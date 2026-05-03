  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

20 Jahre später So viel Geld bringt die Kultserie «Friends» den Stars noch immer ein

Lea Oetiker

3.5.2026

«Friends» gehört wohl zu den bekanntesten Serien weltweit. (v.l.n.r)  David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc.
«Friends» gehört wohl zu den bekanntesten Serien weltweit. (v.l.n.r)  David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc.
AP

Auch Jahrzehnte nach dem Serienfinale klingeln bei den «Friends»-Stars dank Wiederholungen und Streaming weiter die Kassen. Doch das ist längst nicht selbstverständlich.

Lea Oetiker

03.05.2026, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-amerikanische TV-Serie«Friends» ist auch 20 Jahre nach dem Ende ein grosser Erfolg.
  • Die Stars verdienen dank Wiederholungen und Streaming weiter Millionen.
  • Doch nicht immer profitieren Schauspieler*innen nach dem Ende einer Serie finanziell davon.
Mehr anzeigen

Mehr als 20 Jahre nach der letzten Folge ist die Kultserie «Friends» noch immer ein weltweiter Erfolg – und spült ihren Stars weiterhin Millionen in die Kassen.

Wie Schauspielerin Lisa Kudrow im Interview mit der britischen «Times» bestätigt, profitieren die Hauptdarsteller bis heute von lukrativen Lizenzgebühren und Wiederholungen.

Die Sitcom läuft nach wie vor im Fernsehen und gehört auch auf Streaming-Plattformen zu den meistgesehenen Serien.

Geschickte Vertragsverhandlungen von Aniston und Co.

Aufgrund geschickter Vertragsverhandlungen verdienen Kudrow sowie Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc und der 2023 verstorbene Matthew Perry jährlich jeweils rund 17 Millionen Franken.

Interview. Jennifer Aniston: «Manchmal wünsche ich mir die Zeit vor dem Internet zurück»

InterviewJennifer Aniston: «Manchmal wünsche ich mir die Zeit vor dem Internet zurück»

Bereits während der Originalausstrahlung waren ihre Gagen stark gestiegen – von etwa 18'000 Franken pro Folge in der ersten Staffel auf bis zu 800'000 Franken pro Episode.

Im Interview zeigt sich Kudrow auch emotional. Nach dem Tod von Matthew Perry habe sie die Serie erneut gesehen und ihre eigene Leistung neu bewertet. «Früher habe ich nur gesehen, was ich falsch gemacht habe. Heute denke ich: Ich habe meine Sache ganz gut gemacht», sagte sie. Besonders Perry bezeichnet sie als «Genie».

«Keinen Cent mehr bekommen»

Doch nicht alle Schauspieler einer Serie verdienen nach dem Ende noch Geld damit: Der österreichische Schauspieler Peter Weck, bekannt aus den «Sissi»-Filmen, erklärte kürzlich, dass er von späteren Ausstrahlungen finanziell nicht profitiert habe. In der Serie spielte er Erzherzog Karl Ludwig, den Bruder von Kaiser Franz Joseph.

«Nach den Dreharbeiten war es aus, dann haben wir keinen Cent mehr bekommen», sagte er zur «Bunte». Einnahmen aus Wiederholungen gingen ausschliesslich an die Produzenten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Natasha Bedingfield im Interview

Natasha Bedingfield im Interview

Nach ihrem Auftritt stellte sich Natasha Bedingfield unseren Fragen im Interview. Schaut einfach mal rein.

17.08.2025

Mehr aus dem Ressort

Grossbritannien. Drehbücher zur Kultserie «Friends» für 22 000 Pfund versteigert

GrossbritannienDrehbücher zur Kultserie «Friends» für 22 000 Pfund versteigert

Reunion im Mai. Legendäre Serie «Friends» kommt zurück

Reunion im MaiLegendäre Serie «Friends» kommt zurück

«Ketamin-Queen». Lange Haft für Drogenlieferantin von «Friends»-Star Matthew Perry

«Ketamin-Queen»Lange Haft für Drogenlieferantin von «Friends»-Star Matthew Perry

Meistgelesen

Hierhin solltest du diesen Sommer besser nicht reisen
Lugano schlägt YB und schliesst zum zweitplatzierten St.Gallen auf
Giger verliert Schlussgang ++ Walther siegt ++ Lüscher eine Klasse für sich
Rätselraten um Timmys Freilassung +++ Jetzt droht Gefahr durch gefrässige Orcas
Das sagen die Thuner Meisterhelden nach der Erlösung