«Friends» gehört wohl zu den bekanntesten Serien weltweit. (v.l.n.r) David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc. AP

Auch Jahrzehnte nach dem Serienfinale klingeln bei den «Friends»-Stars dank Wiederholungen und Streaming weiter die Kassen. Doch das ist längst nicht selbstverständlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-amerikanische TV-Serie«Friends» ist auch 20 Jahre nach dem Ende ein grosser Erfolg.

Die Stars verdienen dank Wiederholungen und Streaming weiter Millionen.

Doch nicht immer profitieren Schauspieler*innen nach dem Ende einer Serie finanziell davon. Mehr anzeigen

Mehr als 20 Jahre nach der letzten Folge ist die Kultserie «Friends» noch immer ein weltweiter Erfolg – und spült ihren Stars weiterhin Millionen in die Kassen.

Wie Schauspielerin Lisa Kudrow im Interview mit der britischen «Times» bestätigt, profitieren die Hauptdarsteller bis heute von lukrativen Lizenzgebühren und Wiederholungen.

Die Sitcom läuft nach wie vor im Fernsehen und gehört auch auf Streaming-Plattformen zu den meistgesehenen Serien.

Geschickte Vertragsverhandlungen von Aniston und Co.

Aufgrund geschickter Vertragsverhandlungen verdienen Kudrow sowie Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc und der 2023 verstorbene Matthew Perry jährlich jeweils rund 17 Millionen Franken.

Bereits während der Originalausstrahlung waren ihre Gagen stark gestiegen – von etwa 18'000 Franken pro Folge in der ersten Staffel auf bis zu 800'000 Franken pro Episode.

Im Interview zeigt sich Kudrow auch emotional. Nach dem Tod von Matthew Perry habe sie die Serie erneut gesehen und ihre eigene Leistung neu bewertet. «Früher habe ich nur gesehen, was ich falsch gemacht habe. Heute denke ich: Ich habe meine Sache ganz gut gemacht», sagte sie. Besonders Perry bezeichnet sie als «Genie».

«Keinen Cent mehr bekommen»

Doch nicht alle Schauspieler einer Serie verdienen nach dem Ende noch Geld damit: Der österreichische Schauspieler Peter Weck, bekannt aus den «Sissi»-Filmen, erklärte kürzlich, dass er von späteren Ausstrahlungen finanziell nicht profitiert habe. In der Serie spielte er Erzherzog Karl Ludwig, den Bruder von Kaiser Franz Joseph.

«Nach den Dreharbeiten war es aus, dann haben wir keinen Cent mehr bekommen», sagte er zur «Bunte». Einnahmen aus Wiederholungen gingen ausschliesslich an die Produzenten.

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