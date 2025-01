Menowin Fröhlich nahm 2005 und 2010 an der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» teil. Beim zweiten Anlauf schaffte er es ins Finale und wurde Zweitplatzierter. picture alliance/dpa

Da mussten seine Fans zweimal hinschauen, um Menowin Fröhlich zu erkennen. Der Ex-DSDS-Star zeigt sich stark verändert auf TikTok – und ist kaum wiederzuerkennen.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich meldet sich mit stark verändertem Aussehen zurück, nachdem er erheblich abgenommen hat.

Auch seine Zähne hat sich der 37-Jährige machen lassen.

Die Fans haben ihn kaum wiedererkannt und konnten nicht fassen, dass es sich um Fröhlich handelt. Mehr anzeigen

Zum ersten Mal versuchte es Menowin Fröhlich (37) 2005 bei der RTL-Castingsendung «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Doch er musste die Show vorzeitig verlassen – dies wegen einer Verhaftung. 2010 stieg er dann ein zweites Mal ins Rennen und holte sich im Finale gegen Mehrzad Marashi (44) den zweiten Platz.

Doch danach wurde es ruhig um Fröhlichs Gesangskarriere. In den Medien las man unter seinem Namen von Alkoholeskapaden, Drogenbeichten und Gefängnisaufenthalten.

Doch jetzt meldet sich der einstige DSDS-Star in gleich mehreren TikTok-Videos zurück. Er kündigt seine Teilnahme bei der Realityshow «Promis unter Palmen» an und singt wieder für seine Fans. Die grosse Überraschung dabei: Der 37-Jährige schaut stark verändert aus und Fans erkennen ihn kaum wieder.

Menowin Fröhlich wog 160 Kilo

Menowin Fröhlich hat stark abgenommen und seine Zähne machen lassen – eine «Rundumerneuerung», wie ein Fan es beschreibt. Andere Follower*innen konnten zuerst nicht fassen, dass es sich wirklich um den Ex-DSDS-Teilnehmer handelt. «Das ist nicht Menowin», befand ein User. Und andere fragen nach den für Fröhlich so typischen Sommersprossen, die verschwunden zu sein scheinen.

Vor zweieinhalb Jahren habe er noch 160 Kilo gewogen und durch sein Übergewicht auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, wie RTL.de schreibt.

«Das Schlimme ist, dass man nicht mehr satt wird. Also ich musste dauernd und permanent essen. Ich hatte immer was zu essen, damit das Sättigungsgefühl bleibt», so Fröhlich im Interview. Auf Anraten der Ärzte habe er sich schliesslich einer Magenverkleinerung unterzogen. Wie viel er genau abgespeckt hat, ist bisher nicht bekannt.

Auch unter der Instagram-Ankündigung von Sat.1 und Joyn zu den Kandidat*innen für «Promis unter Palmen» häufen sich beim Foto des sechsfachen Vaters die Kommentare. «Der hat sich echt krass verändert», meint jemand. Und ein anderer User freut sich über die TV-Rückkehr von Fröhlich: «Endlich zurück Menooo🙏🏻»

Mehr Videos aus dem Ressort