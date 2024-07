Noch vor wenigen Wochen hatte Doherty in ihrem Podcast erzählt, wieder eine Chemotherapie aufgenommen zu haben. (Archivbild) F. Sadou/AdMedia via ZUMA Wire/dpa

Schauspielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Sie kämpfte seit Jahren gegen Brustkrebs – so nehmen ihre Freund*innen von ihr Abschied.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren an ihrem Krebs erlegen.

Ihre langjährigen Freunde verabschieden sich von ihr mit Schwelgen in Erinnerungen.

Sogar Alyssa Milano findet schöne Worte – die beiden Schauspielerinnen konnten sich seit «Charmed» nicht wirklich leiden. Mehr anzeigen

Zehn lange Jahre kämpfte Shannen Doherty um das eigene Überleben, für eine Genesung von ihrem Krebs. Nun ist sie am Samstag, 13. Juli, im Alter von 53 Jahren verstorben.

Ihre Freund*innen und Kolleg*innen nehmen von ihr Abschied. Allen voran Jason Priestley (54), mit dem Doherty viel Zeit auf dem Set von «Beverly Hills, 90210» verbracht hat. «Schockiert und traurig über den Tod meiner Freundin Shannen. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende ihrer Familie in dieser dunklen Zeit Liebe und Licht», schrieb er auf Instagram.

Dazu postete er ein Foto von Doherty und sich, wie sie für die Serie von damals posieren.

Auch Brian Austin Green (50), der in der Serie «Beverly Hills 90210» mitwirkte, schrieb in einer Story: «Shan, meine Schwester, du hast mich in meinen schlimmsten Zeiten geliebt. Du hast mir gezeigt, was Liebe bedeutet. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann.»

Auch Alyssa Milano (51) meldete sich zu Wort, dies bei «US Weekly». Die beiden Schauspielerinnen hatten sich bei «Charmed» kennengelernt und lange zusammen gearbeitet – sie haben sich dabei nicht gut verstanden. Milano: «Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten, aber in ihrem Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und wertschätzte. Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt ist ohne sie kleiner. Ich fühle mit allen, die sie geliebt haben.»

Die dritte «Charmed»-Darstellerin war Rose McGowan (50). Sie verabschiedete sich auch öffentlich von Shannen Doherty und schrieb auf Instagram: «Sie hatte ein wahres Löwenherz. Sie war pure Leidenschaft, als ich sie in den 90ern kennengelernt habe. Shannen auch später noch zu kennen, war ein Geschenk. Ruhe in Frieden, Kriegerin. Wir werden dich nie vergessen.»

Auch Olivia Munn (44) meldete sich zu Wort, sie erlitt vor einigen Monaten dieselbe Diagnose wie Shannen Doherty: Brustkrebs. Die Schauspielerin schickt liebevolle Worte: «Als bei mir zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert wurde, erinnerte ich mich daran, wie mutig sie die Welt an ihrer Reise teilhaben liess. Ich kontaktierte sie und wir wurden sofort Freunde. Shannen bot ihre Unterstützung an, obwohl sie sich im Endstadium des Kampfes gegen diese schreckliche Krankheit befand. Flieg hoch, meine Freundin.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment