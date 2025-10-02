  1. Privatkunden
Geheimes Testament So wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt 

ai-scrape

2.10.2025 - 20:16

Fussball-Ikone Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 in Salzburg. Er wurde 78 Jahre alt. 
Fussball-Ikone Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 in Salzburg. Er wurde 78 Jahre alt. 
Andreas Gebert/dpa

Das Bezirksgericht Salzburg hat das Erbverfahren von Franz Beckenbauer abgeschlossen und das Vermögen verteilt. Die Fussball-Legende hat seinen Nachlass bereits zu Lebzeiten geregelt, um Streitigkeiten zu vermeiden. 

02.10.2025, 20:16

02.10.2025, 20:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bezirksgericht Salzburg hat das Erbverfahren von Franz Beckenbauer abgeschlossen und seinen Nachlass offiziell verteilt.
  • Seine Ehefrau Heidi sowie die Kinder Francesca und Joel erhielten gleiche Anteile. Ältere Kinder wurden bereits zu Lebzeiten versorgt.
  • Das Vermögen der Fussball-Legende wird auf rund 160 Millionen Euro geschätzt, darunter Immobilien und frühere Firmenbeteiligungen.
Mehr anzeigen

Das Bezirksgericht Salzburg hat das Erbverfahren von Franz Beckenbauer offiziell abgeschlossen. Der Nachlass des berühmten Fussball-Idols wurde gerecht unter den Erben aufgeteilt, berichten diverse Medien. 

Franz Beckenbauer, der sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister wurde, hatte bereits zu Lebzeiten klare Regelungen für sein Erbe getroffen. Sein Vermögen, das sich im dreistelligen Millionenbereich bewegt, wurde zu gleichen Teilen an seine Ehefrau Heidi und seine beiden jüngsten Kinder Francesca und Joel verteilt.

Seine älteren Kinder, Thomas und Michael, sowie die Familie seines verstorbenen Sohnes Stephan, wurden bereits zu Lebzeiten finanziell abgesichert. Beckenbauer hatte stets betont, dass er Streitigkeiten nach seinem Tod vermeiden wollte.

«Ja, schon lange. Ich will nicht, dass nach meinem Tod Zwietracht in der Familie entsteht», sagte er 2019 in einem Interview mit der «Bunten». Beckenbauer besass zahlreiche Immobilien, darunter ein Boots- und Badehaus in St. Gilgen und ein Geschäftshaus in Kitzbühel.

Sein Vermögen wurde auf 160 Millionen Euro geschätzt

Diese Immobilien waren teilweise in einer Firma gebündelt, die er mit seiner Frau Heidi führte. Im Jahr 2022 übertrug er Anteile an seine Kinder Francesca und Joel, während er selbst nur noch eine kleine Beteiligung behielt. Joel teilt die Leidenschaft seines Vaters für Immobilien und investiert in diesem Bereich.

Das Nobelrestaurant «Riedenburg» in Salzburg, das Franz Beckenbauer allein gehörte, wurde bereits 2020 verkauft. Der Verkaufserlös von 3,3 Millionen Euro könnte dazu beigetragen haben, das Erbe zu vereinfachen, da in Österreich Steuern auf Immobilien, nicht aber auf Geld und Aktien erhoben werden.

Das Vermögen von Franz Beckenbauer wird von seriösen Quellen wie der «Financial Times Deutschland» auf rund 160 Millionen Euro geschätzt.

Marcel Reif über den Tod von Franz Beckenbauer: «Das Schicksal hat ihn zu einem Sonnengott gemacht»

Marcel Reif über den Tod von Franz Beckenbauer: «Das Schicksal hat ihn zu einem Sonnengott gemacht»

Franz Beckenbauer ist tot. Die wohl prägendste Persönlichkeit im deutschen Fussball starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Ein Wegbegleiter des Kaisers war auch Marcel Reif. Der blue Sport Experte spricht über die gemeinsame Zeit mit Beckenbauer.

08.01.2024

