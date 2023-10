Deutsche Stars verabschieden sich von Elmar Wepper

Schauspieler Elmar Wepper gestorben Der Schauspieler Elmar Wepper starb im Alter von 79 Jahren. Bild: dpa Die Schauspieler-Brüder Elmar (l.) und Fritz Wepper 2009 im Hotel Bayerischer Hof. Bild: dpa Elmar Wepper und seine Frau Anita nach der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2019. Bild: dpa Elmar Wepper und Uschi Glas vor der Aufzeichnung der Quizshow «Wer weiss denn sowas? XXL» 2016. Bild: dpa Hannelore Elsner (l-r) als Trudi, Regisseurin Doris Dörrie und Elmar Wepper als Rudi am Rande von Dreharbeiten für den Film «Kirschblüten - Hanami». Bild: dpa Schauspieler Elmar Wepper gestorben Der Schauspieler Elmar Wepper starb im Alter von 79 Jahren. Bild: dpa Die Schauspieler-Brüder Elmar (l.) und Fritz Wepper 2009 im Hotel Bayerischer Hof. Bild: dpa Elmar Wepper und seine Frau Anita nach der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2019. Bild: dpa Elmar Wepper und Uschi Glas vor der Aufzeichnung der Quizshow «Wer weiss denn sowas? XXL» 2016. Bild: dpa Hannelore Elsner (l-r) als Trudi, Regisseurin Doris Dörrie und Elmar Wepper als Rudi am Rande von Dreharbeiten für den Film «Kirschblüten - Hanami». Bild: dpa

Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist mit 79 Jahren an einem Herzversagen gestorben. Seine Schauspiel-Freund*innen verabschieden sich jetzt mit emotionalen Posts vom beliebten TV-Kommissar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Münchner Schauspieler Elmar Wepper starb unerwartet im Alter von 79 Jahren an Herzversagen.

Wepper soll plötzlich umgekippt sein. «Wir sind unendlich traurig», sagt seine Agentin zur Deutschen Presseagentur.

Nun verabschieden sich seine Schauspiel-Freund*innen mit einem traurigen Post von Elmar Wepper. Mehr anzeigen

Elmar Wepper war in Deutschland ein grosser Name. Mehr als 60 Jahre stand der Bayer vor der Kamera. Der 79-Jährige hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel. Zu seinem älteren Bruder Fritz (82), der ebenfalls Schauspieler ist, hatte Elmar ein inniges Verhältnis.

Noch im April dieses Jahres wurde Elmar Wepper von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit der Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet, schreibt «Bild.de».

Die deutsche Schauspielwelt trauert um Fritz Wepper und verabschiedet sich in emotionalen Statements vom 79-jährigen Kollegen.

Uschi Glas: «Tieftraurig und geschockt»

Filmstar Uschi Glas stand jahrelang an Elmar Weppers Seite vor der Kamera. Zusammen drehten sie mehrere TV-Serien, darunter «Zwei Münchner in Hamburg» von 1989 bis 1993.

Uschi Glas verabschiedet sich mit diesen Worten von Wepper: «Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann.

Mit Elmar hatte ich die meisten gemeinsamen Drehtage meiner Karriere. Ich denke jetzt an seine Frau, seinen Sohn, die Enkel. Elmar war glücklich mit seiner Familie und seinem Hund», so die 79-Jährige zu «Bild.de».

Auch Michael May (71, «Münchner Geschichten») ist schockiert von der Todesnachricht. May sagt zur deutschen Zeitung «Bild»: «Ich bin total durcheinander. Elmar war so ein feinfühliger, sensibler und liebevoller Kollege, Mensch und Schauspieler. Ich habe ihn unglaublich geschätzt.»

Markus Söder: «Wepper war ein bayerisches Multitalent»

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verabschiedet sich ebenfalls von Elmar Wepper.

Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod von Elmar Wepper erfahren. Elmar Wepper war ein bayerisches Multitalent, er hat die Herzen der Menschen bewegt. Nicht nur als Schauspieler in unvergesslichen Serien wie „Irgendwie und Sowieso“ oder „Polizeiinspektion 1“ stellte er sein… https://t.co/aQgAQZ7zRH — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 31, 2023

Er postet auf X (ehemals Twitter): «Mit grosser Bestürzung habe ich vom Tod von Elmar Wepper erfahren. Elmar Wepper war ein bayerisches Multitalent, er hat die Herzen der Menschen bewegt. Nicht nur als Schauspieler in unvergesslichen Serien wie ‹Irgendwie und Sowieso› oder ‹Polizeiinspektion 1› stellte er sein breites Repertoire unter Beweis.»

