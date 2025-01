So verdirbt Geiss-Tochter Shania in den Ferien allen die Laune

Die drei Geiss-Frauen putzen sich für den Abend heraus. Robert muss als Fotograf herhalten und am besten schöne Fotos machen. Trotzdem geraten die Töchter in einen Streit. Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Die Geissens weilen auf Bali in den Familienferien. Leider ist Tochter Shania hässig. Die 20-Jährige bekommt während einer Zeremonie bei einem Heiler einen Wutanfall, später schiesst sie verbal gegen Schwester Davina.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während den Familienferien der Geissens auf Bali hängt wieder einmal der Haussegen schief.

Tochter Shania ist stinksauer. Die 20-Jährige bekommt einen Wutanfall während einer nassen Reinigungszeremonie bei einem Heiler.

Später schiesst sie auch noch verbal gegen ihre Schwester Davina – und dies aus einem ungewöhnlichen Grund. Mehr anzeigen

Die Geissens (neue Doppelfolgen immer montags auf RTL2) machen aktuell Ferien auf Bali. Doch trotz traumhafter Natur, luxuriösem Hotel und exotischen Köstlichkeiten hat ein Mitglied der Millionärsfamilie miserable Laune.

Tochter Shania stinkt es gewaltig. Das fängt schon beim Besuch eines bekannten Wasserheilers an, der auf der Insel Kultstatus geniesst.

Dort hin schleppt Mama Carmen Geiss die ganze Familie. Der Wunsch der 59-Jährigen, die sich als sehr spirituell bezeichnet: Der Wasserheiler soll dafür sorgen, dass alle Geissens lange leben und zukünftige Probleme möglichst ausradiert werden.

«Jetzt bin ich so weit nach Bali geflogen, jetzt muss ich so einen Heilungsprozess auch einmal mitmachen. Wer weiss, was das ergibt», sagt sogar der sonst so kritische Robert Geiss.

Shania Geiss: «Ich bin überzeugt, dass ich das nicht brauche»

Nesthäkchen Shania ist jedoch bereits genervt, bevor die Zeremonie überhaupt startet: «Ich bin überzeugt, dass ich das nicht brauche», sagt sie. Widerwillig lässt sie den Heiler ihr Karma prüfen.

Als der ihr prophezeit, dass sie zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr «grossen Liebeskummer» zu erwarten habe, winkt die 20-Jährige ab: «Ich glaube, ich nehme die Probleme», sagt Shania gereizt.

«Wegen irgendeinem Hansel gehst du uns dann fünf Jahre auf den Senkel, dann mach lieber ein Mal hier nasse Haare», neckt Robert Geiss Tochter Shania. Bild: RTLZWEI, Geiss TV

Für Robert Geiss ist die Sache klar: «Wegen irgendeinem Hansel gehst du uns dann fünf Jahre auf den Senkel, dann mach lieber ein Mal hier nasse Haare», neckt der Vater seine Tochter.

Gegenüber Schwester Davina wird Shania deutlich: «Irgendwas wird immer passieren, das erzählen sie alle, weil sie dein Geld wollen.»

Doch weil die ganze Familie mitmacht, setzt sich auch Shania schliesslich auf den Boden und lässt die Zeremonie über sich ergehen. Der Heiler schüttet dabei grosse Schalen kalten Wassers mit Blumen über ihren Kopf.

«Ich glaube nicht, dass das was gebracht hat», sagt sie danach mit mürrischem Gesicht. Zum Abschied stösst die Shania völlig entnervt einen nicht ernst gemeinten Fluch aus: «Wenn ich jetzt doch fünf Jahre Liebeskummer habe, dann steht das ganze Ding hier in Flammen.»

Shania disst Davina: «Du bist eine sch… Fotografin!»

Auch bei der nächsten Sehenswürdigkeit auf Bali bessert sich die Laune von Shania nicht.

Die Kleinstadt Ubud ist bekannt für ihre spektakuläre Szenerie. Besonderer Höhepunkt sind riesige Schaukeln, in denen Besucher*innen sich direkt über die terrassenartige Anlage mit Reisfeldern schwingen lassen können. Die Geiss-Frauen gönnen sich dafür extra ein paar bunte Kleider mit langen Schleppen für die perfekten Instagram-Fotos.

Doch genau deswegen tickt Shania erneut aus: Weder Papa Robert noch Schwester Davina haben auch nur ein brauchbares Foto von ihr gemacht, motzt Shania.

«Wenn Papa nur seitliche Bilder gemacht hat, dann war das nichts, weil die kann man nicht gebrauchen», sagt sie. Davina hält dagegen: «Wenn das Licht von hinten kommt, kann man kein gutes Foto machen. Aber dann kommt sie zu mir und sagt: ‹Nein, du bist eine sch… Fotografin!›», beschwert sie sich bei Mama Carmen.

Die kennt das schon: «Ja, die Bilder sind wieder nicht so, wie sie sie gerne hätte», stöhnt die 59-Jährige. «Die hat sich so gefreut, hier sein zu dürfen. Und jetzt gehen wir und sie hat nicht ein perfektes Bild.»

Shania weiss ganz genau, was Davinas Problem ist

Davina lässt das nicht auf sich sitzen: «Bei ihr muss man Tausende Bilder machen und sie sagt immer: ‹Noch eins, noch eins!›»

Shania bleibt jedoch bei ihrer Meinung und schiesst gegen ihre Schwester zurück: «Das Problem bei Davina ist: Sie hat keine Geduld und sie hat nie Bock, Bilder zu machen. Sie überhaupt zu überreden, ein Foto von mir zu machen, endet oft im Streit. Oder sie macht es einfach so und guckt nicht hin. Auf manchen Bildern bin ich nur halb drin.»

Carmen zuckt mit den Schultern: «Ist das normal? Man ist im Paradies und die streiten sich bis auf die Knochen!», ist sie traurig. Immerhin einen Trost gibt es für die Mutter der beiden streitlustigen Schwestern: Die Fotos, auf denen Carmen zu sehen ist, sind super geworden.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! Mo 27.01. 20:15 - 21:15 ∙ RTL ZWEI ∙ DE 2025 ∙ 60 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

Noch 11 Stunden verfügbar

Mehr Videos aus dem Ressort