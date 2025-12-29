So war mein «Traumschiff»-Kuss mit Florian Silbereisen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

EX-GZSZ-Star verrät So war mein «Traumschiff»-Kuss mit Florian Silbereisen

Gabriela Beck

29.12.2025

So unbeschwert wie mit der Ärztin Sophia (Valentina Pahde) erlebt man Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) selten. Eindeutig: Hier liegt Liebe in der Luft.
So unbeschwert wie mit der Ärztin Sophia (Valentina Pahde) erlebt man Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) selten. Eindeutig: Hier liegt Liebe in der Luft.
ZDF/Dirk Bartling

Es wird der romantische Höhepunkt der Neujahrsfolge vom «Traumschiff»: Episodendarstellerin Valentina Pahde verdreht Florian Silbereisen erst den Kopf − und küsst ihn dann sogar. Warum der Dreh der Szene «skurril» war, verrieten die beiden TV-Stars nun in einem Interview.

Teleschau

29.12.2025, 23:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Neujahrsfolge des «Traumschiffs» kommt es zwischen Florian Silbereisen und Valentina Pahde zu einer romantischen Kuss-Szene.
  • Hinter den Kulissen verlief der Dreh jedoch unromantisch und chaotisch, da die Szene spontan, spät in der Nacht und unter genauen Regieanweisungen entstand.
  • Valentina Pahde lobte Silbereisen dennoch als äusserst professionellen und sympathischen Kollegen.
Mehr anzeigen

Ab nach Afrika: In der Neujahrsfolge von «Das Traumschiff» geht es für TV-Fans auf Erkundungstour ins südafrikanische Madikwe. Kapitän an Bord ist einmal mehr Max Parger (Florian Silbereisen). Doch dieses Mal fällt es ihm besonders schwer, sich auf seinen Job zu konzentrieren. Der Grund dafür: Die Ärztin Sophia − verkörpert von Valentina Pahde − verdreht Parger gehörig den Kopf. Kuss inklusive.

So romantisch wie der Moment aber für das Fernsehpublikum inszeniert ist, waren die Dreharbeiten nicht. Das gab Pahde nun gegenüber «Bild» preis. «Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu geniessen», erinnerte sich an die genauen Instruktionen hinter der Kamera. Deshalb sei es «viel unromantischer, als man sich das vorstellt», erklärte der Ex-GZSZ-Star.

Vor der Kuss-Szene fehlte von Valentina Pahde jede Spur

Generell seien die Umstände rund um den Dreh der Kuss-Szene reichlich chaotisch gewesen, wie sich Florian Silbereisen erinnerte. «Die Kuss-Szene kam völlig ohne Vorwarnung», so der Schauspieler. Eigentlich sei die Crew bereits im Feierabend gewesen. Doch weil die Wetterprognose schlecht gewesen sei, habe man hektisch noch die Kuss-Szene nachschieben wollen − «mitten in der Nacht», wie Silbereisen beschrieb.

Florian Silbereisen ist ein Kapitän und Gentleman in einem, wenn es um die Ärztin Sophia Berg (Valentina Pahde) geht.
Florian Silbereisen ist ein Kapitän und Gentleman in einem, wenn es um die Ärztin Sophia Berg (Valentina Pahde) geht.
ZDF/Dirk Bartling

Doch es gab noch ein Problem: Valentina Pahde war nicht auffindbar. «Sie hatte sich gerade eine Massage gegönnt, die sie sofort abbrechen musste», schilderte Silbereisen. Die Kuss-Szene selbst sei dann laut Silbereisen «skurril» gewesen: «Wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll!» Doch die herzliche bayerische Begrüssung mit einem «Servus» hatte zuvor direkt das Eis zwischen den Schauspielern gebrochen.

Auch von der Kuss-Szene selbst war Valentina Pahde ganz begeistert. Gleiches gilt für die Kuss-Künste Silbereisens. «Es war total gut! Florian ist durch und durch professionell», hatte sie für ihren Kollegen nur lobende Worte übrig. «Er war einer der sympathischsten Kollegen, die ich je geküsst habe.» Noch spannender ist in «Das Traumschiff − Afrika: Madikwe» aber das, was nicht gezeigt wird. TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauer können sich davon am Donnerstag, 1. Januar, um 20.15 Uhr überzeugen. Dann strahlt das ZDF den jüngsten Ableger der TV-Filmreihe aus.

Luftkuss – Trump trifft Melanias Wange nicht

Luftkuss – Trump trifft Melanias Wange nicht

Schmunzel-Moment am Tag der Amtseinführung von Donald Trump: Kurz vor der Vereidigung geht Trump zu seiner Frau Melania, um sie zu begrüssen. Beide spitzen die Lippen zum Küsschen auf die Wangen, doch sie treffen sich nicht.

21.01.2025

Mehr zum Thema

Südsee, Seifenoper, Silbereisen. «Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

Südsee, Seifenoper, Silbereisen«Traumschiff» auf Bora Bora» – eher «Traumschiff balla balla»

«Traumschiff»-Weihnachten mit Zündstoff. Florian Silbereisen trifft auf Kritiker an Bord

«Traumschiff»-Weihnachten mit ZündstoffFlorian Silbereisen trifft auf Kritiker an Bord

«Traumschiff»-Star Collien Fernandes. «Langweilig wird es uns Schauspielern an Bord sicher nicht»

«Traumschiff»-Star Collien Fernandes«Langweilig wird es uns Schauspielern an Bord sicher nicht»

Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Das Formel-1-Wagnis von Audi
So war mein «Traumschiff»-Kuss mit Florian Silbereisen
Vater findet entführte Tochter (15) dank Handyortung
Das sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche