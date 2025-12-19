  1. Privatkunden
Astrologin Monica Kissling über 2026 So stehen die Sterne für Trump und Putin – Spoiler: nicht gut

Fabienne Kipfer

19.12.2025

Monica Kissling bei «Lässer»: Nach Hoffnungslosigkeit im 2025 wird 2026 besser – das musst du fürs neue Jahr wissen

Monica Kissling bei «Lässer»: Nach Hoffnungslosigkeit im 2025 wird 2026 besser – das musst du fürs neue Jahr wissen

Nach einem chaotischen Jahr, das im Zeichen von Unsicherheit und Resignation stand, herrscht nun Aufbruchsstimmung im 2026. Monica Kissling schaut für blue News und gibt einen Ausblick, was uns im neuen Jahr erwartet.

19.12.2025

Nach einem chaotischen Jahr, das im Zeichen von Unsicherheit und Resignation stand, herrscht 2026 Aufbruchsstimmung. Monica Kissling alias Madame Etoile schaut für blue News in die Sterne und gibt einen Ausblick, was uns im neuen Jahr erwartet.

Fabienne Kipfer

19.12.2025, 15:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit über 40 Jahren beschäftigt sich Monica Kissling alias Madame Etoile mit Astrologie. Seit 1985 ist sie in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet.
  • Bei «Lässer» verrät sie, welche Chancen und Risiken 2026 für uns bereithält.
  • Nach dem eher chaotischen 2025, welches viele Unsicherheiten mit sich brachte, ist 2026 Innovation gefragt. Es herrscht Aufbruchsstimmung.
  • 2026 ist ein Jahr des Neuanfangs und des Fortschritts. So können Visionen nun Gestalt annehmen.
  • Alle Jahreshoroskope findest du hier.
Mehr anzeigen

«2025 war ein Jahr der Resignation», erzählt Monica Kissling alias Madame Etoile in der Talksendung «Lässer». Astrologisch sei 2025 ein Übergangsjahr gewesen, geprägt von Unsicherheit und Chaos.

Vieles habe in der Schwebe gelegen und sei kaum planbar gewesen. Regeln, die bis anhin gegolten hätten, seien infrage gestellt worden. Dies zeige sich auch in der Wirtschaft oder in der Politik – etwa im Zollstreit zwischen den USA und der Schweiz.

Das habe aber nicht nur mit Trump und seiner Aussenpolitik zu tun. «Viele Systeme, wie beispielsweise das Gesundheitssystem, kommen an den Anschlag und müssen neu aufgezogen werden.» 

Dezember-Horoskop. Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Dezember-HoroskopMonica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Schuld an diesen chaotischen und unsicheren Strukturen sei der Saturn-Neptun-Zyklus, der Ende Februar neu starte. In der zweiten Jahreshälfte herrsche deutlich mehr Aufbruchsstimmung und Zuversicht.

Resilienz und gesunder Umgang mit Ressourcen

2026 bringe viel Dynamik und Innovation, was auch eine hohe Beschleunigung mit sich ziehe. «Wir haben astrologisch die Situation, dass wir vor allem im zweiten Halbjahr ausschliesslich männliche Energien haben», so Kissling. 

Für Menschen, die Ruhe bevorzugen, Veränderungen nur langsam angehen und sich stark an Sicherheiten sowie gewohnten Strukturen orientieren, könne das herausfordernd werden.

Die Entwicklung bewege sich weg von der Materie hin zum Geist – weg von stabilen, greifbaren Grundlagen hin zu einer sogenannten Luftepoche, welche 2020 begonnen hat. Veränderungen verliefen dabei nicht mehr linear, sondern exponentiell. Das sehe man auch an der Entwicklung durch KI.

Das grosse Jahreshoroskop. Monica Kissling: «2026 wird ein Jahr zum Durchatmen»

Das grosse JahreshoroskopMonica Kissling: «2026 wird ein Jahr zum Durchatmen»

Was uns 2026 sonst noch erwartet, wie die Sterne für US-Präsident Donald Trump stehen und warum Astrologen im Frühling das Ende der Putin-Ära prognostizieren, erfährst du im Talk.

Die ganze Sendung mit Monica Kissling alias Madame Etoile siehst du hier:

«Lässer» mit Monica Kissling

«Lässer» mit Monica Kissling

Nach einem chaotischen Jahr voller Unsicherheit und Resignation wächst die Hoffnung auf einen Neuanfang. Astrologin Monica Kissling blickt für blue News nach vorn und zeigt, welche Chancen und Wendepunkte das Jahr 2026 bereithält.

18.12.2025

Und den Podcast gibt es hier zu hören:

