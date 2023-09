So steht es um die Ehe von William und Kate

40 Jahre Prinz William: So bescheiden wie er ist kaum einer in seiner Familie Prinz William ist nach Prinz Charles Grossbritanniens next King. Heute, Dienstag, feiert der Royal seinen 40. Geburtstag. Happy Birthday! 20.06.2022

Hinter William und Kate liegt ein kompliziertes Jahr: Die vergangenen Monate waren von Abschied, Trauer und Konflikten geprägt. Ein Palast-Mitarbeiter gibt nun private Einblicke in die Beziehung des royalen Paares.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tod von Queen Elizabeth II. und die vielen demütigenden Aussagen von Prinz Harry: Das vergangene Jahr gestaltete sich schwierig, für William und Kate.

Das royale Paar hatte so einiges zu verarbeiten – was sich auch auf die Partnerschaft ausgewirkt haben soll.

Allerdings nur positiv, wie jetzt ein Palast-Mitarbeiter einem US-Medium verraten hat. Mehr anzeigen

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September vor einem Jahr ist im Hause Windsor nichts mehr, wie es einmal war.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden in unschöner Regelmässigkeit Schwächen und Streitereien der royalen Familie offengelegt. Dabei stand ein Paar besonders stark im Blickfeld der Öffentlichkeit:

Thronfolger William und seine Frau Catherine, die neue Prinzessin von Wales.

Zwischen Trauer und Konflikten

Der Tod der Grossmutter, die Aussagen von Bruder Harry und ihre neuen Rollen in der Königsfamilie: William und Kate haben schwierige Monate hinter sich.

Begonnen hat die komplizierte Zeit bereits im März 2021, als die Sussexes, also Harry und Meghan, im TV-Interview Oprah Winfrey ihre Version der Familiengeschichte im Fernsehen erzählten.

Das entfachte so viel Feuer wie schon lange nicht mehr unter dem Dach des Buckingham-Palastes in London. Seither ist das britische Königshaus kaum mehr zur Ruhe gekommen.

Die vielen Auftritte mit ihren drei Kindern dürften für Kate und William zu den positiven Höhepunkten des vergangenen Jahres gehören. Bild: Imago/Parsons Media

Zwischen Trauer und Konflikten mischten sich in den vergangenen Monaten und Wochen aber auch immer wieder bewegende und glückliche Momente:

Der historische Tag der Krönung von Charles und Camilla oder manch schöner Auftritt mit den drei Kindern, dürften für William und Kate zu den Höhepunkten gehören.

Prinz William: «Ohne Kate würde ich das nicht schaffen»

William und Kate hatten in den vergangen zwölf Monaten so einiges zu überstehen und auch zu verarbeiten – was sich auch auf ihre Partnerschaft ausgewirkt haben soll.

Ein Palast-Mitarbeiter macht nun aber gegenüber dem Magazin «US Weekly» öffentlich, dass ihre Ehe von viel Ehrfurcht geprägt sei.

«William sagt jedem, der es hören will, dass er es ohne Kate nicht schaffen könnte, und sie erwidert das», so der Insider. Innerhalb der Palastmauern sei der Glaube deshalb gross, dass «William und Kate mehr denn je auf einer Wellenlänge sind».

Und weiter: «Sie wissen zu schätzen, was sie aneinander haben. Für sie steht die Familie an erster Stelle, und das wird sie auch immer bleiben.»

Insider: «Sie begreifen erst jetzt, dass die Queen tot ist»

Der Tod von Queen Elizabeth II. riss ein Loch innerhalb der royalen Familie auf. Der Abschied von der Grossmutter und der Urgrossmutter ihrer drei Kinder beschäftigt William und Kate auch zwölf Monate danach noch stark.

«Ihr Tod hat sie hart getroffen», so der Palast-Mitarbeiter. «In vielerlei Hinsicht begreifen sie erst jetzt, dass sie tot ist.»

Dass ein Ehepaar aus dem Hochadel unter den Augen der Öffentlichkeit körperliche Zuneigung zeigt, hat Seltenheitswert – Prinz William neigt diesbezüglich in der Vergangenheit schon immer zur Zurückhaltung.

Doch auch das änderte sich in den letzten Monaten, sagt der Palast-Mitarbeiter. «William war früher ziemlich unbeholfen, wenn es darum ging, Zuneigung zu zeigen.» Kate habe ihm geholfen, sich mehr und mehr zu entspannen.

Aber auch wenn der Thronfolger und seine Frau nach wie vor in der Öffentlichkeit nicht Händchen haltend zu sehen sind, sind Momente der Zuneigung heute öfter zu sehen.

Ein Kuss auf die Wange, ein Arm um die Hüfte oder Kates nett gemeinter Klaps auf Williams Hinterteil: Das Paar zeige nicht nur privat, dass es füreinander da sei – ganz egal, was alles noch kommen werde.

