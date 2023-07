Annabelle Ham wird von ihrer Familie und ihren Freunden schmerzlich vermisst. Die Influencerin starb im Alter von 22 Jahren. Bild: instagram/annabelle_ham

Annabelle Ham ist im Alter von 22 Jahren gestorben. Ihre Familie und Freunde trauern um den Social-Media-Star.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Annabelle Ham starb im Alter von 22 Jahren. Sie erlitt einen Epilepsie-Anfall.

Auf Instagram und Facebook trauern ihre Familie und ihre Freunde um sie.

«Annabelle war schön und inspirierend und lebte das Leben in vollen Zügen», schreibt ihre Familie. Mehr anzeigen

Annabelle Ham starb am vergangenen Wochenende nach einem epileptischen Anfall. Das teilt ihre Familie auf ihrer Instagram-Seite mit. Die 22-Jährige befand sich auf einem Junggesellinnenabschied.

Familie trauert um Annabelle Ham

Hams Familie schreibt: «Annabelle war schön und inspirierend und lebte das Leben in vollen Zügen.» Und weiter: «Jeder, den sie traf, wurde von ihrer Energie und dem Licht in ihrer Seele inspiriert, das so hell leuchtete. Sie wurde und wird immer so sehr geliebt werden.»

Schwester gedenkt via Instagram

Hams ältere Schwester Alexandria beschreibt, wie ihr plötzlicher Tod die Familie traf: «Es gibt keine Worte dafür, wie untröstlich meine Familie und ich sind. Annabelle war so ein Licht in der Welt.»

Studentenverbindung meldet sich auf Facebook

In tiefer Trauer sind ausserdem die Frauen ihrer Studentenverbindung. Auf Facebook heisst es: «Annabelle lebte ein pulsierendes Leben, brachte ein Lächeln in jede Situation und wurde von allen, die sie kannten, geschätzt. Unsere Schwesternschaft ist untröstlich für die Familie Ham und für ein schönes Leben, das tragisch zu Ende ging.»

Kollegin erinnert sich auf Instagram

Mackensie Mintz, eine Kollegin von Annabelle Ham, würdigt ihre Freundschaft mit einer Reihe von verschiedenen Fotos, die sie fröhlich zusammen zeigen.

«Ich brauchte ein wenig Zeit, um das zu verarbeiten, aber ich kann immer noch nicht glauben, dass ich diesen Beitrag gerade schreibe. Annabelle, ich werde dich so sehr vermissen.» Sie beschreibt ihre Kollegin als «lebensfrohe» und «fröhliche» Person. «Ich weiss nicht, warum Gott dich so früh nach Hause gerufen hat, aber ich vertraue darauf, dass er einen Plan hat.»

Annabelle sei immer für jeden da gewesen. Und Mintz verspricht ihr: «Ich werde dein Andenken lebendig halten. Ich liebe dich so sehr. Tanz weiter da oben, bis wir uns wiedersehen.»

Ham startete ihre Karriere als Social-Media-Lifestyle-Vloggerin im Jahr 2014. Auf Instagram folgen ihr mehr als 78'000 Menschen. Auf Youtube sind es rund 80'000. In ihren Beiträgen ging es hauptsächlich um Mode und Lifestyle.

