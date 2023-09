So stiehlt Camilla der Première Dame die Show

Camilla und Brigitte Macron im Fashion-Duell in Paris Majestätisch wehte Camillas Cape-Kleid aus Seidencrêpe im Wind. Die Königin stahl dabei sogar Gastgeberin Brigitte Macron, die Louis Vuitton trug, die Show. Am 20. September hatte das Präsidentenpaar zum Staatsbankett in Versailles geladen. Bild: Imago/Abacapress Während Brigitte Macron ein dunkelblaues Ensemble mit maritimem Touch dank goldfarbener Ankerknöpfen trug, setzte sie Monarchin auf ein zartrosafarbenes Mantelkleid. Damit kombinierte sie – sehr brit-like – einen kleinen Hut mit Federbesatz. Während Jupelängen über dem Knie für die Präsidentengattin erlaubt sind, muss es für den Royal stets kniebedeckend sein. Bild: Imago/ZUMA Wire Die Looks der Royals waren am 21. September ebenfalls perfekt auf die des Präsidentenpaares abgestimmt und ergeben zusammen farblich die französische Flagge. Brigitte Macron trug einen roten Tweedmantel – das Material ist charakteristisch für den Stil der Première Dame – während Camilla ein cleanes Mantelkleid – natürlich kniebedeckend – trug. Bild: Imago/PanoramiC Der Wind spielte Camilla am Flughafen einen Streich. Dies änderte jedoch nichts daran, dass sie am 22. September im schlichten Mantelkleid sehr elegant war. Das Kleid könnte durchaus aus Prinzessin Catherines Garderobe stammen, die immer wieder in taillierten Mantelkleidern gesichtet wird. Bild: Imago/Abacapress Leomuster für die Königin am Élysée-Palast? Über das Muster kann man sich streiten, doch Camilla beweist, dass sie immer wieder für eine Fashion-Überraschung gut ist. Brigitte Macron bleibt ihrem klassischen Stil treu. Bild: Imago/Abacapress Camilla und Brigitte Macron im Fashion-Duell in Paris Majestätisch wehte Camillas Cape-Kleid aus Seidencrêpe im Wind. Die Königin stahl dabei sogar Gastgeberin Brigitte Macron, die Louis Vuitton trug, die Show. Am 20. September hatte das Präsidentenpaar zum Staatsbankett in Versailles geladen. Bild: Imago/Abacapress Während Brigitte Macron ein dunkelblaues Ensemble mit maritimem Touch dank goldfarbener Ankerknöpfen trug, setzte sie Monarchin auf ein zartrosafarbenes Mantelkleid. Damit kombinierte sie – sehr brit-like – einen kleinen Hut mit Federbesatz. Während Jupelängen über dem Knie für die Präsidentengattin erlaubt sind, muss es für den Royal stets kniebedeckend sein. Bild: Imago/ZUMA Wire Die Looks der Royals waren am 21. September ebenfalls perfekt auf die des Präsidentenpaares abgestimmt und ergeben zusammen farblich die französische Flagge. Brigitte Macron trug einen roten Tweedmantel – das Material ist charakteristisch für den Stil der Première Dame – während Camilla ein cleanes Mantelkleid – natürlich kniebedeckend – trug. Bild: Imago/PanoramiC Der Wind spielte Camilla am Flughafen einen Streich. Dies änderte jedoch nichts daran, dass sie am 22. September im schlichten Mantelkleid sehr elegant war. Das Kleid könnte durchaus aus Prinzessin Catherines Garderobe stammen, die immer wieder in taillierten Mantelkleidern gesichtet wird. Bild: Imago/Abacapress Leomuster für die Königin am Élysée-Palast? Über das Muster kann man sich streiten, doch Camilla beweist, dass sie immer wieder für eine Fashion-Überraschung gut ist. Brigitte Macron bleibt ihrem klassischen Stil treu. Bild: Imago/Abacapress

Zum abendlichen Staatsbankett rissen die Première Dame Brigitte Macron wie auch Königin Camilla alle Blicke in nachtblauen Dresses auf sich. Und eine stach dabei besonders hervor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles und Camilla waren zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich zu Gast.

Königin Camilla riss insbesondere mit ihrem Cape-Dress von Dior alle Blicke auf sich.

Es ist einer der besten Looks der Königin Camilla. Mehr anzeigen

König Charles und Camilla waren zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich zu Gast. Ein Besuch, der von historischer Bedeutung war, bei dem das Königspaar auf das Präsidentenpaar traf.

Jeder Schritt, jede Geste – von Brigitte Macron gab es einen Kuss statt einen Knicks – wurden genau beobachtet. Dazu gehörten auch die Looks der Herrschaften.

Brigitte Macron gilt unlängst als Fashion-Vorbild. Ihr Stil macht dem französischen Chic alle Ehre und aus der Première Dame macht er eine einflussreiche Fashion-Playerin. Ob im Tweed-Jäckchen, im Bleistiftjupe, den sie wie keine andere trägt, oder im Blazer mit Ankerknöpfchen für eine Breton-Note – die Première Dame weiss Mode bestens zu ihrem Vorteil einzusetzen.

Dabei sieht die 70-Jährige elegant, niemals bieder aus und inspiriert somit auch Jüngere. Fashion-Fauxpas leistet sie sich keine. Höchstens über ihre schwindelerregenden Heels witzelt man, insbesondere dann, wenn Madame durch das wohlgestutzte Gras des Weissen Hauses stakst.

Diesmal gibt für die offiziellen Rendez-vous mit König Charles und Königin Camilla heelstauglichen Beton-Boden.

Die Outfits waren bei beiden Paaren minutiös geplant – und auch aufeinander abgestimmt. Zum Staatsbankett in prunkvollen Spiegelsaal von Versailles – zu dem auch Prominente aus beiden Ländern wie Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant oder Mick Jagger eingeladen waren – putzte man sich besonders heraus.

Von Camilla übertrumpft

Während die Herren schwarze Smokings und Fliegen trugen, setzten Königin Camilla und Brigitte Macron auf Marineblau, die traditionelle Farbe Frankreichs – aber auch Grossbritanniens – und sorgten für einen memorablen Très-chic-Moment. Die Gattin des französischen Präsidenten funkelte mit dem Spiegelsaal um die Wette: An der Taille, am Kragen und an den Ärmelenden war ihr langes Kleid von Louis Vuitton nämlich mit weissen Diamanten besetzt.

Noch bemerkenswerter war der Look von Königin Camilla, die atemberaubend in einem Cape-Kleid aussah, das komplett aus Seidencrêpe besteht und majestätisch im Wind wehte.

Einer der schönsten Looks, die Camilla je an den Tag gelegt hat … Und welch perfekte Wahl, um in Versailles die französische Mode zu ehren. Denn Her Majesty The Queen trug zum Staatsbankett nichts anderes als Dior.

Das britische Königshaus hatte seit Christian Diors Anfängen ein Faible für dessen Designs und pflegte eine vertraute Beziehung zu ihm. Foto: Prinzessin Margaret besuchte den berühmten Modeschöpfer in seinem Pariser Modehaus am 22. November 1951. Bild: Keystone

Auf das Modehaus setzte einst auch Königin Elizabeth II, ebenso anlässlich ihrer ersten Staatsreise, die 1947 stattfand. Überhaupt hat die britische Monarchie ein Faible für das französische Modehaus und pflegte in den 40er und 50er Jahren eine vertraute Beziehung zu Christian Dior.

Vom «New Look», der durch Kleider mit einer schmalen Taille und weiten, schwingenden Röcken geprägt war, waren eben auch die britischen Royals begeistert und bescherten dem Designer einen extra PR-Schub.

Sieh dir Camillas und Brigittes Looks der letzten Tage in der Bildergalerie oben an.