Monaten einen regelrechten Aufschwung erlebt und scheinen angesagter denn je zu sein. Soeben startete der mitreissende «Springsteen» im Kino. Und Anfang Jahr sorgte das Bob-Dylan-Biopic «Like A Complete Unknown» mit Shooting-Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle für helle Begeisterung. Gleich acht Oscar-Nominationen erhielt James Mangolds Film, ging jedoch bei der Verleihung komplett leer aus.

Und auch im vergangenen Jahr erschienen gleich mehrere filmische Biographien über Ikonen aus der Musikwelt. «Better Man» erzählt die Geschichte von Robbie Williams auf höchst originelle Weise – der Protagonist führt im Gewand eines Affen durch die Geschichte. «Bob Marley: One Love» widmet sich dem Leben des inspirierenden Reggaekünstlers und «Back to Black» ergründet sowohl das musikalische Talent als auch die Dämonen von Soul- und Jazzsängerin Amy Winehouse.

Es schien also nur eine Frage der Zeit, bis auch der «King of Pop» sein eigenes Biopic erhalten würde. Endlich dürfen sich die zahlreichen Fans von Michael Jackson so richtig freuen. Denn nach mehrmaligen Verschiebungen des Kinostarts, scheint ein reelles Startdatum im April 2026 in Sichtweite zu sein. Unter anderem sollen einige Nachdrehs für die Verzögerungen verantwortlich gewesen sein. Dass es mit dem neuen Termin wahrhaftig ernst gemeint ist, bestätigt die Veröffentlichung des ersten Teasers zu «Michael».

Von den Jackson Five bis zum grössten Solokünstler der Welt

Der Film zeigt nicht nur sein musikalisches Schaffen, sondern gibt Einblick in seine Persönlichkeit und das private Leben von Michael Jackson. Dabei wird nicht, wie ursprünglich spekuliert, nur ein Teil seiner Karriere abgedeckt, sondern sein kompletter Werdegang. Er zeichnet seinen Weg nach von der Entdeckung seines aussergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb, der grösste Entertainer der Welt zu werden.

Jaafar Jackson, der Neffe von Michael Jackson, gibt in «Michael» sein Spielfilmdebüt. Neben ihm sind Nia Long («Empire», «Boyz n the Hood – Jungs im Viertel») und Laura Harrier («BlacKkKlansman», «Spider-Man: Homecoming») zu sehen, ausserdem Miles Teller («Top Gun: Maverick, Whiplash») und der zweifach für den Oscar nominierte Colman Domingo («Sing Sing», «Rustin»).

Überraschend bei dem Projekt ist die Besetzung des Regiestuhls. Denn Antoine Fuqua ist vorwiegend für seine Regiearbeiten bei knallharten Actionfilmen bekannt. Zu dessen erfolgreichsten Werken gehören unter anderem die «Equalizer»-Reihe mit Denzel Washington, «Southpaw» und «Training Day». Es wird spannend zu sehen, ob er seine Geschichte über Michael Jackson genauso actionreich inszeniert.

