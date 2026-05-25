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Action-Reihe feiert Jubiläum So urteilten die Kritiker vor 30 Jahren über «Mission: Impossible»

Bruno Bötschi

25.5.2026

Auch mit 62 ist Tom Cruise kein Stunt zu krass

Auch mit 62 ist Tom Cruise kein Stunt zu krass

Ethan Hunt ist im Grunde der amerikanische James Bond, doch selbst der hinkt Darsteller Tom Cruise und seinen Stunts hinterher. Im Video siehst du die fünf krassesten Aktionen, die der Schauspieler (fast) ohne Tricks abgezogen hat.

16.05.2025

Vor 30 Jahren kam «Mission: Impossible» ins Kino – und legte den Grundstein für eine bis heute erfolgreiche Action-Reihe. Warum wurde Tom Cruise damit zum Weltstar? Und wie kam der erste Film an?

Wilhelm Flemmer

25.05.2026, 20:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor 30 Jahren startete «Mission: Impossible» in den Kinos – und machte Tom Cruise endgültig zum Actionstar und Stuntman seiner eigenen Filme.
  • Der erste Teil von Brian De Palma wurde weltweit zum Megaerfolg und spielte mit rund 460 Millionen Dollar ein Vielfaches seines Budgets ein.
  • Während das Publikum begeistert war, zeigte sich die Kritik gespalten: Gelobt wurden Stil, Spannung und ikonische Actionszenen, kritisiert wurde die teils verwirrende Handlung.
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30 Jahre sind vergangen, seit die Macher um Regisseur Brian De Palma mit «Mission: Impossible» den ersten Teil einer bis heute immens erfolgreichen Kinoreihe herausbrachten.

Und seit Hauptdarsteller Tom Cruise, nebenbei bemerkt, einen grossen Schritt machte in seiner Entwicklung vom Schauspieler hin zu seinem eigenen Stuntman.

Bedeutsames ereignete sich also im Mai 1996, als der Action-Kracher in die Kinos kam, bedeutsam für die Laufbahn eines charismatischen Stars und bedeutsam für das Action-Kino der Marke Hollywood.

Zuschauer*innen strömten scharenweise in die Kinos

So jedenfalls die Sichtweise von heute, wie aber blickten die Zeitgenoss*innen auf den Film? Sahen auch sie darin ein epochales Kinoereignis – oder sorgte «Mission: Impossible» doch eher für verhaltene Reaktionen?

Die Zuschauer*innen schienen begeistert. Sie strömten scharenweise in die Kinos und schafften dadurch erst die Grundlage dafür, dass die Geschichte um Top-Agent Ethan Hunt (Cruise) und seine unerschrockenen Verbündeten weitererzählt wurde.

«Mission: Impossible» mit Emmanuelle Béart, Jean Reno und Ving Rhames in weiteren Rollen war ein Riesenerfolg.

Die vielleicht spannendste und schönste Szene aus allen «Mission: Impossible»-Filmen: Top-Agent Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, dringt in das CIA-Gebäude eim, um die Liste aller CIA-Spione zu stehlen. Der erste Teil der Reihe kam vor 30 Jahren in die Kinos.
Die vielleicht spannendste und schönste Szene aus allen «Mission: Impossible»-Filmen: Top-Agent Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, dringt in das CIA-Gebäude eim, um die Liste aller CIA-Spione zu stehlen. Der erste Teil der Reihe kam vor 30 Jahren in die Kinos.
Bild: Paramount

In den USA allein spielte der Actioner mehr als 180 Millionen Dollar ein, weltweit lag der Umsatz bei fast 460 Millionen. Heute wären diese Summen für einen Film vergleichbarer Grössenordnung kaum mehr als Peanuts, damals aber war das viel.

Zur besseren Einordnung: Das Budget von «Mission: Impossible» lag bei rund 80 Millionen, der Film hat seine Kosten also mehrfach eingespielt.

Von «differenziert» bis «unnötig konfus»

Anders als bei den Zuschauer*innen hatte die Neuauflage der 1960er-Jahre-Serie «Kobra, übernehmen Sie» bei der Kritik einen schwereren Stand.

Der «Film-Dienst» fand die an «klassische Vorbilder orientierte» Inszenierung zwar «differenziert» ausgearbeitet, aber leider sei die Handlung «unnötig konfus» und die Spannung nur «vordergründig».

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Positiver fiel das Urteil Michael Althens im Nachrichtenmagazin «Focus» aus: Er lobte das «doppelbödige Erzählen». Brian De Palma führe mit «Mission: Impossible» vor, «wie man einer Fernsehformel Filmformat abgewinnt und aus einem alten Konzept modernes Kino macht.

Besonders gelungen findet er die berühmte Szene, in der Agent Hunt im Hochsicherheitstrakt der CIA am Computer eine Kopie der Liste aller US-Spione erstellt. Das sei, so Althen. «Spannung pur».

«Mission: Impossible» – ein rasanter Film «mit so viel Stil»

Reichlich Lob mit Einschränkungen gab es auch vonseiten der US-Kritik. Kritikerpapst Roger Ebert zeigte sich verwirrt von der Handlung des Films und stellte die Frage in den Raum, ob überhaupt die Drehbuchautoren (David Koepp und Robert Towne) wüssten, worum es gehe.

Doch den Plot von «Mission: Impossible» solle man nicht überbewerten, fügte er an, denn das tue auch De Palma nicht.

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Den Regisseur interessiere der Stil mehr als die Handlung, und das sei «klug» so, denn: «Würde dieser Film einmal innehalten, um sich selbst zu erklären, würde das sehr lange dauern.»

Auch Ebert war angetan von den «unerwarteten Wendungen» und den «nonverbalen Actionsequenzen».

Insgesamt sei «Mission: Impossible» ein rasanter Film «mit so viel Stil», dass die Zuschauer alle Logik- und Verständnis-Fragen hintanstellen und sich «einfach mitreissen lassen». Und das ist, nebenbei gesagt, bis heute so.

Alle Filme der «Mission:Impossible»-Reihe gibt es auf blue TV zum Streamen.

Mission: Impossible - The Final Reckoning
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Film/Action ∙ GB 2025 ∙ blue Video

Auf tv.blue.ch mieten

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19.05.2025

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