«So viel Zeit hab' ich nicht»: Langsamer Kandidat sorgt für Geduldsprobe

Die Schläfen-Massage des Quizmasters löste bei Kandidat Maximilian Frank die Blockade, er gewann 64'000 Euro. RTL

Wenn's bei «Wer wird Millionär?» ins Zocken geht, schwitzen nicht nur die Kandidaten. Auch für Moderator Günther Jauch ist es nervenaufreibend. Diesmal regte er sich nicht nur über einen besonders langsamen Kandidaten auf, sondern auch über die Rätselfragen-Redaktion.

Teleschau Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim «Wer wird Millionär?»-Zocker-Special tat sich Kandidat Maximilian Frank mit mehreren Fragen schwer und wurde von Günther Jauch dabei immer wieder ironisch aufgezogen.

Besonders eine Mathefrage sorgte für Verwirrung, doch Frank fand schliesslich die richtige Antwort und gewann dadurch neues Selbstvertrauen.

Am Ende sicherte er sich überraschend 64'000 Euro, während ein anderer Kandidat sogar 125'000 Euro gewann. Mehr anzeigen

«Wie gemein ist die Fragen-Redaktion?», grübelte Günther Jauch beim grossen Zocker-Special von «Wer wird Millionär» bei einer Frage. Später am Abend zweifelte er an deren Sachverstand. Es ging um eine Mathematik-Aufgabe. «Eine Zahl ist immer dann ohne Rest durch 4 teilbar, wenn die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildete Zahl ..?» Entweder A) gerade ist, B) die Quersumme 4 ergibt, C) eine 0 enthält oder D) ohne Rest durch 4 teilbar ist.

Kandidat Maximilian Frank (30) aus München guckte sparsam. Mathe-Kenntnisse? «Im Abi sind wir dem Erdkern entgegengegangen» – also eher unterirdisch. Spontan schloss er Lösung D eher aus. «Das klingt sehr seltsam.» Fand Jauch auch. Er lieh dem ratlosen Kandidaten einen Stift und besorgte einen Zettel, auf dass Frank schriftlich rechnen könne.

Dann ging Jauch im Studio flanieren und plauderte mit den Kandidaten im Wartestand, Helga Endres. Die ältere Dame gestand, dass sie mit der Frage auch nichts hätte anfangen können, vor allem aber eine gewisse Ungeduld mit dem Kandidaten: «Ich freu mich drauf, wenn er endlich fertig ist.» Sie traf bei Jauch ins Schwarze. «Da bin ich ganz bei Ihnen.» Endres setzte noch ironisch nach: «Ich bin nicht mehr die Jüngste, so viel Zeit hab ich nicht.»

Jauch stichelt, Kandidat resigniert: «Es ist so superpeinlich.»

Denn Maximilian Frank zerrte an den Nerven. An seinen eigenen und die aller. Er kam früh aus dem Rhythmus, schon Frage vier (um 500 Euro) setzte ihm zu. «Wer sich in einer ca. 75'000 Einwohner zählenden Stadt an der Lahn das Jawort gegeben hat, ist sozusagen was eingegangen?» Die richtige Wortspiel-Antwort: Marburger Bund. Doch der Groschen fiel quälend lange nicht.

«Ich steh sehr auf dem Schlauch», und das erkannte jeder. Während der Kandidat immer verunsicherter wurde, versuchte Jauch ironisch zu helfen. Erst redete er mit dem Vater des Kandidaten, dann massierte er ihm den Nacken und die Schläfen. «Sie haben eine Blockade. Aber ich bin nicht sicher, ob es nur eine muskuläre ist.» Frank resigniert: «Es ist so superpeinlich und es wird nicht besser.»

Stimmte: Jauch hörte nicht auf, den konfusen Kandidaten zu necken. «Das sind die liebsten Momente für RTL: Es besteht die Chance, dass er auf 0 fällt. Also keine Gefahr, dass es teuer wird, und die Zeit läuft den anderen Wartenden davon.» Selbst als bei Frank endlich der Groschen – richtig – fiel, schimpfte Jauch: «Wenn das mit Ihnen jetzt so weitergeht, dann sind Sie der Erste, den ich durch fünf Sendungen schleppe.»

Frank tat sich weiter schwer, kam aber – langsam – voran. Um 16.000 Euro zu sichern, verbrauchte er den Publikumsjoker – und verspielte damit die anderen drei.

Kandidat rechnet sich auf 32'000 Euro

Was lange währt, wurde aber auch bei der Mathefrage gut. Die «seltsame» Antwort D stimmte doch, auch zur Verwunderung von Jauch. «Das ist doch die dümmste Antwort, die ich je irgendwann ...» Dabei war es die einzig logische Antwort (der vier möglichen) – wie auch Frank in der schriftlichen Lösung herausgefunden hatte.

Beflügelt vom Erfolg zockte Frank bei der nächsten Frage beherzt und schnell - und sicherte sich 64'000 Euro. Bei der 125'000-Euro-Frage stieg er leichten Herzens aus. Mit 64'000 Euro hatte er selbst nach der prekären 500-Euro-Frage «niemals gerechnet». So wurde Frank nur der zweiterfolgreichste Zocker des Abends. Johannes Gross sahnte nämlich 125'000 Euro ab. Franca Spirgatis ergatterte 32'000 Euro. Conway Plewka und Alander Schachtner verzockten sich dagegen und mussten mit «nur» 1000 Euro nach Hause.