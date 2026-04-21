«Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.). Bild: IMAGO/ZUMA Press Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. Bild: IMAGO/ZUMA Press Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut. Bild: IMAGO/ZUMA Press Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry. Bild: IMAGO/ZUMA Press Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch. Bild: IMAGO/ZUMA Press Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas. Bild: IMAGO/ZUMA Press Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. Bild: IMAGO/ZUMA Press Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. Bild: IMAGO/ZUMA Press «Der Teufel trägt Prada 2»: Die Weltpremiere in New York City Say Cheese: «Der Teufel trägt Prada 2» feiert Weltpremiere in New York – auf dem roten Teppich strahlen Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway um die Wette (v.l.n.r.). Bild: IMAGO/ZUMA Press Anne Hathaway trug eine Satin-Robe von Louis Vuitton mit Schmuck von Bulgari. Bild: IMAGO/ZUMA Press Meryl Streep setzt bei der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2» ein starkes Fashion-Statement: In einer roten Cape-Kreation von Givenchy by Sarah Burton – ergänzt durch avantgardistische Opernhandschuhe und Schmuck von David Yurman – zollt sie ihrer ikonischen Figur Miranda Priestly stilvoll Tribut. Bild: IMAGO/ZUMA Press Emily Blunt setzt bei der Premiere auf Haute Couture: Die Schauspielerin trägt ein Design aus der Schiaparelli-Frühjahrskollektion 2026 von Daniel Roseberry. Bild: IMAGO/ZUMA Press Mit seinen markentypischen Sonnenbrillen auf der Nase schreitet Stanley Tucci über den roten Teppich – in einem Anzug ganz im Stil seiner Figur Nigel: schwarzes Samtsakko, schmal geschnittene Hose, weisses Hemd, graue Krawatte und passendes Einstecktuch. Bild: IMAGO/ZUMA Press Das langerwartete Sequel «Der Teufel trägt Prada 2» startet am 30. April in den blue Cinemas. Bild: IMAGO/ZUMA Press Auch an der Premiere dabei: Lady Gaga. Bild: IMAGO/ZUMA Press Model-Mami Heidi Klum hat sich die Weltpremiere auch nicht entgehen lassen. Bild: IMAGO/ZUMA Press

Die Fortsetzung des Mode-Kultfilms «Der Teufel trägt Prada 2» hat am Montag in New York Premiere gefeiert – und die Blicke der Fashion-Welt richteten sich auf den roten Teppich. Hauptdarstellerin Anne Hathaway zog dabei in einem roten Statement-Piece alle Blicke auf sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Der Teufel trägt Prada 2» feierte am 20. April im Lincoln Center in New York City Weltpremiere. Der Anlass wurde weltweit gestreamt.

Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci zeigten viel Glamour auf dem Red Carpet. Hathaway setzte mit einer roten Satin-Robe ein Mode-Statement.

«Der Teufel trägt Prada 2» ist ab 30. April in den blue Cinemas zu sehen. Mehr anzeigen

Das Warten hat bald ein Ende: «Der Teufel trägt Prada 2» kommt am 30. April in die Kinos.

Das illustre Cast von «Der Teufel trägt Prada 2» sorgte bei der Weltpremiere am Montag, 20. April, in New York für einen glamourösen Auftritt – und die Blicke der Modewelt richteten sich auf den roten Teppich. Der Anlass fand im Lincoln Center statt und wurde weltweit für gwundrige Fans gestreamt.

Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci liefern Hollywood-Glanz in spektakulären Looks. Besonders Hathaway sticht hervor: Die frisch gekürte «World’s Most Beautiful» erscheint in einer massgeschneiderten roten Satin-Traumrobe von Louis Vuitton – entworfen von Nicolas Ghesquière – mit korsettiertem Oberteil und ausladendem Rock. Ein echter Hingucker. Die schönsten Looks der Premiere gibt's in der Galerie oben.

Schöne neue Modewelt

Und was erwartet die Fans des Kultfilms? Das Sequel knüpft mehr als 20 Jahre nach dem Kultfilm an und bringt die bekannten Figuren zurück – sichtbar gereift und in einer völlig veränderten Medien- und Modewelt. Statt reiner Nostalgie setzt der Film auf ein Update der Gegenwart, in der Social Media, Influencer und Algorithmen den Ton angeben. Schon jetzt deutet sich an: Der Film trifft den Zeitgeist.

Der erste Trailer Anfang Februar sorgte unmittelbar für enorme Aufmerksamkeit: Innerhalb von 24 Stunden kam er auf über 222 Millionen Aufrufe – ein Rekord für 20th Century Fox, die den Erfolg selbst als «bahnbrechend» bezeichneten. Das Interesse an der Rückkehr von Miranda, Andy, Emily und Nigel scheint unverändert riesig zu sein.

Inhaltlich verschiebt sich der Fokus deutlich: Miranda (Meryl Streep) steht weiterhin an der Spitze des Modemagazins «Runway», kämpft jedoch gegen den Bedeutungsverlust klassischer Printmedien.

Während früher exklusive Zirkel dominierten, ist Mode heute ein globaler Content-Markt, in dem Likes und Reichweite über Erfolg entscheiden. Genau diese neuen Machtverhältnisse greift «Der Teufel trägt Prada 2» auf.

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