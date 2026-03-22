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Zungenschaben und Kokosöl So startet Beatrice Egli in den Tag

Carlotta Henggeler

22.3.2026

Schlagerstar Beatrice Egli hat in einem neuen Podcast über ihre Routinen am Morgen und ihre Fitnessgewohnheiten gesprochen. 
Schlagerstar Beatrice Egli hat in einem neuen Podcast über ihre Routinen am Morgen und ihre Fitnessgewohnheiten gesprochen. 
Archivbild: IMAGO/K.Piles

Schlagersängerin Beatrice Egli setzt auf eine gesunde Morgenroutine: Zungenschaben, Kokosöl und Birchermüsli gehören ebenso dazu wie Training ohne Geräte – selbst im Hotelzimmer.

Carlotta Henggeler

22.03.2026, 06:33

22.03.2026, 06:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli setzt am Morgen auf Zungenschaben, Ölziehen mit Kokosöl sowie ein leichtes Frühstück mit Tee, Birchermüsli oder Joghurt.
  • Für Fitness unterwegs nutzt sie ausschliesslich Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und praktiziert regelmässig die «fünf Tibeter» im Hotelzimmer.
  • Joggen und Hotel-Fitnessräume meidet sie, stattdessen bevorzugt sie Sauna – auch wenn diese wegen Fans nicht immer zugänglich ist.
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Wie bleibt man fit, wenn der Alltag aus Reisen, Auftritten und wenig Routine besteht? Genau darüber redet Beatrice Egli in der aktuellen Folge des Podcasts «Frühstück bei Barbara»: Im Gespräch mit Barbara Schöneberger gibt die Schlagersängerin persönliche Einblicke in ihre Morgen- und Fitnessroutine.

Dazu befragt, offenbarte Egli, dass sie regelmässig die «Zunge abschabe» und «Kokosöl durch die Zähne ziehe». Zungenschaben entfernt Bakterien, Beläge und Mundgeruch verursachende Rückstände von der Zunge und verbessert so die Mundhygiene und den Atem.

Dann gebe es ein Glas mit warmem Wasser – und dann Tee zum Frühstück – und da am liebsten Birchermüsli oder Joghurt. Der Trick mit dem Kokosöl hält ihre Zähne strahlend. Die übrigens, so verriet die Schlagerikone, natürlich schön sind. Keinerlei Eingriffe, nicht mal eine Zahnspange als Kind.

Warum Joggen nichts für Beatrice Egli ist

Im Herbst geht Egli auf «Tanzen, Lachen, Leben»-Tournee. Da sind dann wieder hauptsächlich Hotels ihr Zuhause. Wie hält sie sich fit? Jedenfalls nicht in Fitness-Centern oder Fitness-Räumen oder im Pool in Hotels. «Ekelhaft, das find ich ganz ... örg!»

Sie habe auch keine eigenen Gerätschaften dabei, wenn sie unterwegs ist. «Ich mach alles mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich hab mein Handtuch und das war's.» Mit Eigengewicht kann man eben überall trainieren. Ausserdem: «Ich will auch nicht, dass mir jemand zuguckt, wenn ich stretche.»

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Im Hotelzimmer könne sie in Ruhe ihren Sport treiben, inklusive der fünf Tibeter. Diese fünf einfachen, yogaähnlichen Körperübungen, die darauf abzielen, Körper und Geist zu vitalisieren, Energiezentren (Chakren) zu harmonisieren und die Beweglichkeit zu fördern, mache sie wann immer möglich und am liebsten täglich.

Joggen dagegen scheide aus. «Auf gar keinen Fall. Joggen ist gar nicht meins.» Warum? «Ich hab da zwei Argumente dagegen.» Schöneberger konnte es mitfühlen: «Wir haben eben nicht die Körper zum Joggen.»

Wie Beatrice Egli: Barbara Schöneberger joggt offenbar nicht gerne.
Wie Beatrice Egli: Barbara Schöneberger joggt offenbar nicht gerne.
KEYSTONE

Was Egli besser findet: «Sauna. Das macht viel Gutes.» Da gebe es ein anderes Problem. So ein Saunagang sei eben nicht immer so leicht so realisieren, wenn die Fans spitzkriegen, wo ihr Idol residiert. Es funktioniert nicht immer so wie zuletzt, als man ihr «morgens um 8 Uhr nur für mich» die Sauna aufgesperrt habe.

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