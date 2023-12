So unterschiedlich feiern die Stars Weihnachten

Heidi Klum feiert das Fest der Liebe mit roten Herzluftballons, Beatrice Egli präsentiert sich ihren Fans in einem stilvollen Weihnachtsoutfit und Boris Becker verbringt die Feiertage in der Sonne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Egal ob nationaler oder internationaler Promi – auch die Stars feiern das Fest der Liebe.

Weihnachten schaut bei Beatrice Egli, Victoria Beckham und Co. ganz unterschiedlich aus.

Heidi Klum feiert mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz in der Sonne. Mehr anzeigen

Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz verbringen die Festtage zu zweit. Schon im November erzählte die Model-Mama in einer Instagram-Story, dass sie Weihnachten in diesem Jahr erstmals ohne ihre Kinder feiern wird.

Und sie berichtete: «Ich werde einen romantischen Strandurlaub machen mit meinem Mann.» Auf Instagram postet Klum nun ein Foto, das sie am Weihnachtstag in einem schwarzen BH mit viel Glitzer und einem roten Seidenkimono aus ihrer eigenen Dessouskollektion zeigt.

Victoria Beckham trommelt die Familie zusammen

Bei Victoria und David Beckham herrscht an Weihnachten volles Haus. In Miami kommt fast die ganze Familie unterm Weihnachtsbaum in passenden Pyjamas zusammen. Lediglich Sohn Romeo fehlt auf dem Foto.

Boris Becker feiert bei der Familie seiner Liebsten

Boris Becker verbringt das Fest der Liebe mit seiner Verlobten Lilian und deren Familie. Sie reisten in ihre Heimat São Tomé und Principe, wie der ehemalige Tennis-Profi auf Instagram zeigt.

Beatrice Egli feiert im Weihnachts-Outfit

Schlagerschätzchen Beatrice Egli beschenkt ihre Fans an Weihnachten mit einem Sale in ihrem Merch-Shop – und neuen Shooting-Fotos, die die Schweizer Sängerin in einem stilvollen weihnachtlichen Outfit zeigen.

Luca Hänni und Christina Hänni

Ihr letztes Weihnachtsfest ohne Nachwuchs feiern Luca Hänni und seine Frau Christina in diesem Jahr. Vor einer Woche veröffentlichte der Sänger noch ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er den Weihnachtsbaum dekoriert.

In ihrer Instagram-Story zeigt Christina Luft ein Bild, das sie ebenfalls vor einem geschmückten Baum zeigt. Liebevoll legt sie dabei die Hände um ihren Bauch. Denn kurz vor Weihnachten verkündete das Paar, dass sie im neuen Jahr Eltern werden.

Linda Fäh grüsst ihre Fans

Moderatorin und Sängerin Linda Fäh richtet sich mit einem Videogruss an ihre Fans und wünscht so allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.

Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti

Für Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti ist es das erste Weihnachtsfest mit Baby Cesare. Aurora Ramazzot brachte ihr Baby am 30. März 2023 zur Welt. Es ist das erste Weihnachtsfest für den Kleinen – und das erste Weihnachtsfest für Hunziker mit ihrem Enkel.

«Ich geniesse das Oma-Sein sehr und liebe meinen Enkel. Wann immer ich kann, verbringe ich Zeit mit ihm und ich freue mich schon sehr auf unser erstes gemeinsames Weihnachten», verriet sie zuvor, wie die «Gala» schreibt.

Anja Zeidler schreibt nachdenkliche Zeilen

Anja Zeidler wählt zu Weihnachten nachdenkliche Worte. Sie erinnert an ihren Bruder und schreibt: «Meine Gedanken sind heute bei allen, für die Weihnachten leider nicht (nur) mit positiven Gefühlen einher geht. Manchmal schätzt man zu wenig, wenn es einem gut geht. Es ist ganz wichtig, dass wir dankbar sind. Geniesst es, wenn ihr heute alle beisammen sein könnt.»

Janosch Nietlispachs erstes Weihnachten als Papi

Ex-Bachelor Janosch Nietlispach und seine Verlobte Alina wurden kürzlich Eltern des kleinen Sunny. Es ist ihr erstes Weihnachtesfest mit ihrem Sohn. Auf Instagram schreibt der Kickbox-Champion: «Sunny – du bisch mis gröschte Gschenk. Ich wünsch euch allne wunderschöni Wiehnachte.»

