  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltpremiere in New York «Der Teufel trägt Prada 2»: Viel Glamour, grosses Drama – und ein unerwarteter Stilbruch

Carlotta Henggeler

21.4.2026

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City
«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.).

Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.).

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. 

Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut.

Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry.

Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch.

Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas.

Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. 

Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. 

Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City
«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.).

Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.).

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. 

Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut.

Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry.

Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch.

Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas.

Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas.

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. 

Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City. Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. 

Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. 

Bild: IMAGO/ZUMA Press

Die Fortsetzung des Mode-Kultfilms «Der Teufel trägt Prada 2» hat am Montag in New York Premiere gefeiert – und die Blicke der Fashion-Welt richteten sich auf den roten Teppich. Hauptdarstellerin Anne Hathaway zog dabei in einem roten Statement-Piece alle Blicke auf sich.

Carlotta Henggeler

21.04.2026, 07:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Der Teufel trägt Prada 2» feierte am 20. April im Lincoln Center in New York City Weltpremiere. Der Anlass wurde weltweit gestreamt. 
  • Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci zeigten viel Glamour auf dem Red Carpet. Hathaway setzte mit einer roten Satin-Robe ein Mode-Statement. 
  • «Der Teufel trägt Prada 2» ist ab 30. April in den blue Cinemas zu sehen.
Mehr anzeigen

Das Warten hat bald ein Ende: «Der Teufel trägt Prada 2» kommt am 30. April in die Kinos.

Das illustre Cast von «Der Teufel trägt Prada 2» sorgte bei der Weltpremiere am Montag, 20. April, in New York für einen glamourösen Auftritt – und die Blicke der Modewelt richteten sich auf den roten Teppich. Der Anlass fand im Lincoln Center statt und wurde weltweit für gwundrige Fans gestreamt.

Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci liefern Hollywood-Glanz in spektakulären Looks. Besonders Hathaway sticht hervor: Die frisch gekürte «World’s Most Beautiful» erscheint in einer massgeschneiderten roten Satin-Traumrobe von Louis Vuitton – entworfen von Nicolas Ghesquière – mit korsettiertem Oberteil und ausladendem Rock. Ein echter Hingucker. Die schönsten Looks der Premiere gibt's in der Galerie oben.

Schöne neue Modewelt

Und was erwartet die Fans des Kultfilms? Das Sequel knüpft mehr als 20 Jahre nach dem Kultfilm an und bringt die bekannten Figuren zurück – sichtbar gereift und in einer völlig veränderten Medien- und Modewelt. Statt reiner Nostalgie setzt der Film auf ein Update der Gegenwart, in der Social Media, Influencer und Algorithmen den Ton angeben. Schon jetzt deutet sich an: Der Film trifft den Zeitgeist.

Der erste Trailer Anfang Februar sorgte unmittelbar für enorme Aufmerksamkeit: Innerhalb von 24 Stunden kam er auf über 222 Millionen Aufrufe – ein Rekord für 20th Century Fox, die den Erfolg selbst als «bahnbrechend» bezeichneten. Das Interesse an der Rückkehr von Miranda, Andy, Emily und Nigel scheint unverändert riesig zu sein.

Inhaltlich verschiebt sich der Fokus deutlich: Miranda (Meryl Streep) steht weiterhin an der Spitze des Modemagazins «Runway», kämpft jedoch gegen den Bedeutungsverlust klassischer Printmedien.

Während früher exklusive Zirkel dominierten, ist Mode heute ein globaler Content-Markt, in dem Likes und Reichweite über Erfolg entscheiden. Genau diese neuen Machtverhältnisse greift «Der Teufel trägt Prada 2» auf.

Mehr Kino-Reviews aus dem Ressort

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz

Im neuen Super Mario Film ist eine Frau der Star. In diesem Video erfährst du, ob der zweite Teil mit dem Ersten mithalten kann.

02.04.2026

Meistgelesen

«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei
Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder
Trump bittet zum Casting für seine neue Justiz-Kampfmaschine
Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

Mehr zum Thema

Kultfilm-Fortsetzung bald im Kino. Darum bricht der Hype um «Der Teufel trägt Prada 2» sogar Rekorde

Kultfilm-Fortsetzung bald im KinoDarum bricht der Hype um «Der Teufel trägt Prada 2» sogar Rekorde

Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2». Meryl Streep stichelt wieder gegen Anne Hathaway

Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2»Meryl Streep stichelt wieder gegen Anne Hathaway

Von «Ewigi Liebi» bis «Der Teufel trägt Prada 2». Auf diese Kino-Highlights kannst du dich 2026 freuen

Von «Ewigi Liebi» bis «Der Teufel trägt Prada 2»Auf diese Kino-Highlights kannst du dich 2026 freuen

Mehr aus dem Ressort

Videobotschaft des Königs. Charles am vierten Todestag seiner Mutter: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

Videobotschaft des KönigsCharles am vierten Todestag seiner Mutter: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

Neue Quizsendung übernimmt. RTL setzt «Wer wird Millionär?» vorübergehend ab

Neue Quizsendung übernimmtRTL setzt «Wer wird Millionär?» vorübergehend ab

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch stellt diese Millionenfrage – Weisst du die Antwort?

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch stellt diese Millionenfrage – Weisst du die Antwort?