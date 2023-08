Sängerin Sinéad O'Connor ist tot Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. 1990 war sie mit dem Song «Nothing Compares 2 U» weltberühmt geworden. 27.07.2023

Am 26. Juli wurde Sinéad O’Connor tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Am Dienstag, den 8. August, wird die Sängerin beigesetzt. Zu einem Teil der Feier sind auch ihre Fans eingeladen.

Sinéad O’Connor wird nicht nur von ihrer Familie verabschiedet, sondern auch ihre Fans können bei einem Teil der Beerdigung dabei sein. Das haben ihre Angehörigen nun in einem Statement erklärt, das etwa der «Irish Times» vorliegt.

Darin macht ihre Familie bekannt, dass die Beerdigung der Sängerin am 8. August, in der irischen Stadt Bray stattfinden wird. O'Connor lebte 15 Jahre in der Stadt, die sich etwa 20 Kilometer südlich von Dublin befindet.

«Sinead liebte das Leben in Bray und die Menschen dort», so die Familie. «Mit dieser Prozession möchte ihre Familie die Liebe der Menschen in Co Wicklow und darüber hinaus würdigen, seit sie letzte Woche an einen anderen Ort gegangen ist.»

Familie trauert in Anschluss an den Trauermarsch privat

Um 10:30 Uhr wird zunächst ein Trauerzug stattfinden, der an O'Connors Haus vorbeiführen wird und an dem jeder Fan der Sängerin teilnehmen kann. Die Trauernden werden auch an einer Strandpromenade vorbeiziehen. Anschliessend wird eine private Trauerfeier stattfinden, zu der nur Angehörige eingeladen sind.

Die 56-Jährige wurde dank ihres Hits «Nothing Compares 2 U» weltberühmt. Am 26. Juli wurde O'Connor tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Woran genau sie verstarb, ist nicht öffentlich bekannt. Die Polizei geht aber nicht von einem Verbrechen aus. Die Leiche von O'Connor wurde obduziert, es ist aber noch unklar, ob die Resultate der Untersuchung veröffentlicht werden.