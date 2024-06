Zweite Staffel «House of the Dragon»: So viel Blut, Sex und blonde Mähnen kannst du erwarten Das Warten hat bald ein Ende: «House of the Dragon» geht in die zweite Staffel und lässt Fan-Herzen auf der ganzen Welt höher schlagen. Doch was kannst du von den acht neuen Folgen erwarten? Hier ein paar Höhepunkte. 07.06.2024

Das Warten hat bald ein Ende: «House of the Dragon» geht in die zweite Staffel und lässt Fan-Herzen auf der ganzen Welt höher schlagen. Doch was kannst du von den acht neuen Folgen erwarten? Hier ein paar Höhepunkte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Sender HBO will dem Erfolg von «Game of Thrones» weiterhin nacheifern.

Die erste Staffel von «House of the Dragon» hat das geschafft, worauf können wir uns in der nächsten freuen? Ein Überblick.

Während acht Staffeln über genauso viele Jahre konnte «Game of Thrones» in die geistigen Fantasy-Fussstapfen von «Herr der Ringe» treten. Letztere Filmreihe sahnte unzählige Oscars ab, «GoT» holte sich viele Emmy-Auszeichungen.

Nach dem offiziellen Ende der Geschichte um Jon Snow erzählt HBO nun vom Aufstieg und unvermeidbaren Fall des Hauses Targaryen in der Hitserie «House of the Dragon».

Bereits die zweite Staffel wartet nun, die erste konnte nahtlos an den Hype von «Game of Thrones» anknüpfen. Im Video oben gibt es die wichtigsten Punkte, auf welche du dich in der frischen Staffel freuen kannst.

Der Serienhit des Jahres «House of the Dragon» ist ab dem 17. Juni bei blue Premium verfügbar.

